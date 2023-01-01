Создание 2-колоночного div-лейаута: левая жидкая, правая фиксированная

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Быстрый ответ

Создайте адаптивный двухколоночный макет для ваших проектов с помощью CSS Flexbox. Левая колонка будет занимать все свободное пространство, тогда как правая колонка останется фиксированной ширины — 200 пикселей. Самый простой способ достичь этого выглядит так:

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; background: lightblue;">Левая колонка</div> <div style="width: 200px; background: orange;">Правая колонка</div> </div>

Адаптивность при помощи медиазапросов

Вы создали двухколоночный макет, но что, если он не подстраивается под размер экрана? Использование медиазапросов поможет вашему сайту великолепно выглядеть на любых устройствах:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { .container { flex-direction: column; } }

Когда ширина экрана меньше 600 пикселей, макет переключится на одноколоночный.

Альтернативные сценарии работы с CSS

У CSS множество различных трюков. Опробуем некоторые альтернативы:

CSS Grid: это мощный инструмент для управления компоновкой:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: auto 200px; }

Floats: этот старый метод по-прежнему может быть полезным:

HTML Скопировать код <div style="float: left; width: calc(100% – 200px);">Левая колонка</div> <div style="float: right; width: 200px;">Правая колонка</div>

Использование calc() для высшего понимания макета

Добавьте немного магии в ваши стили с помощью функции calc() , которая позволяет вычислять выражения прямо в CSS. Вот как просто сделать ваш CSS любимым:

CSS Скопировать код .left-column { width: calc(100% – 200px); /* Ваша резиновая колонка подстроилась как надо */ } .right-column { width: 200px; }

Управление переполнением содержимого

Управляйте переполнением содержимого, поддерживая в чистоте структуру макета, с помощью overflow: hidden :

CSS Скопировать код .container { overflow: hidden; /* Позаботьтесь о рамках контейнера */ } .left-column { overflow: auto; /* Переполнение контролируемо. Просто и эффективно */ }

Применение overflow: hidden для контейнера помогает удерживать блоки колонок на своих местах.

Визуализация

Markdown Скопировать код |------------------------------------------------------|-----| | 🚂 Чух-чух! | 🚃 | | (Левая колонка адаптирована и тянется, как кошка) |ПОСТ- | (Расширяется, подобно йогу на рассвете) |ОЯННА |------------------------------------------------------|-----|

Ваш «поезд гибкости» (🚂) символизирует колонку с изменяемой шириной, способную подстраиваться при необходимости. Неподвижный вагон (🚃) представляет фиксированную ширину и не сдвигается при изменениях.

Как укладывать блоки с соблюдением дисциплины

Плавающие элементы и отступы – идеал гармонии и порядка

Используйте clearfix, чтобы плавающие элементы не выходили за пределы контейнера:

CSS Скопировать код .clearfix::after { content: ""; display: table; clear: both; /* Как Моисей разделяет моря */ }

Управление отрицательными полями

Смотрите, как ваш макет управляет акробатическими трюками полей и отступов с отрицательным значением поля:

CSS Скопировать код .sidebar { margin-left: calc(-200px + 1em); /* Немного магии для корректировки */ }

Таким образом создается необходимое пространство для боковой панели, учитывая отступы и границы.

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