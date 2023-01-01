Создание динамических текстовых полей в HTML и JavaScript#Работа с DOM #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы динамически вставить текстовое поле ввода с помощью JavaScript, следует выполнить три простых шага:
- Сгенерировать элемент
input.
- Задать значение его атрибута
typeравным
'text'.
- Внедрить этот элемент в DOM.
Вот как это выглядит на практике:
let input = document.createElement('input');
input.type = 'text';
document.body.appendChild(input);
Также можно и сделать – и текстовое поле готово!
Настройка: за пределами простых полей ввода
Добавление стилей и классов: по манере профессионального веб-дизайнера
Давайте придадим нашему полю ввода немного индивидуальности, добавив к нему класс со стилями:
input.className = 'text-input-style';
Учитываем, что класс
.text-input-style уже прописан в CSS.
Установка атрибутов: имя и скрытое сообщение
Поля ввода могут хранить свои небольшие секреты, типа
name и
placeholder:
input.setAttribute('name', 'userInput');
input.setAttribute('placeholder', 'Введите текст');
Это способствует корректной обработке форм и улучшает пользовательский интерфейс (UX).
Внедрение в формы: приветствуем, Форменштейн!
Чтобы включить поле ввода в форму, просто находим нужную форму и вставляем туда наш элемент:
let form = document.getElementById('myForm');
form.appendChild(input);
Теперь данное поле ввода является составной частью формы.
Визуализация
Представьте, что вы формируете элементы для своего интерактивного пространства "на лету".
Интерактивные элементы: [🛠, 🎨, 🧩, 📦]
И вам необходимо ввести новый элемент, именно текстовое поле (📝):
let interactiveContainer = document.createElement('input');
interactiveContainer.type = 'text';
document.body.appendChild(interactiveContainer);
Визуализация изменений:
До: [🛠, 🎨, 🧩, 📦]
После: [🛠, 🎨, 🧩, 📦, 📝]
Прежде текстового поля не было, а теперь оно стало элементом вашего интерактивного пространства.
Продвинутые реализации: кому не нравится похвастаться?
Создание множества текстовых полей ввода
Для динамического генерирования нескольких текстовых полей ввода используйте следующий код:
function addInputs(num) {
let container = document.getElementById('input-container');
for (let i = 0; i < num; i++) {
let input = document.createElement('input');
input.type = 'text';
input.name = 'text' + i;
container.appendChild(input);
}
}
Вызвав функцию
addInputs(5);, вы создадите пять новых текстовых полей.
Создание поля ввода при клике пользователя: всего одно нажатие
Код ниже представлен для того, чтобы поля ввода генерировались при нажатии пользователем на кнопку:
document.getElementById('addButton').addEventListener('click', function() {
let input = document.createElement('input');
input.type = 'text';
document.body.appendChild(input);
});
Не забываем, что
addButton – это ID искомой кнопки.
Дружественные элементы: важность взаимодействия
Очистка перед обновлением
Перед добавлением новых полей старые следует удалить:
container.innerHTML = ''; // Старые поля исчезают!
addInputs(n); // Вот новые поля!
Валидация и функции доступности
Добавьте валидацию и улучшите доступность элементов:
input.setAttribute('required', true); // Теперь поле обязательно для заполнения!
input.setAttribute('aria-label', 'Текстовое поле'); // Сделаем наш элемент более доступным!
Теперь ваши поля ввода привлекательны, надежны и удобны для использования.
Полезные материалы
- Document: createElement() method – Web APIs | MDN — принципы создания новых элементов.
- dom – How to insert an element after another element in JavaScript without using a library? – Stack Overflow — руководство по манипуляциям с элементами в DOM.
- Modifying the document – JavaScript.info — всё об управлении элементами.
- Element: setAttribute() method – Web APIs | MDN — как задавать элементам различные атрибуты.
- .append() | jQuery API Documentation — добавление элементов с помощью jQuery.
- JavaScript insertAdjacentHTML and beforeend – David Walsh Blog — расширение навыков работы с элементами.
- HTML Standard – HTMLInputElement — подробнее о теге
<input>.
Тимур Голубев
веб-разработчик