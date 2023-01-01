Создаем скролл в div, если контент превышает viewport

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Быстрый ответ

Для активации прокрутки в зафиксированном элементе при его переполнении установите overflow-y: auto; в сочетании с max-height: 100vh; . Это позволит элементу поместиться в пределах видимой области экрана, привлекая полосу прокрутки по мере необходимости.

CSS Скопировать код .fixed-element { position: fixed; max-height: 100vh; overflow-y: auto; }

HTML Скопировать код <div class="fixed-element"> <!-- Здесь может быть больше контента! --> </div>

Следите за чистотой стиля, это облегчит поддержку и возможные модификации кода.

Дополнительные стили

Расширяем адаптивность с помощью CSS

Для корректного отображения фиксированного элемента на различных устройствах, можно применить процентные значения или единицы, привязанные к размерам экрана ( vh , vw ). Медиазапросы облегчат настройку стиля в зависимости от размеров устройства.

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .fixed-element { max-height: 50vh; } }

Сглаживаем прокрутку на сенсорных дисплеях

Комфортного навигации на сенсорных устройствах можно добиться добавлением свойства -webkit-overflow-scrolling: touch; . Это обеспечит плавное пролистывание контента.

CSS Скопировать код .fixed-element { -webkit-overflow-scrolling: touch; }

Структура против декоративности

Важность разграничивания структурных и визуальных аспектов кода не подлежит сомнению. Обозначьте свою область для прокрутки рамкой.

CSS Скопировать код .fixed-element { border: 1px solid #ccc; }

Содержимое внутри должно занимать всю высоту элемента ( height: 100%; ), что позволит контролировать прокрутку:

HTML Скопировать код <div class="fixed-element"> <div class="inner-content" style="height: 100%;"> <!-- Внутри ожидает вас прокручиваемый контент --> </div> </div>

Визуализация

Представляем наглядный пример с эмодзи, демонстрирующий принцип работы прокручиваемых зафиксированных элементов:

Markdown Скопировать код 📦 Зафиксированный элемент: [🍏, 🍎, 🍐, ... 🍉] 💻 Высота видимой области просмотра: |--- Пространство, доступное для просмотра ---| 📦 Внутри 💻: +----------+ | 🍏 | | 🍎 | | ... | | 🍉 (не видно) | +----------+ Прокрутка 🔒 📦 За пределами 💻: +----------+ | 🍏 | <- Вверху элемента +----------+ Прокрутка 🔓 После прокрутки: +----------+ | 🍉 | <- Подобно летящему китайскому змею +----------+

Применение JavaScript для детальной настройки

С помощью JavaScript можно динамически менять максимальную высоту зафиксированного элемента, контролируя прокрутку в соответствии с содержимым и размером видимой области просмотра. Отлично справляются с этой задачей обработчики событий resize , позволяющие отслеживать текущее состояние переполнения.

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', function() { var fixedElement = document.querySelector('.fixed-element'); var isContentOverflowing = fixedElement.scrollHeight > fixedElement.clientHeight; fixedElement.style.overflowY = isContentOverflowing ? 'auto' : 'hidden'; });

Особое внимание доступности

Протестируйте навигацию по элементам с помощью клавиатуры и не забывайте про ARIA атрибуты для повышения доступности. Выразительные визуальные индикаторы помогут пользователям легче ориентироваться.

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