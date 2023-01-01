Создание адаптивной сетки квадратов в HTML и CSS#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для формирования сетки адаптивных квадратов используйте CSS Grid, устанавливая элементам сетки соотношение сторон 1:1. Это позволит сохранять квадратную форму элементов при изменении размера экрана:
<div class="grid">
<div class="square"></div>
<!-- Добавьте новые квадраты по мере необходимости -->
</div>
.grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr));
}
.square {
background: #333;
padding-top: 100%;
position: relative;
}
.square::before {
content: '';
display: block;
padding-top: 100%;
}
Значение
minmax(100px, 1fr) обеспечивает адаптацию квадратов под размер экрана, а
padding-top: 100%; поддерживает их пропорции. Благодаря этому подходу макет получается универсальным и адаптивным.
Центрирование содержимого в квадратах
Для эстетичного размещения контента внутри квадратов используйте свойства CSS позиционирования:
.square-content {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
text-align: center;
}
Примените класс
.square-content к контенту, который необходимо выравнивать для придания более гармоничного вида элементам.
Использование продвинутых адаптивных настроек
Для максимальной гибкости сетки настройте количество колонок в зависимости от размера экрана:
@media (max-width: 600px) {
.grid {
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(50px, 1fr));
}
}
Медиа-запросы придают динамичность макету, позволяя квадратам масштабироваться под различные устройства оптимально.
Визуализация
Представьте адаптивную сетку из квадратов в виде плитки шоколада:
+---+---+---+---+ Ощущаете ли вы покоряющий аромат? 🍫 Наша сетка
| □ | □ | □ | □ | обладает способностью к расширению и сжиманию,
+---+---+---+---+ сохранив при этом форму привлекательных квадратов!
| □ | □ | □ | □ |
+---+---+---+---+ У нас есть плитка шоколада, всегда гибкая. Теперь
| □ | □ | □ | □ | представьте адаптивную сетку квадратов.
+---+---+---+---+
| □ | □ | □ | □ | Каждый квадрат (□) сжимается и растягивается
+---+---+---+---+ равномерно, подобно элементам нашей сетки.
**Ломайте её как угодно, всегда получите идеальный, вкусный квадратный кусочек!**
Аналогично плитке шоколада, адаптивные элементы сетки сохраняют пропорции при масштабировании.
Создание гармонии с помощью оформленного пространства
Освободите пространство вокруг элементов сетки, используя свойство
grid-gap, чтобы ваш макет дышал гармонией:
.grid {
grid-gap: 10px;
}
С помощью
grid-gap можно добиться равномерного распределения пространства, что способствует улучшению читаемости и визуальной привлекательности макета.
Впечатляющие эффекты динамики для квадратов
Добавьте переходы и тени квадратам, чтобы создать эффект поднятия при наведении курсора мыши:
.square:hover {
transition: transform 0.3s ease;
transform: scale(1.05);
box-shadow: 0px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
Этот CSS-код создает эффект приподнятия квадратов при наведении и добавляет интерактивность элементам сетки.
Гибкость выравнивания с помощью CSS Flexbox
Когда использование CSS Grid кажется избыточным, CSS Flexbox предложит вам удобные опции выравнивания элементов:
<div class="flex-container">
<div class="flex-item"></div>
<!-- Добавьте новые элементы по мере необходимости -->
</div>
.flex-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: space-between;
}
.flex-item {
flex-basis: calc(25% – 10px);
margin: 5px;
}
Полезные материалы
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — всеобъемлющее руководство по использованию CSS Grid.
- Основные концепции макета сетки – CSS: Каскадные Таблицы Стилей | MDN — официальная документация Mozilla для начинающих работать с CSS Grid.
- Grid Garden – Игра для изучения макета сетки CSS — интерактивная игра, помогающая освоить работу с CSS Grid.
- Макет сетки CSS – W3Schools — полезное пособие для овладения техниками CSS Grid.
- Пошаговое руководство | DigitalOcean — руководство для создания адаптивной сетки от Scotch.io.
- Создание внутренних пропорций для видео – A List Apart — статья о методах контроля соотношений размеров в адаптивном дизайне.
- Шпаргалка по Grid — визуальная шпаргалка, служащая быстрым справочником по CSS Grid.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда