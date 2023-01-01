Создание двух div блоков одной высоты с CSS без таблиц#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для достижения одинаковой высоты блоков
div, воспользуйтесь Flexbox. Установите для родительского элемента свойство
display: flex; и для дочерних элементов
flex: 1;:
<div style="display: flex;">
<div style="flex: 1; background: lightblue;">Содержимое 1</div>
<div style="flex: 1; background: lightgreen;">Содержимое 2</div>
</div>
Учтите, что flex – это ключ к созданию колонок одинаковой высоты!
Подробно о Flexbox
Освоение Flexbox расширит ваши горизонты в веб-разработке и поможет легко решать сложные задачи макетирования.
Управление с помощью Flex-Grow и Flex-Basis
Для контроля высоты используйте свойства flex-grow и flex-basis. Значение 1 для flex-grow обеспечит равномерное распределение пространства, а flex-basis задайте равным 0, это позволит начать с минимально возможной ширины:
.flex-container {
display: flex;
}
.flex-child {
flex-grow: 1;
flex-basis: 0;
}
Совместимость с браузерами
Проверьте работу вашего решения в различных браузерах. Используйте Автопрефиксер для добавления необходимых префиксов.
Динамическое решение на JavaScript
Для более сложных макетов или когда требуется корректировка разметки в реальном времени, применяйте JavaScript или jQuery:
const tallestHeight = Math.max(...Array.from(document.querySelectorAll('.column')).map(div => div.offsetHeight));
document.querySelectorAll('.column').forEach(div => div.style.height = `${tallestHeight}px`);
Визуализация
Представьте два небоскрёба – это блоки
div – которые вы хотите привести к одинаковой высоте без добавления новых "этажей":
🏢 A: 📦📦📦
🏢 B: 📦📦
После применения
display: flex и
align-items: stretch, высоты обоих блоков DIV станут идеально равными!
Альтернативные методы и потенциальные сложности
Если из каких-то причин Flexbox не подходит, например, из-за поддержки старых браузеров, существуют и другие подходы:
Использование Display: Table-Cell
Стиль display: table-cell – это классический метод, хоть он и не идеально подходит для адаптивных макетов, но позволяет добиться равенства высот блоков:
<div style="display: table-row;">
<div style="display: table-cell; background: lightblue;">Блок 1</div>
<div style="display: table-cell; background: lightgreen;">Блок 2</div>
</div>
Трюк с отступами и маржинами
Можно также использовать подход с большими нижними отступами и отрицательными маржинами:
.container { overflow: hidden; }
.column { float: left; width: 50%; padding-bottom: 9999px; margin-bottom: -9999px; }
Валидность и чистота кода
Обеспечьте валидность вашего HTML и CSS, это упростит поддержку и улучшит кроссбраузерность.
Продвинутые техники и современные подходы
Освоение адаптивного дизайна с использованием Flexbox и медиа-запросов позволит разрабатывать макеты, которые идеально смотрятся на любых устройствах:
@media (max-width: 768px) {
.flex-container {
flex-wrap: wrap;
}
.flex-child {
flex-basis: 100%;
}
}
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks
- Основы flexbox – CSS | MDN
- Как сделать два div блока одинаковой высоты? | Stack Overflow
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks
- CSS Flexbox | w3schools
- Создание пропорциональных отношений для видео – A List Apart
- Лучшие практики сеток на Flexbox | philipwalton.github.io
Завершение
Используйте полученные знания о различных методах для создания идеальных макетов. Делитесь своими успехами и ищите новые решения – тогда успех в программировании будет вам гарантирован!
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда