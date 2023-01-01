Создание динамического выпадающего списка в JavaScript

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Быстрый ответ

Для автоматической вставки выпадающего списка <select> на веб-страницу средствами JavaScript, потребуется лишь несколько строк кода:

JS Скопировать код let select = document.createElement("select"); ["Опция 1", "Опция 2", "Опция 3"].forEach((text, index) => { let option = new Option(text, "value" + index); select.add(option); }); document.body.appendChild(select);

Теперь на вашей странице будет отображаться выпадающий список с тремя возможными вариантами для выбора.

Настройка атрибутов выпадающего списка

Для корректной идентификации вашего <select> и правильной обработки его данных при отправке формы, можно присвоить ему уникальные id и name :

JS Скопировать код select.id = "myUniqueSelect"; select.name = "mySelectableName";

При создании элементов option , можно добавить им атрибуты, такие как selected или disabled , для управления их поведением:

JS Скопировать код option.setAttribute("selected", "selected"); // Этот вариант уже отмечен как выбранный! 🎉

Группировка опций: Структурирование и удобство

Для структурирования элементы <option> можно сгруппировать с помощью <optgroup> , что улучшит читаемость и облегчит использование:

JS Скопировать код let group = document.createElement("optgroup"); group.label = "Приоритетные Варианты"; select.appendChild(group); ["Критическая Опция 1", "Критическая Опция 2"].forEach(optionText => { let option = document.createElement("option"); option.textContent = optionText; group.appendChild(option); });

Визуализация

Представьте, что мы хотим оснастить нашего трудолюбивого робота 🤖 набором инструментов:

Markdown Скопировать код Робот 🤖: [❓]

С помощью последующего кода робот получит "инструментальный пояс":

JS Скопировать код let select = document.createElement('select'); select.id = 'my-tools'; document.body.appendChild(select); // Теперь у робота есть пояс с инструментами! 🛠

Теперь роботу 🤖 доступен выбор необходимого инструмента из списка:

Markdown Скопировать код Робот 🤖: [🔧🔨⚙️]

Адаптивное создание выпадающего списка

Если ваша задача связана с обработкой динамических данных, вам потребуется создавать <options> на основе этих данных, загружая их, например, с сервера через XMLHttpRequest или fetch . Вот пример такой загрузки:

JS Скопировать код fetch('https://api.example.com/options') .then(response => response.json()) .then(options => { options.forEach(optionData => { let option = document.createElement("option"); option.textContent = optionData.text; option.value = optionData.value; select.appendChild(option); }); });

Не забывайте следовать принципам доступности, делая использование вашего выпадающего списка удобным для всех пользователей.

Функция-фабрика для гибкого создания выпадающего списка

Для увеличения эффективности работы давайте создадим функцию, которая будет формировать выпадающий список с заданными опциями. Это позволит переиспользовать её по необходимости:

JS Скопировать код function createDropdown(id, optionsData) { let select = document.createElement("select"); select.id = id; optionsData.forEach(data => { let option = document.createElement("option"); option.value = data.value; option.textContent = data.text; select.appendChild(option); }); return select; } let mySelect = createDropdown("customSelect", [{ text: "Выбор 1", value: "1" }, { text: "Выбор 2", value: "2" }]); document.body.appendChild(mySelect); // И вот пред вами готовый к использованию выпадающий список! 🏃‍♂️

Теперь вы можете без проблем генерировать списки на основе массива объектов, перечисляющих text и value для каждой опции.

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