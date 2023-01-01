Создаем таймер обратного отсчета на JS и HTML без CSS

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Быстрый ответ

HTML Скопировать код <p id="countdown">10</p> <!-- Отобразится обратный отсчёт --> <script> let time = 10; // Задаём начальное время const timer = setInterval(() => { document.getElementById('countdown').textContent = time <= 0 ? clearInterval(timer) // Останавливаем таймер, поскольку время истекло : time--; // С каждой секундой уменьшаем время }, 1000); // Интервал делаем одной секунды </script>

Этот код с использованием чистого HTML и JavaScript позволит вам добавить на ваш сайт 10-секундный обратный таймер. Функция setInterval регулярно обновляет число, отображаемое в элементе <p> , и останавливается, когда таймер достигает нуля.

Тиканье таймера: разбираем setInterval

Ключевой блок кода здесь — это функция setInterval() . Она вызывает указанную callback-функцию каждые 1000 миллисекунд, что обеспечивает нам отсчёт времени с равномерным интервалом.

Подробнее:

Переменная time уменьшается на единицу, пока значение не станет равным нулю. Для обновления содержимого на странице используется document.getElementById() . Если time равно нулю, то clearInterval() останавливает таймер.

Заданный интервал в 1000 миллисекунд позволяет отсчитывать время по секундам и всё, что необходимо для работы – это JavaScript и HTML.

Отличительные особенности таймера

Добавляем сообщение после окончания отсчёта

Для добавления информации после окончания отсчёта, внесём незначительные изменения в код:

HTML Скопировать код <p id="countdown">Загрузка начнётся через 10 секунд.</p> <!-- Отсчёт уже идёт --> <script> let time = 10; // Задаём время обратного отсчёта const timer = setInterval(() => { const countdownElement = document.getElementById('countdown'); // Последим за элементом отсчёта if(time > 0) { countdownElement.textContent = `Загрузка начнётся через ${time--} секунд.`; } else { clearInterval(timer); // Заканчиваем работу таймера countdownElement.textContent = 'Идёт загрузка...'; // Сообщение о старте загрузки } }, 1000); </script>

Обратный отсчёт с визуальным заполнением

Альтернативный вариант может представлять собой обратный отсчёт с визуальным индикатором:

HTML Скопировать код <progress id="countdown" value="10" max="10"></progress> <!-- Прогресс заполнения --> <script> let time = 10; // Начинаем с 10 const timer = setInterval(() => { const countdownElement = document.getElementById('countdown'); // Наблюдаем за полосой прогресса if(time >= 0) { countdownElement.value = time--; // Заполняем полосу прогресса } else { clearInterval(timer); // Полностью останавливаем таймер countdownElement.textContent = 'Отсчёт завершён!'; // Сообщение о завершении } }, 1000); </script>

Использование элемента <progress> добавляет визуальный аспект к нашему таймеру, исключая необходимость ручной стилизации.

Визуализация

Представьте себе этот 10-секундный таймер как тикающие часы:

Markdown Скопировать код 🕝...🕒...🕞...🕓...🕟...🕔...🕠...🕕...🕡...🕖... 🚀 Стартуем!

Каждый тик здесь вызывает удар барабана в марше обратного отсчёта:

HTML Скопировать код <!-- Отсчёт времени --> <p id="timer">10</p> <script> // Время исчисляется секундами setInterval(function() { if(countdown > 0) { document.getElementById('timer').textContent = --countdown; // Каждый тик уменьшает время } }, 1000); // Отсчёт продолжается непрерывно </script>

Мы готовы к старту когда время отсчёта подойдёт к нулю!

Дополнительные возможности обратного отсчёта

Запуск по клику пользователя

Возможность взаимодействия пользователя, например, клик по кнопке, делает процесс запуска отсчёта более интерактивным:

HTML Скопировать код <button id="startBtn">Запустить загрузку</button> <p id="countdown">Готовы к старту!</p> <script> document.getElementById('startBtn').onclick = function() { let time = 10; // Начало отсчёта document.getElementById('countdown').textContent = 'Начало через 10 секунд.'; const timer = setInterval(() => { const countdownElement = document.getElementById('countdown'); if(time > 0) { countdownElement.textContent = `Начало через ${time--} секунд.`; } else { clearInterval(timer); // Остановка ожидания countdownElement.textContent = 'Началась загрузка!'; // Сообщаем пользователю об этом } }, 1000); }; </script>

Многократные таймеры с настраиваемыми элементами

Настраиваемые элементы дают возможность использовать таймер для различных задач в интернете:

HTML Скопировать код <download-timer></download-timer> <script> class DownloadTimer extends HTMLElement { connectedCallback() { this.innerHTML = `<p id="countdown">10</p>`; this.startCountdown(); } startCountdown() { let time = 10; // Стартуем отсчёт const timer = setInterval(() => { this.querySelector('#countdown').textContent = time--; // Время уменьшается if(time < 0) { clearInterval(timer); // Остановка обязательна this.textContent = 'Загрузка завершена!'; // Сообщаем о готовности } }, 1000); } } customElements.define('download-timer', DownloadTimer); // Регистрируем новый элемент 'download-timer' </script>

Этот подход на основе компонентов включает логику обратного отсчёта в настраиваемый HTML-элемент. Таким образом, мы достигаем переиспользования кода и упрощения поддержки.

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