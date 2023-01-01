Создание эффекта сканирующего света CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Если ваша цель — создание эффекта подсветки в CSS, воспользуйтесь комбинацией свойств box-shadow , создающего эффект свечения, и animation , которым можно придать свечению пульсирующий характер. В качестве основы возьмите следующий код:

CSS Скопировать код .glow { border-radius: 50%; /* Формируем круг */ background: gold; /* Выбираем желаемый оттенок */ box-shadow: 0 0 8px gold; /* Создаем световой эффект */ animation: pulsate 1s infinite alternate; /* Задаем пульсацию светового эффекта */ } @keyframes pulsate { to { box-shadow: 0 0 16px gold; } /* Регулируем интенсивность свечения */ }

Меняя border-radius , вы сможете применить эффект подсветки к объектам различных форм.

Создание идеального светового эффекта

Подсветка — это не просто яркость. Это сочетание теней и движения. Придайте вашему CSS-коду больше реалистичности с помощью градиентов и эффектов динамического света.

Динамический градиент: Двигаемся вслед за курсором

Синхронизацию позиции градиента с движениями курсора можно осуществить при помощи JavaScript и CSS-переменных:

JS Скопировать код // Отслеживание движения курсора document.onmousemove = (e) => { const x = e.clientX / window.innerWidth * 100; const y = e.clientY / window.innerHeight * 100; document.documentElement.style.setProperty('--posX', `${x}%`); document.documentElement.style.setProperty('--posY', `${y}%`); };

CSS-класс элемента будет следующим:

CSS Скопировать код .element { --posX: 50%; /* Инициализация переменных */ --posY: 50%; background: radial-gradient(circle at var(--posX) var(--posY), white, transparent); /* Радиальный градиент, зависящий от положения курсора */ transition: background-position 0.5s ease; /* Плавная анимация изменения позиции градиента */ }

Эффект скрытого текста: Магия невидимого!

Создание элемента интриги доступно с применением эффекта скрытого текста при помощи -webkit-background-clip: text и прозрачного цвета текста:

CSS Скопировать код .text-reveal { color: transparent; /* Делаем текст невидимым */ background: linear-gradient(#000, #000); /* Создаем фон под текстом */ -webkit-background-clip: text; /* Применяем магию: фон в виде текста */ background-clip: text; }

Визуализация

Представим себе туманный вечер. Уличные фонари (+ ваш HTML элемент) зажжены и распространяют свет сквозь туман:

HTML Скопировать код <div class="lamp"></div>

Чтобы имитировать свечение фонаря, используйте box-shadow :

CSS Скопировать код .lamp { box-shadow: 0 0 30px 10px yellow; /* Способствуем созданию иллюзии света */ }

Созависимость элементов:

Markdown Скопировать код 🏙️ ...🌃 // Город погружен в сон, кроме зажженных уличных фонарей 🌫️🌫️ // Все вокруг окутано густым туманом 💡🏙️💡 // Фонари, взыгрывая светом, оживляют картину благодаря магии CSS

Вы воплотили в реальность тайнственную картину ночного города при помощи CSS!

Продвинутые техники создания световых эффектов

Желаете придать вашему сайту больше блеска и сияния? Изучите следующие методы, чтобы привлекать внимание пользователей:

Интенсивность и визуальные акценты: Увеличение яркости света

Дополнительное сияние можно придать вашим элементам при помощи box-shadows . Использование clipPath поможет создать увлекательный эффект концентрации света:

CSS Скопировать код .scan-effect { box-shadow: 0 0 15px 5px #fff; /* Сохраняем и укрепляем эффект свечения */ clip-path: circle(50% at var(--posX) var(--posY)); /* Фокусируем свет в заданной области */ }

Адаптивные световые эффекты

Для достижения прекрасной визуализации вашего светового эффекта в различных окружениях примените адаптивность. В этом помогут процентные значения и свойство transform: translate :

CSS Скопировать код .scan-effect { width: 100%; /* Свет полностью заполняет элемент */ height: 100%; transform: translateX(var(--posX)) translateY(var(--posY)); /* Эффект плавного движения */ }

Использование анимаций

Вы можете обеспечить активацию CSS-анимаций в ответ на действия пользователя. На примере ниже, при клике на кнопку запускается анимация:

JS Скопировать код // Нажатие на кнопку активирует анимацию. document.querySelector('.button').onclick = () => { document.querySelector('.element-to-animate').classList.add('scan-animation'); };

И соответствующий CSS:

CSS Скопировать код .scan-animation { animation: scan 3s forwards; // Активация анимации }

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