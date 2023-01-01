Создаем остановочный круговой прогресс-бар только на CSS#CSS и верстка #Анимации #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
С помощью SVG и свойств CSS
stroke-dasharray и
stroke-dashoffset просто создать круговой индикатор прогресса.
Stroke-dashoffset позволяет изменять отображаемый прогресс.
Вот пример кода для отображения 50% прогресса:
<svg viewbox="0 0 36 36">
<!-- Основной круг -->
<circle cx="18" cy="18" r="16" stroke="#eee" fill="none" stroke-width="4"/>
<!-- Круг, отражающий прогресс -->
<circle cx="18" cy="18" r="16" stroke="#f06" fill="none" stroke-width="4"
stroke-dasharray="100" stroke-dashoffset="50" />
</svg>
Ключевые моменты:
- Второй элемент
<circle>обеспечивает отображение прогресса.
stroke-dasharray="100"определяет длину штриха.
- Чтобы показать половину прогресса (50%), примените
stroke-dashoffset="50".
- Модифицируйте
stroke-dashoffset, чтобы отразить разные уровни заполнения.
Дополнительное улучшение кругового индикатора с использованием CSS
Анимация с помощью ключевых кадров
С помощью CSS-анимаций и
@keyframes, вы можете "оживить" свою статическую диаграмму и улучшить пользовательские впечатления.
@keyframes fill {
to {
stroke-dashoffset: 0;
}
}
.progress-circle {
animation: fill 2s ease-out forwards;
}
Для обеспечения корректной работы анимаций в различных браузерах используйте префиксы
-webkit.
@-webkit-keyframes fill {
to {
stroke-dashoffset: 0;
}
}
Управление динамикой с использованием CSS переменных
Используйте CSS переменные, например,
--progress, для динамического изменения значения
stroke-dashoffset.
:root {
--progress: 75;
}
.progress-circle {
stroke-dashoffset: calc(100 – var(--progress));
}
Прогресс можно обновить напрямую в HTML:
<style>
.progress-circle {
stroke-dashoffset: calc(100 – var(--progress));
}
</style>
<svg style="--progress:30;">
<!-- Здесь будут располагаться элементы круга -->
</svg>
Элегантная отделка при помощи градиентов и теней
Создайте визуально привлекательный дизайн с использованием линейных градиентов и теней.
.progress-circle {
stroke: linear-gradient(to right, #f06, #aef);
box-shadow: 0px 0px 10px #ccc; /* Тень для создания эффекта глубины */
}
Центрирование элементов индикатора прогресса через flexbox
Центрируйте ваш индикатор прогресса для корректного отображения на любом устройстве — от больших 4K мониторов до маленьких мобильных экранов.
.container {
display: flex;
justify-content: center; /* Горизонтальное центрирование */
align-items: center; /* Вертикальное центрирование */
height: 100vh;
}
Продвинутые CSS улучшения
Конические градиенты для эффекта смены цвета
Добавьте разнообразия своему дизайну с записью круговых градиентов: пусть цвета меняются в процессе прогресса.
.progress {
background-image: conic-gradient(#f06 0%, #aef var(--progress), #eee var(--progress));
}
Трансформации для большей динамики
Добавьте реакцию круга на действия пользователей. Например, круг может увеличиваться при наведении курсора.
.progress-circle:hover {
transform: scale(1.1); /* Увеличение круга */
transition: transform 0.3s ease-in-out; /* Плавное увеличение */
}
Динамическое отображение прогресса через JavaScript
Небольшая доля JavaScript может помочь динамически контролировать прогресс в соответствии с действиями пользователя.
document.querySelector('.progress-button').addEventListener('click', function() {
var circle = document.querySelector('.progress-circle');
var progress = parseInt(circle.style.getPropertyValue('--progress'), 10);
progress = (progress + 10) % 100; /* Возможность для улучшения всегда есть */
circle.style.setProperty('--progress', progress);
});
Визуализация
Представьте индикатор прогресса как циферблат часов (🕒), где прогресс — это минутная стрелка, делающая полный круг.
Прогресс 0%: 🕛 (минутная стрелка указывает на 12)
Прогресс 50%: 🕒 (минутная стрелка на 3)
Прогресс 100%: 🕛 (стрелка снова на 12)
Так же, как время рассказывает историю, так и ваш индикатор на CSS рассказывает историю прогресса.
Полезные материалы
- Использование CSS анимаций – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробный ресурс MDN для освоения анимаций на CSS.
- Быстрое создание кольца прогресса с помощью CSS | CSS-Tricks — практическое руководство по созданию кольца прогресса с использованием SVG и CSS.
- Путеводитель по анимациям на CSS: основные принципы и примеры — Smashing Magazine — подробный обзор создания впечатляющих анимаций на CSS.
- Постепенное улучшение пользовательского интерфейса с помощью CSS – A List Apart — советы по эффективной стилизации интерфейса с использованием только CSS.
- Frontend Mentor | Реальные задания для практики в области фронтенд-разработки — задания для практики, включая создание SVG-индикатора прогресса без JavaScript.
- Еженедельная подборка CSS анимаций – CSS Animation — источник качественного контента для получения вдохновения и освоения CSS анимаций.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда