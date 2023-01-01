Создание анимации пульсирующего сердца в CSS: два удара и пауза#CSS и верстка #Анимации #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы создать анимацию пульсирующего сердца на CSS, используется
@keyframes для изменения масштаба элемента в форме сердца:
@keyframes pulse {
0%, 100% { transform: scale(1); }
25% { transform: scale(1.3); }
50% { transform: scale(1); }
75% { transform: scale(1.3); }
}
.heart {
position: relative;
width: 100px;
height: 100px;
background: red;
transform: rotate(-45deg);
animation: pulse 2s infinite ease-in-out;
}
.heart::before,
.heart::after {
content: "";
position: absolute;
width: 100px;
height: 100px;
background: red;
border-radius: 50%;
}
.heart::before { top: -50px; }
.heart::after { left: 50px; }
Данный код создает ритм с двумя сокращениями, эмулируя сердечный пульс.
Создание сердца на CSS
Формирование формы сердца
Для моделирования фигуры сердца с использованием CSS, используйте псевдоэлементы
::before и
::after. В этом подходе предусматривается создание двух полукругов на квадратной основе. После их вращения и абсолютного позиционирования получается форма сердца.
Пульс любви
Создайте эффект живого пульса сердца с помощью двух сокращений с коротким паузами между ними. Настройте
@keyframes для получения желаемого ритма: два быстрых увеличения масштаба на 30%, имитирующих пульсации сердца, с последующим восстановлением исходного размера.
@keyframes heartbeat {
0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% { transform: scale(1); }
10%, 50% { transform: scale(1.3); }
}
Бесконечная любовь
Чтобы сердце не прекращало пульсацию, используйте значение
infinite. Это позволит смоделировать бесконечный сердечный ритм, воплощающий искреннюю любовь.
Советы по стилизации пульсации сердца
Мощность любви
Увеличение на 30% при применении
transform: scale(1.3); создает эффект пульсации, делая анимацию выразительной, но не нарушая ее гармоничность. Лучше всего начинать и заканчивать анимацию с
scale(1) для создания плавных переходов.
Пульсация любви
Настройте пульсацию, играя со временем работы анимации – значение
animation-duration. Продолжительность в 2 секунды обычно хорошо работает, но для более текучего движения попробуйте функцию
ease-in-out.
Правило центровки
Для максимизации визуального впечатления следует организовать композицию так, чтобы сердце стало главным элементом. Используйте grid, flexbox или другие методы для идеального позиционирования.
Стильность – в простоте
Чистота кода обеспечивает его эффективность. Каждый элемент должен играть свою роль, по возможности улучшая скорость загрузки и производительность вашего кода.
Реактивность на всех экранах
При создании адаптивного дизайна ориентируйтесь на принцип Mobile-First. Для размеров используйте относительные единицы измерения, например,
em, и магию медиа-запросов для поддержания ваших стилей на разных экранах.
Визуализация
Визуальное представление сердечного пульса на CSS может выглядеть следующим образом:
@keyframes delicate-pulse {
0% { transform: scale(1); }
15% { transform: scale(1.15); }
30% { transform: scale(1); }
45% { transform: scale(1.15); }
60% { transform: scale(1); }
100% { transform: scale(1); }
}
.heart {
animation: delicate-pulse 1.5s infinite cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55);
}
Отточенная анимация для более качественного пульсирования
Изящность главное дело
Уделите внимание тому, чтобы ключевые элементы дизайна или текстовые блоки не затрагивались эффектом пульсации. Мягкая, комплексная работа здесь будет более эффективна и уместна, чем полное доминирование эффекта.
Стабильный пульс во всех браузерах
Обеспечьте совместимость воспроизведения анимации в различных браузерах. Применяйте префиксы поставщиков браузера, увеличивая таким образом обратную совместимость анимации.
Гарантированная производительность
Стремитесь минимизировать нагрузку на производительность, избегая излишне сложных анимаций. Оптимизация отрисовки и устранение потенциальных нарушений вёрстки с помощью эффективного CSS – ваш залог успеха.
Усовершенствование с помощью SVG
Рассмотрите возможность использования SVG-анимации для более сложных эффектов. Элемент
<animateTransform> предоставляет больший контроль над анимацией.
Минималистичная альтернатива
Для более простых решений, используйте иконки HTML-шрифтов или символ
♥ в сочетании с изменением размеров шрифта через
keyframes. Это служит лаконичной альтернативой сложной CSS-анимации.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда