Создание двух div блоков одной высоты с CSS без таблиц

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Быстрый ответ

Для достижения одинаковой высоты блоков div , воспользуйтесь Flexbox. Установите для родительского элемента свойство display: flex; и для дочерних элементов flex: 1; :

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; background: lightblue;">Содержимое 1</div> <div style="flex: 1; background: lightgreen;">Содержимое 2</div> </div>

Учтите, что flex – это ключ к созданию колонок одинаковой высоты!

Подробно о Flexbox

Освоение Flexbox расширит ваши горизонты в веб-разработке и поможет легко решать сложные задачи макетирования.

Управление с помощью Flex-Grow и Flex-Basis

Для контроля высоты используйте свойства flex-grow и flex-basis. Значение 1 для flex-grow обеспечит равномерное распределение пространства, а flex-basis задайте равным 0, это позволит начать с минимально возможной ширины:

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; } .flex-child { flex-grow: 1; flex-basis: 0; }

Совместимость с браузерами

Проверьте работу вашего решения в различных браузерах. Используйте Автопрефиксер для добавления необходимых префиксов.

Динамическое решение на JavaScript

Для более сложных макетов или когда требуется корректировка разметки в реальном времени, применяйте JavaScript или jQuery:

JS Скопировать код const tallestHeight = Math.max(...Array.from(document.querySelectorAll('.column')).map(div => div.offsetHeight)); document.querySelectorAll('.column').forEach(div => div.style.height = `${tallestHeight}px`);

Визуализация

Представьте два небоскрёба – это блоки div – которые вы хотите привести к одинаковой высоте без добавления новых "этажей":

Markdown Скопировать код 🏢 A: 📦📦📦 🏢 B: 📦📦

После применения display: flex и align-items: stretch , высоты обоих блоков DIV станут идеально равными!

Альтернативные методы и потенциальные сложности

Если из каких-то причин Flexbox не подходит, например, из-за поддержки старых браузеров, существуют и другие подходы:

Использование Display: Table-Cell

Стиль display: table-cell – это классический метод, хоть он и не идеально подходит для адаптивных макетов, но позволяет добиться равенства высот блоков:

HTML Скопировать код <div style="display: table-row;"> <div style="display: table-cell; background: lightblue;">Блок 1</div> <div style="display: table-cell; background: lightgreen;">Блок 2</div> </div>

Трюк с отступами и маржинами

Можно также использовать подход с большими нижними отступами и отрицательными маржинами:

CSS Скопировать код .container { overflow: hidden; } .column { float: left; width: 50%; padding-bottom: 9999px; margin-bottom: -9999px; }

Валидность и чистота кода

Обеспечьте валидность вашего HTML и CSS, это упростит поддержку и улучшит кроссбраузерность.

Продвинутые техники и современные подходы

Освоение адаптивного дизайна с использованием Flexbox и медиа-запросов позволит разрабатывать макеты, которые идеально смотрятся на любых устройствах:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .flex-container { flex-wrap: wrap; } .flex-child { flex-basis: 100%; } }

Полезные материалы

Завершение

Используйте полученные знания о различных методах для создания идеальных макетов. Делитесь своими успехами и ищите новые решения – тогда успех в программировании будет вам гарантирован!