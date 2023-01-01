Создание фиксированных шапки и подвала с прокруткой в CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы создать фиксированную шапку и подвал со скроллируемым контентом в центре, в CSS установите для шапки и подвала свойство position: fixed; и прижмите их к верхней и нижней части страницы с помощью top: 0; и bottom: 0; соответственно. Затем обеспечьте прокрутку содержимого с помощью overflow-y: scroll; и задайте его высоту с помощью height: calc(100vh – высотаШапки – высотаПодвала); . Не забудьте учесть padding , чтобы шапка и подвал не перекрывали содержимое страницы:

CSS Скопировать код .header { position: fixed; top: 0; width: 100%; height: 50px; z-index: 10; } .footer { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; height: 30px; z-index: 10; } .content { padding-top: 50px; padding-bottom: 30px; overflow-y: scroll; height: calc(100vh – 80px); box-sizing: border-box; }

Итак, ваша страница будет иметь фиксированную шапку и подвал с возможностью прокрутки содержимого.

Встреча Flexbox с прокруткой

Flexbox позволяет гибко управлять распределением пространства и отлично подходит для динамически изменяемых макетов.

CSS Скопировать код .wrapper { display: flex; flex-direction: column; height: 100vh; } .header, .footer { flex-shrink: 0; } .content { flex-grow: 1; overflow-y: auto; }

Flexbox избавит вас от необходимости вычислений высоты контента с помощью calc() , так как браузер самостоятельно справится с распределением пространства.

Структурированные макеты с применением Grid

CSS Grid идеален для тонкой настройки расположения элементов на странице.

CSS Скопировать код .wrapper { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr auto; height: 100vh; } .header { grid-row: 1; } .content { grid-row: 2; overflow-y: auto; } .footer { grid-row: 3; }

Не забывайте задать margin: 0 для body , использовать height: 100% и включить box-sizing: border-box .

Соображения и советы

Совместимость с браузерами : Обязательно проверьте работоспособность CSS-свойств в разных браузерах на ресурсах вроде caniuse.com.

: Обязательно проверьте работоспособность CSS-свойств в разных браузерах на ресурсах вроде caniuse.com. Тестирование на разных устройствах : Проверяйте выглядение вашей страницы на различных устройствах и экранах.

: Проверяйте выглядение вашей страницы на различных устройствах и экранах. Доступность : Убедитесь, что ваш сайт удобен для чтения с помощью экранных дикторов и управления с клавиатуры.

: Убедитесь, что ваш сайт удобен для чтения с помощью экранных дикторов и управления с клавиатуры. Производительность: Старайтесь держаться простоты в макете для ускорения его загрузки.

Визуализация

Готовый макет можно визуализировать как посещение разных этажей на прозрачном лифте:

Markdown Скопировать код +---------------------+ <--- 🏠 Верх (Фиксированная шапка) | Шапка | +---------------------+ | | | 🏞 Вид из окна | <--- (Прокручиваемый контент) | 🌇 Прокрутка | | | +---------------------+ <--- 🚪 Низ (Фиксированный подвал) | Подвал | +---------------------+

Прокрутка контента оживляет страницу, делая её похожей на путешествие между различными уровнями.

Адаптивность с медиа-запросами

Медиа-запросы помогут вашему дизайну выглядеть корректно на различных устройствах.

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .header { height: 40px; } .footer { height: 25px; } .content { padding-top: 40px; padding-bottom: 25px; } }

Отладка типовых ошибок

Перекрытие контента : Тщательно синхронизируйте отступы и высоту фиксированных элементов.

: Тщательно синхронизируйте отступы и высоту фиксированных элементов. Прокрутка содержимого : overflow присваивайте только блоку с контентом, а не его контейнеру.

: присваивайте только блоку с контентом, а не его контейнеру. Адаптивность: Правильно используйте медиа-запросы, проценты и единицы вьюпорта.

Распространённые ошибки

Избегайте ненужной сложности в стилях. Простота — лучшее решение.

Всегда обнуляйте стандартные отступы body .

. Аккуратно используйте z-index , чтобы обеспечить верное положение элементов.

Полезные материалы