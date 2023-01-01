Создание динамических текстовых полей в HTML и JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы динамически вставить текстовое поле ввода с помощью JavaScript, следует выполнить три простых шага:

Сгенерировать элемент input . Задать значение его атрибута type равным 'text' . Внедрить этот элемент в DOM.

Вот как это выглядит на практике:

JS Скопировать код let input = document.createElement('input'); input.type = 'text'; document.body.appendChild(input);

Также можно и сделать – и текстовое поле готово!

Настройка: за пределами простых полей ввода

Добавление стилей и классов: по манере профессионального веб-дизайнера

Давайте придадим нашему полю ввода немного индивидуальности, добавив к нему класс со стилями:

JS Скопировать код input.className = 'text-input-style';

Учитываем, что класс .text-input-style уже прописан в CSS.

Установка атрибутов: имя и скрытое сообщение

Поля ввода могут хранить свои небольшие секреты, типа name и placeholder :

JS Скопировать код input.setAttribute('name', 'userInput'); input.setAttribute('placeholder', 'Введите текст');

Это способствует корректной обработке форм и улучшает пользовательский интерфейс (UX).

Внедрение в формы: приветствуем, Форменштейн!

Чтобы включить поле ввода в форму, просто находим нужную форму и вставляем туда наш элемент:

JS Скопировать код let form = document.getElementById('myForm'); form.appendChild(input);

Теперь данное поле ввода является составной частью формы.

Визуализация

Представьте, что вы формируете элементы для своего интерактивного пространства "на лету".

Markdown Скопировать код Интерактивные элементы: [🛠, 🎨, 🧩, 📦]

И вам необходимо ввести новый элемент, именно текстовое поле (📝):

JS Скопировать код let interactiveContainer = document.createElement('input'); interactiveContainer.type = 'text'; document.body.appendChild(interactiveContainer);

Визуализация изменений:

Markdown Скопировать код До: [🛠, 🎨, 🧩, 📦] После: [🛠, 🎨, 🧩, 📦, 📝]

Прежде текстового поля не было, а теперь оно стало элементом вашего интерактивного пространства.

Продвинутые реализации: кому не нравится похвастаться?

Создание множества текстовых полей ввода

Для динамического генерирования нескольких текстовых полей ввода используйте следующий код:

JS Скопировать код function addInputs(num) { let container = document.getElementById('input-container'); for (let i = 0; i < num; i++) { let input = document.createElement('input'); input.type = 'text'; input.name = 'text' + i; container.appendChild(input); } }

Вызвав функцию addInputs(5); , вы создадите пять новых текстовых полей.

Создание поля ввода при клике пользователя: всего одно нажатие

Код ниже представлен для того, чтобы поля ввода генерировались при нажатии пользователем на кнопку:

JS Скопировать код document.getElementById('addButton').addEventListener('click', function() { let input = document.createElement('input'); input.type = 'text'; document.body.appendChild(input); });

Не забываем, что addButton – это ID искомой кнопки.

Дружественные элементы: важность взаимодействия

Очистка перед обновлением

Перед добавлением новых полей старые следует удалить:

JS Скопировать код container.innerHTML = ''; // Старые поля исчезают! addInputs(n); // Вот новые поля!

Валидация и функции доступности

Добавьте валидацию и улучшите доступность элементов:

JS Скопировать код input.setAttribute('required', true); // Теперь поле обязательно для заполнения! input.setAttribute('aria-label', 'Текстовое поле'); // Сделаем наш элемент более доступным!

Теперь ваши поля ввода привлекательны, надежны и удобны для использования.

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