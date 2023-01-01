Создание адаптивной сетки квадратов в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Для формирования сетки адаптивных квадратов используйте CSS Grid, устанавливая элементам сетки соотношение сторон 1:1. Это позволит сохранять квадратную форму элементов при изменении размера экрана:

HTML Скопировать код <div class="grid"> <div class="square"></div> <!-- Добавьте новые квадраты по мере необходимости --> </div>

CSS Скопировать код .grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)); } .square { background: #333; padding-top: 100%; position: relative; } .square::before { content: ''; display: block; padding-top: 100%; }

Значение minmax(100px, 1fr) обеспечивает адаптацию квадратов под размер экрана, а padding-top: 100%; поддерживает их пропорции. Благодаря этому подходу макет получается универсальным и адаптивным.

Центрирование содержимого в квадратах

Для эстетичного размещения контента внутри квадратов используйте свойства CSS позиционирования:

CSS Скопировать код .square-content { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); text-align: center; }

Примените класс .square-content к контенту, который необходимо выравнивать для придания более гармоничного вида элементам.

Использование продвинутых адаптивных настроек

Для максимальной гибкости сетки настройте количество колонок в зависимости от размера экрана:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(50px, 1fr)); } }

Медиа-запросы придают динамичность макету, позволяя квадратам масштабироваться под различные устройства оптимально.

Визуализация

Представьте адаптивную сетку из квадратов в виде плитки шоколада:

Markdown Скопировать код +---+---+---+---+ Ощущаете ли вы покоряющий аромат? 🍫 Наша сетка | □ | □ | □ | □ | обладает способностью к расширению и сжиманию, +---+---+---+---+ сохранив при этом форму привлекательных квадратов! | □ | □ | □ | □ | +---+---+---+---+ У нас есть плитка шоколада, всегда гибкая. Теперь | □ | □ | □ | □ | представьте адаптивную сетку квадратов. +---+---+---+---+ | □ | □ | □ | □ | Каждый квадрат (□) сжимается и растягивается +---+---+---+---+ равномерно, подобно элементам нашей сетки. **Ломайте её как угодно, всегда получите идеальный, вкусный квадратный кусочек!**

Аналогично плитке шоколада, адаптивные элементы сетки сохраняют пропорции при масштабировании.

Создание гармонии с помощью оформленного пространства

Освободите пространство вокруг элементов сетки, используя свойство grid-gap , чтобы ваш макет дышал гармонией:

CSS Скопировать код .grid { grid-gap: 10px; }

С помощью grid-gap можно добиться равномерного распределения пространства, что способствует улучшению читаемости и визуальной привлекательности макета.

Впечатляющие эффекты динамики для квадратов

Добавьте переходы и тени квадратам, чтобы создать эффект поднятия при наведении курсора мыши:

CSS Скопировать код .square:hover { transition: transform 0.3s ease; transform: scale(1.05); box-shadow: 0px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3); }

Этот CSS-код создает эффект приподнятия квадратов при наведении и добавляет интерактивность элементам сетки.

Гибкость выравнивания с помощью CSS Flexbox

Когда использование CSS Grid кажется избыточным, CSS Flexbox предложит вам удобные опции выравнивания элементов:

HTML Скопировать код <div class="flex-container"> <div class="flex-item"></div> <!-- Добавьте новые элементы по мере необходимости --> </div>

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .flex-item { flex-basis: calc(25% – 10px); margin: 5px; }

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