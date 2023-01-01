Создание динамических input полей в HTML с помощью JavaScript#Работа с DOM #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для динамического создания полей ввода используется цикл
for в JavaScript. Вот скрипт, который добавляет заданное количество полей ввода в существующую форму. Ниже представлен элегантный и эффективный пример кода:
for (let i = 0; i < 5; i++) {
document.getElementById('myForm').appendChild(Object.assign(document.createElement('input'), {
type: 'text',
name: `input${i}`,
placeholder: `Ввод ${i + 1}`
}));
}
Убедитесь, что форма в HTML имеет атрибут
id="myForm". Этот код создаст 5 текстовых полей ввода, при необходимости количество можно изменить.
Пошаговый процесс создания полей ввода
Проверка введенных данных крайне важна для предотвращения возможных сбоев или непредвиденных ситуаций, связанных с некорректным вводом пользователей. Проверьте, что введено целое число без задержек.
Инициализация поля ввода
Сначала привяжите к кнопке обработчик события
onclick:
<button onclick="addInputs()">Добавить поля</button>
Теперь JavaScript функция
addInputs, будет проверять ввод пользователя перед тем, как динамически создавать поля ввода.
function addInputs() {
let numberOfInputs = parseInt(document.getElementById('inputCount').value);
if (isNaN(numberOfInputs) || numberOfInputs <= 0 || numberOfInputs > 10) {
alert('Введите корректное число от 1 до 10. В противном случае что-то может пойти не так!');
return;
}
let container = document.getElementById('inputContainer'); // Это место для новых полей
while (container.hasChildNodes()) {
container.removeChild(container.lastChild); // Освобождаем место от старых элементов
}
for (let i = 0; i < numberOfInputs; i++) {
let input = document.createElement('input');
input.type = 'text';
input.name = `dynamicInput${i}`; // Имена для каждого поля для избежания ошибок
input.placeholder = `Ввод ${i + 1}`;
container.appendChild(input); // Добавляем новое поле в контейнер
container.appendChild(document.createElement('br')); // Предусматриваем дополнительное пространство между полями
}
}
В HTML-код добавьте контейнер, который будет принимать динамически создаваемые поля ввода:
<div id="inputContainer"></div>
Советы по обработке динамических форм
Крайне важно давать последовательные имена динамическим полям ввода, например
dynamicInput${i}, для удобства извлечения их значений в дальнейших действиях.
Использование jQuery для расширения возможностей
jQuery может значительно упростить выполнение вашей задачи:
$(document).ready(function(){
$('#addButton').click(function(){
var numberOfInputsToAdd = parseInt($('#inputCount').val());
if (numberOfInputsToAdd > 0 && numberOfInputsToAdd <= 10) {
var $container = $('#inputContainer');
$container.empty(); // Очищаем контейнер перед добавлением новых элементов
for(let i = 0; i < numberOfInputsToAdd; i++) {
$('<input>')
.attr({
type: 'text',
name: `input_${i}`,
placeholder: `Ввод ${i + 1}`
})
.appendTo($container); // Добавляем новые поля ввода
$('<br>').appendTo($container);
}
}
});
});
Не забывайте подключить библиотеку jQuery:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
Визуализация
Поля ввода можно сравнить с расписанием поездов:
Расписание поездов: [🚄]
Количество отправлений: **n**
Планируем отправление пяти поездов:
for(let i = 0; i < 5; i++) {
schedule.push( addTrain() ); // Записываем новые отправления в расписание
}
Вот как выглядит табло:
[🚄, 🚄, 🚄, 🚄, 🚄]
# Каждый символ "🚄" символизирует отдельное поле ввода.
Важно размещать информацию на табло четко и однозначно. Используйте переносы строк и добавляйте описания к полям ввода для улучшения восприятия информации пользователями.
Оформление ваших динамических полей ввода
Динамическое контролирование
Рядом с каждым полем ввода поместите кнопку
+, предоставляя пользователю возможность добавлять новые поля самостоятельно:
function addInput(nextToElement) {
var newInput = document.createElement('input');
newInput.type = 'text';
newInput.placeholder = 'Дополнительный ввод';
nextToElement.parentNode.insertBefore(newInput, nextToElement.nextSibling);
}
Обработка ошибок
Ошибки следует обрабатывать аккуратно. Проверяйте валидность ввода и устанавливайте разумные ограничения. Не добавляйте новых полей, если текущее количество достигает заранее установленной верхней границы, и информируйте о таком случае пользователя с помощью вежливого уведомления.
Полезные материалы
- Stack Overflow: Динамическое создание заданного количества полей ввода в форме — Обсуждение различных подходов к созданию динамических полей ввода при помощи JavaScript.
- Angular – Создание динамических форм — Официальное руководство от создателей Angular, посвященное динамическому созданию форм.
- jQuery API: метод .append() — Документация метода
.append()в jQuery, полезная при динамическом добавлении элементов.
- HTML Standard – Формы — Описание HTML-спецификаций с основной информацией о формах, необходимой для понимания их работы.
Тимур Голубев
веб-разработчик