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Создание динамических input полей в HTML с помощью JavaScript
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Создание динамических input полей в HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для динамического создания полей ввода используется цикл for в JavaScript. Вот скрипт, который добавляет заданное количество полей ввода в существующую форму. Ниже представлен элегантный и эффективный пример кода:

JS
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for (let i = 0; i < 5; i++) {
  document.getElementById('myForm').appendChild(Object.assign(document.createElement('input'), {
    type: 'text',
    name: `input${i}`,
    placeholder: `Ввод ${i + 1}`
  }));
}

Убедитесь, что форма в HTML имеет атрибут id="myForm". Этот код создаст 5 текстовых полей ввода, при необходимости количество можно изменить.

Пошаговый план для смены профессии

Пошаговый процесс создания полей ввода

Проверка введенных данных крайне важна для предотвращения возможных сбоев или непредвиденных ситуаций, связанных с некорректным вводом пользователей. Проверьте, что введено целое число без задержек.

Инициализация поля ввода

Сначала привяжите к кнопке обработчик события onclick:

HTML
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<button onclick="addInputs()">Добавить поля</button>

Теперь JavaScript функция addInputs, будет проверять ввод пользователя перед тем, как динамически создавать поля ввода.

JS
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function addInputs() {
  let numberOfInputs = parseInt(document.getElementById('inputCount').value);
  if (isNaN(numberOfInputs) || numberOfInputs <= 0 || numberOfInputs > 10) {
    alert('Введите корректное число от 1 до 10. В противном случае что-то может пойти не так!');
    return;
  }

  let container = document.getElementById('inputContainer'); // Это место для новых полей
  while (container.hasChildNodes()) { 
    container.removeChild(container.lastChild); // Освобождаем место от старых элементов
  }

  for (let i = 0; i < numberOfInputs; i++) {
    let input = document.createElement('input');
    input.type = 'text';
    input.name = `dynamicInput${i}`; // Имена для каждого поля для избежания ошибок
    input.placeholder = `Ввод ${i + 1}`;
    container.appendChild(input); // Добавляем новое поле в контейнер
    container.appendChild(document.createElement('br')); // Предусматриваем дополнительное пространство между полями
  }
}

В HTML-код добавьте контейнер, который будет принимать динамически создаваемые поля ввода:

HTML
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<div id="inputContainer"></div>

Советы по обработке динамических форм

Крайне важно давать последовательные имена динамическим полям ввода, например dynamicInput${i}, для удобства извлечения их значений в дальнейших действиях.

Использование jQuery для расширения возможностей

jQuery может значительно упростить выполнение вашей задачи:

JS
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$(document).ready(function(){
  $('#addButton').click(function(){
    var numberOfInputsToAdd = parseInt($('#inputCount').val());
    if (numberOfInputsToAdd > 0 && numberOfInputsToAdd <= 10) {
      var $container = $('#inputContainer');
      $container.empty(); // Очищаем контейнер перед добавлением новых элементов
      for(let i = 0; i < numberOfInputsToAdd; i++) {
        $('<input>')
          .attr({
            type: 'text',
            name: `input_${i}`,
             placeholder: `Ввод ${i + 1}`
          })
          .appendTo($container); // Добавляем новые поля ввода
        $('<br>').appendTo($container);
      }
    }
  });
});

Не забывайте подключить библиотеку jQuery:

HTML
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<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Визуализация

Поля ввода можно сравнить с расписанием поездов:

Markdown
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Расписание поездов: [🚄]
Количество отправлений: **n**

Планируем отправление пяти поездов:

JS
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for(let i = 0; i < 5; i++) {
  schedule.push( addTrain() ); // Записываем новые отправления в расписание
}

Вот как выглядит табло:

Markdown
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[🚄, 🚄, 🚄, 🚄, 🚄]
# Каждый символ "🚄" символизирует отдельное поле ввода.

Важно размещать информацию на табло четко и однозначно. Используйте переносы строк и добавляйте описания к полям ввода для улучшения восприятия информации пользователями.

Оформление ваших динамических полей ввода

Динамическое контролирование

Рядом с каждым полем ввода поместите кнопку +, предоставляя пользователю возможность добавлять новые поля самостоятельно:

JS
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function addInput(nextToElement) {
  var newInput = document.createElement('input');
  newInput.type = 'text';
  newInput.placeholder = 'Дополнительный ввод';
  nextToElement.parentNode.insertBefore(newInput, nextToElement.nextSibling);
}

Обработка ошибок

Ошибки следует обрабатывать аккуратно. Проверяйте валидность ввода и устанавливайте разумные ограничения. Не добавляйте новых полей, если текущее количество достигает заранее установленной верхней границы, и информируйте о таком случае пользователя с помощью вежливого уведомления.

Полезные материалы

  1. Stack Overflow: Динамическое создание заданного количества полей ввода в форме — Обсуждение различных подходов к созданию динамических полей ввода при помощи JavaScript.
  2. Angular – Создание динамических форм — Официальное руководство от создателей Angular, посвященное динамическому созданию форм.
  3. jQuery API: метод .append() — Документация метода .append() в jQuery, полезная при динамическом добавлении элементов.
  4. HTML Standard – Формы — Описание HTML-спецификаций с основной информацией о формах, необходимой для понимания их работы.
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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