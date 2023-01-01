Создаем скролл в div, если контент превышает viewport#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для активации прокрутки в зафиксированном элементе при его переполнении установите
overflow-y: auto; в сочетании с
max-height: 100vh;. Это позволит элементу поместиться в пределах видимой области экрана, привлекая полосу прокрутки по мере необходимости.
.fixed-element {
position: fixed;
max-height: 100vh;
overflow-y: auto;
}
<div class="fixed-element">
<!-- Здесь может быть больше контента! -->
</div>
Следите за чистотой стиля, это облегчит поддержку и возможные модификации кода.
Дополнительные стили
Расширяем адаптивность с помощью CSS
Для корректного отображения фиксированного элемента на различных устройствах, можно применить процентные значения или единицы, привязанные к размерам экрана (
vh,
vw). Медиазапросы облегчат настройку стиля в зависимости от размеров устройства.
@media (max-width: 600px) {
.fixed-element {
max-height: 50vh;
}
}
Сглаживаем прокрутку на сенсорных дисплеях
Комфортного навигации на сенсорных устройствах можно добиться добавлением свойства
-webkit-overflow-scrolling: touch;. Это обеспечит плавное пролистывание контента.
.fixed-element {
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}
Структура против декоративности
Важность разграничивания структурных и визуальных аспектов кода не подлежит сомнению. Обозначьте свою область для прокрутки рамкой.
.fixed-element {
border: 1px solid #ccc;
}
Содержимое внутри должно занимать всю высоту элемента (
height: 100%;), что позволит контролировать прокрутку:
<div class="fixed-element">
<div class="inner-content" style="height: 100%;">
<!-- Внутри ожидает вас прокручиваемый контент -->
</div>
</div>
Визуализация
Представляем наглядный пример с эмодзи, демонстрирующий принцип работы прокручиваемых зафиксированных элементов:
📦 Зафиксированный элемент: [🍏, 🍎, 🍐, ... 🍉]
💻 Высота видимой области просмотра: |--- Пространство, доступное для просмотра ---|
📦 Внутри 💻:
+----------+
| 🍏 |
| 🍎 |
| ... |
| 🍉 (не видно) |
+----------+
Прокрутка 🔒
📦 За пределами 💻:
+----------+
| 🍏 | <- Вверху элемента
+----------+
Прокрутка 🔓
После прокрутки:
+----------+
| 🍉 | <- Подобно летящему китайскому змею
+----------+
Применение JavaScript для детальной настройки
С помощью JavaScript можно динамически менять максимальную высоту зафиксированного элемента, контролируя прокрутку в соответствии с содержимым и размером видимой области просмотра. Отлично справляются с этой задачей обработчики событий
resize, позволяющие отслеживать текущее состояние переполнения.
window.addEventListener('resize', function() {
var fixedElement = document.querySelector('.fixed-element');
var isContentOverflowing = fixedElement.scrollHeight > fixedElement.clientHeight;
fixedElement.style.overflowY = isContentOverflowing ? 'auto' : 'hidden';
});
Особое внимание доступности
Протестируйте навигацию по элементам с помощью клавиатуры и не забывайте про ARIA атрибуты для повышения доступности. Выразительные визуальные индикаторы помогут пользователям легче ориентироваться.
Полезные материалы
- position – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Всё о позиционировании элементов с помощью CSS.
- overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Как эффективно управлять переполнением контента в CSS.
- Fun with Viewport Units | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Интересные примеры применения единиц viewport в CSS.
- CSS max-height property — Основы использования свойства max-height в CSS.
- javascript – Determine if an HTML element's content overflows – Stack Overflow — Методы определения переполнения контента в JavaScript.
- Window: resize event – Web APIs | MDN — Обзор работы с событиями изменения размера окна.
- Responsive Web Design: What It Is And How To Use It — Smashing Magazine — Руководство по созданию адаптивного веб-дизайна.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда