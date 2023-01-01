Создание анимации пульсирующего сердца в CSS: два удара и пауза

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Быстрый ответ

Чтобы создать анимацию пульсирующего сердца на CSS, используется @keyframes для изменения масштаба элемента в форме сердца:

CSS Скопировать код @keyframes pulse { 0%, 100% { transform: scale(1); } 25% { transform: scale(1.3); } 50% { transform: scale(1); } 75% { transform: scale(1.3); } } .heart { position: relative; width: 100px; height: 100px; background: red; transform: rotate(-45deg); animation: pulse 2s infinite ease-in-out; } .heart::before, .heart::after { content: ""; position: absolute; width: 100px; height: 100px; background: red; border-radius: 50%; } .heart::before { top: -50px; } .heart::after { left: 50px; }

Данный код создает ритм с двумя сокращениями, эмулируя сердечный пульс.

Создание сердца на CSS

Формирование формы сердца

Для моделирования фигуры сердца с использованием CSS, используйте псевдоэлементы ::before и ::after . В этом подходе предусматривается создание двух полукругов на квадратной основе. После их вращения и абсолютного позиционирования получается форма сердца.

Пульс любви

Создайте эффект живого пульса сердца с помощью двух сокращений с коротким паузами между ними. Настройте @keyframes для получения желаемого ритма: два быстрых увеличения масштаба на 30%, имитирующих пульсации сердца, с последующим восстановлением исходного размера.

CSS Скопировать код @keyframes heartbeat { 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% { transform: scale(1); } 10%, 50% { transform: scale(1.3); } }

Бесконечная любовь

Чтобы сердце не прекращало пульсацию, используйте значение infinite . Это позволит смоделировать бесконечный сердечный ритм, воплощающий искреннюю любовь.

Советы по стилизации пульсации сердца

Мощность любви

Увеличение на 30% при применении transform: scale(1.3); создает эффект пульсации, делая анимацию выразительной, но не нарушая ее гармоничность. Лучше всего начинать и заканчивать анимацию с scale(1) для создания плавных переходов.

Пульсация любви

Настройте пульсацию, играя со временем работы анимации – значение animation-duration . Продолжительность в 2 секунды обычно хорошо работает, но для более текучего движения попробуйте функцию ease-in-out .

Правило центровки

Для максимизации визуального впечатления следует организовать композицию так, чтобы сердце стало главным элементом. Используйте grid, flexbox или другие методы для идеального позиционирования.

Стильность – в простоте

Чистота кода обеспечивает его эффективность. Каждый элемент должен играть свою роль, по возможности улучшая скорость загрузки и производительность вашего кода.

Реактивность на всех экранах

При создании адаптивного дизайна ориентируйтесь на принцип Mobile-First. Для размеров используйте относительные единицы измерения, например, em , и магию медиа-запросов для поддержания ваших стилей на разных экранах.

Визуализация

Визуальное представление сердечного пульса на CSS может выглядеть следующим образом:

CSS Скопировать код @keyframes delicate-pulse { 0% { transform: scale(1); } 15% { transform: scale(1.15); } 30% { transform: scale(1); } 45% { transform: scale(1.15); } 60% { transform: scale(1); } 100% { transform: scale(1); } } .heart { animation: delicate-pulse 1.5s infinite cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55); }

Отточенная анимация для более качественного пульсирования

Изящность главное дело

Уделите внимание тому, чтобы ключевые элементы дизайна или текстовые блоки не затрагивались эффектом пульсации. Мягкая, комплексная работа здесь будет более эффективна и уместна, чем полное доминирование эффекта.

Стабильный пульс во всех браузерах

Обеспечьте совместимость воспроизведения анимации в различных браузерах. Применяйте префиксы поставщиков браузера, увеличивая таким образом обратную совместимость анимации.

Гарантированная производительность

Стремитесь минимизировать нагрузку на производительность, избегая излишне сложных анимаций. Оптимизация отрисовки и устранение потенциальных нарушений вёрстки с помощью эффективного CSS – ваш залог успеха.

Усовершенствование с помощью SVG

Рассмотрите возможность использования SVG-анимации для более сложных эффектов. Элемент <animateTransform> предоставляет больший контроль над анимацией.

Минималистичная альтернатива

Для более простых решений, используйте иконки HTML-шрифтов или символ ♥ в сочетании с изменением размеров шрифта через keyframes . Это служит лаконичной альтернативой сложной CSS-анимации.

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