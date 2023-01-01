Создание динамических input полей в HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для динамического создания полей ввода используется цикл for в JavaScript. Вот скрипт, который добавляет заданное количество полей ввода в существующую форму. Ниже представлен элегантный и эффективный пример кода:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < 5; i++) { document.getElementById('myForm').appendChild(Object.assign(document.createElement('input'), { type: 'text', name: `input${i}`, placeholder: `Ввод ${i + 1}` })); }

Убедитесь, что форма в HTML имеет атрибут id="myForm" . Этот код создаст 5 текстовых полей ввода, при необходимости количество можно изменить.

Пошаговый процесс создания полей ввода

Проверка введенных данных крайне важна для предотвращения возможных сбоев или непредвиденных ситуаций, связанных с некорректным вводом пользователей. Проверьте, что введено целое число без задержек.

Инициализация поля ввода

Сначала привяжите к кнопке обработчик события onclick :

HTML Скопировать код <button onclick="addInputs()">Добавить поля</button>

Теперь JavaScript функция addInputs , будет проверять ввод пользователя перед тем, как динамически создавать поля ввода.

JS Скопировать код function addInputs() { let numberOfInputs = parseInt(document.getElementById('inputCount').value); if (isNaN(numberOfInputs) || numberOfInputs <= 0 || numberOfInputs > 10) { alert('Введите корректное число от 1 до 10. В противном случае что-то может пойти не так!'); return; } let container = document.getElementById('inputContainer'); // Это место для новых полей while (container.hasChildNodes()) { container.removeChild(container.lastChild); // Освобождаем место от старых элементов } for (let i = 0; i < numberOfInputs; i++) { let input = document.createElement('input'); input.type = 'text'; input.name = `dynamicInput${i}`; // Имена для каждого поля для избежания ошибок input.placeholder = `Ввод ${i + 1}`; container.appendChild(input); // Добавляем новое поле в контейнер container.appendChild(document.createElement('br')); // Предусматриваем дополнительное пространство между полями } }

В HTML-код добавьте контейнер, который будет принимать динамически создаваемые поля ввода:

HTML Скопировать код <div id="inputContainer"></div>

Советы по обработке динамических форм

Крайне важно давать последовательные имена динамическим полям ввода, например dynamicInput${i} , для удобства извлечения их значений в дальнейших действиях.

Использование jQuery для расширения возможностей

jQuery может значительно упростить выполнение вашей задачи:

JS Скопировать код $(document).ready(function(){ $('#addButton').click(function(){ var numberOfInputsToAdd = parseInt($('#inputCount').val()); if (numberOfInputsToAdd > 0 && numberOfInputsToAdd <= 10) { var $container = $('#inputContainer'); $container.empty(); // Очищаем контейнер перед добавлением новых элементов for(let i = 0; i < numberOfInputsToAdd; i++) { $('<input>') .attr({ type: 'text', name: `input_${i}`, placeholder: `Ввод ${i + 1}` }) .appendTo($container); // Добавляем новые поля ввода $('<br>').appendTo($container); } } }); });

Не забывайте подключить библиотеку jQuery:

HTML Скопировать код <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Визуализация

Поля ввода можно сравнить с расписанием поездов:

Markdown Скопировать код Расписание поездов: [🚄] Количество отправлений: **n**

Планируем отправление пяти поездов:

JS Скопировать код for(let i = 0; i < 5; i++) { schedule.push( addTrain() ); // Записываем новые отправления в расписание }

Вот как выглядит табло:

Markdown Скопировать код [🚄, 🚄, 🚄, 🚄, 🚄] # Каждый символ "🚄" символизирует отдельное поле ввода.

Важно размещать информацию на табло четко и однозначно. Используйте переносы строк и добавляйте описания к полям ввода для улучшения восприятия информации пользователями.

Оформление ваших динамических полей ввода

Динамическое контролирование

Рядом с каждым полем ввода поместите кнопку + , предоставляя пользователю возможность добавлять новые поля самостоятельно:

JS Скопировать код function addInput(nextToElement) { var newInput = document.createElement('input'); newInput.type = 'text'; newInput.placeholder = 'Дополнительный ввод'; nextToElement.parentNode.insertBefore(newInput, nextToElement.nextSibling); }

Обработка ошибок

Ошибки следует обрабатывать аккуратно. Проверяйте валидность ввода и устанавливайте разумные ограничения. Не добавляйте новых полей, если текущее количество достигает заранее установленной верхней границы, и информируйте о таком случае пользователя с помощью вежливого уведомления.

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