Создаем остановочный круговой прогресс-бар только на CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

С помощью SVG и свойств CSS stroke-dasharray и stroke-dashoffset просто создать круговой индикатор прогресса. Stroke-dashoffset позволяет изменять отображаемый прогресс.

Вот пример кода для отображения 50% прогресса:

HTML Скопировать код <svg viewbox="0 0 36 36"> <!-- Основной круг --> <circle cx="18" cy="18" r="16" stroke="#eee" fill="none" stroke-width="4"/> <!-- Круг, отражающий прогресс --> <circle cx="18" cy="18" r="16" stroke="#f06" fill="none" stroke-width="4" stroke-dasharray="100" stroke-dashoffset="50" /> </svg>

Ключевые моменты:

Второй элемент <circle> обеспечивает отображение прогресса.

обеспечивает отображение прогресса. stroke-dasharray="100" определяет длину штриха.

определяет длину штриха. Чтобы показать половину прогресса (50%), примените stroke-dashoffset="50" .

. Модифицируйте stroke-dashoffset , чтобы отразить разные уровни заполнения.

Дополнительное улучшение кругового индикатора с использованием CSS

Анимация с помощью ключевых кадров

С помощью CSS-анимаций и @keyframes , вы можете "оживить" свою статическую диаграмму и улучшить пользовательские впечатления.

CSS Скопировать код @keyframes fill { to { stroke-dashoffset: 0; } } .progress-circle { animation: fill 2s ease-out forwards; }

Для обеспечения корректной работы анимаций в различных браузерах используйте префиксы -webkit .

CSS Скопировать код @-webkit-keyframes fill { to { stroke-dashoffset: 0; } }

Управление динамикой с использованием CSS переменных

Используйте CSS переменные, например, --progress , для динамического изменения значения stroke-dashoffset .

CSS Скопировать код :root { --progress: 75; } .progress-circle { stroke-dashoffset: calc(100 – var(--progress)); }

Прогресс можно обновить напрямую в HTML:

HTML Скопировать код <style> .progress-circle { stroke-dashoffset: calc(100 – var(--progress)); } </style> <svg style="--progress:30;"> <!-- Здесь будут располагаться элементы круга --> </svg>

Элегантная отделка при помощи градиентов и теней

Создайте визуально привлекательный дизайн с использованием линейных градиентов и теней.

CSS Скопировать код .progress-circle { stroke: linear-gradient(to right, #f06, #aef); box-shadow: 0px 0px 10px #ccc; /* Тень для создания эффекта глубины */ }

Центрирование элементов индикатора прогресса через flexbox

Центрируйте ваш индикатор прогресса для корректного отображения на любом устройстве — от больших 4K мониторов до маленьких мобильных экранов.

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: center; /* Горизонтальное центрирование */ align-items: center; /* Вертикальное центрирование */ height: 100vh; }

Продвинутые CSS улучшения

Конические градиенты для эффекта смены цвета

Добавьте разнообразия своему дизайну с записью круговых градиентов: пусть цвета меняются в процессе прогресса.

CSS Скопировать код .progress { background-image: conic-gradient(#f06 0%, #aef var(--progress), #eee var(--progress)); }

Трансформации для большей динамики

Добавьте реакцию круга на действия пользователей. Например, круг может увеличиваться при наведении курсора.

CSS Скопировать код .progress-circle:hover { transform: scale(1.1); /* Увеличение круга */ transition: transform 0.3s ease-in-out; /* Плавное увеличение */ }

Динамическое отображение прогресса через JavaScript

Небольшая доля JavaScript может помочь динамически контролировать прогресс в соответствии с действиями пользователя.

JS Скопировать код document.querySelector('.progress-button').addEventListener('click', function() { var circle = document.querySelector('.progress-circle'); var progress = parseInt(circle.style.getPropertyValue('--progress'), 10); progress = (progress + 10) % 100; /* Возможность для улучшения всегда есть */ circle.style.setProperty('--progress', progress); });

Визуализация

Представьте индикатор прогресса как циферблат часов (🕒), где прогресс — это минутная стрелка, делающая полный круг.

Markdown Скопировать код Прогресс 0%: 🕛 (минутная стрелка указывает на 12) Прогресс 50%: 🕒 (минутная стрелка на 3) Прогресс 100%: 🕛 (стрелка снова на 12)

Так же, как время рассказывает историю, так и ваш индикатор на CSS рассказывает историю прогресса.

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