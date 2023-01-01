Создание эффекта сканирующего света CSS и JavaScript#Разное
Быстрый ответ
Если ваша цель — создание эффекта подсветки в CSS, воспользуйтесь комбинацией свойств
box-shadow, создающего эффект свечения, и
animation, которым можно придать свечению пульсирующий характер. В качестве основы возьмите следующий код:
.glow {
border-radius: 50%; /* Формируем круг */
background: gold; /* Выбираем желаемый оттенок */
box-shadow: 0 0 8px gold; /* Создаем световой эффект */
animation: pulsate 1s infinite alternate; /* Задаем пульсацию светового эффекта */
}
@keyframes pulsate {
to { box-shadow: 0 0 16px gold; } /* Регулируем интенсивность свечения */
}
Меняя
border-radius, вы сможете применить эффект подсветки к объектам различных форм.
Создание идеального светового эффекта
Подсветка — это не просто яркость. Это сочетание теней и движения. Придайте вашему CSS-коду больше реалистичности с помощью градиентов и эффектов динамического света.
Динамический градиент: Двигаемся вслед за курсором
Синхронизацию позиции градиента с движениями курсора можно осуществить при помощи JavaScript и CSS-переменных:
// Отслеживание движения курсора
document.onmousemove = (e) => {
const x = e.clientX / window.innerWidth * 100;
const y = e.clientY / window.innerHeight * 100;
document.documentElement.style.setProperty('--posX', `${x}%`);
document.documentElement.style.setProperty('--posY', `${y}%`);
};
CSS-класс элемента будет следующим:
.element {
--posX: 50%; /* Инициализация переменных */
--posY: 50%;
background: radial-gradient(circle at var(--posX) var(--posY), white, transparent); /* Радиальный градиент, зависящий от положения курсора */
transition: background-position 0.5s ease; /* Плавная анимация изменения позиции градиента */
}
Эффект скрытого текста: Магия невидимого!
Создание элемента интриги доступно с применением эффекта скрытого текста при помощи
-webkit-background-clip: text и прозрачного цвета текста:
.text-reveal {
color: transparent; /* Делаем текст невидимым */
background: linear-gradient(#000, #000); /* Создаем фон под текстом */
-webkit-background-clip: text; /* Применяем магию: фон в виде текста */
background-clip: text;
}
Визуализация
Представим себе туманный вечер. Уличные фонари (+ ваш HTML элемент) зажжены и распространяют свет сквозь туман:
<div class="lamp"></div>
Чтобы имитировать свечение фонаря, используйте
box-shadow:
.lamp {
box-shadow: 0 0 30px 10px yellow; /* Способствуем созданию иллюзии света */
}
Созависимость элементов:
🏙️ ...🌃 // Город погружен в сон, кроме зажженных уличных фонарей
🌫️🌫️ // Все вокруг окутано густым туманом
💡🏙️💡 // Фонари, взыгрывая светом, оживляют картину благодаря магии CSS
Вы воплотили в реальность тайнственную картину ночного города при помощи CSS!
Продвинутые техники создания световых эффектов
Желаете придать вашему сайту больше блеска и сияния? Изучите следующие методы, чтобы привлекать внимание пользователей:
Интенсивность и визуальные акценты: Увеличение яркости света
Дополнительное сияние можно придать вашим элементам при помощи
box-shadows. Использование
clipPath поможет создать увлекательный эффект концентрации света:
.scan-effect {
box-shadow: 0 0 15px 5px #fff; /* Сохраняем и укрепляем эффект свечения */
clip-path: circle(50% at var(--posX) var(--posY)); /* Фокусируем свет в заданной области */
}
Адаптивные световые эффекты
Для достижения прекрасной визуализации вашего светового эффекта в различных окружениях примените адаптивность. В этом помогут процентные значения и свойство
transform: translate:
.scan-effect {
width: 100%; /* Свет полностью заполняет элемент */
height: 100%;
transform: translateX(var(--posX)) translateY(var(--posY)); /* Эффект плавного движения */
}
Использование анимаций
Вы можете обеспечить активацию CSS-анимаций в ответ на действия пользователя. На примере ниже, при клике на кнопку запускается анимация:
// Нажатие на кнопку активирует анимацию.
document.querySelector('.button').onclick = () => {
document.querySelector('.element-to-animate').classList.add('scan-animation');
};
И соответствующий CSS:
.scan-animation {
animation: scan 3s forwards; // Активация анимации
}
Полезные материалы
- mix-blend-mode – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — узнайте больше о режимах смешивания CSS.
- box-shadow | CSS-Tricks – CSS-Tricks — изучите создание изящных световых эффектов с использованием
box-shadow.
- filter | CSS-Tricks – CSS-Tricks — расширьте свои знания в создании сложных световых эффектов.
- Box Shadow CSS Generator | CSSmatic — генератор
box-shadowоблегчит создание идеальных теней.
- CSS Псевдоэлементы — псевдоэлементы CSS позволят вам расширить возможности по созданию световых эффектов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы