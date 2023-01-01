Создаем мультивыбор в HTML без Ctrl: JavaScript-решение#Работа с DOM #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Вы можете обойти необходимость зажатия клавиши
Ctrl при выборе нескольких элементов в мультиселекте, перехватывая событие
mousedown на элементах списка. Ниже приведён пример кода на JavaScript, который модифицирует стандартное поведение:
document.querySelector('select[multiple]').addEventListener('mousedown', (e) => {
if (e.target.tagName === 'OPTION') {
e.preventDefault(); // Отменяем действие по умолчанию
const option = e.target;
option.selected = !option.selected; // Инвертируем выбранный элемент
e.target.parentNode.dispatchEvent(new Event('change')); // Генерируем событие изменения
}
});
Такой подход позволит пользователям выбирать или снимать выбор пунктов одним кликом мыши без использования дополнительных клавиш.
Удобство использования
Кроссплатформенная совместимость и эмуляция стандартных действий пользователя — ключ к удобному и понятному интерфейсу. В разных браузерах, включая Safari, Chrome и Opera, может потребоваться использование методов
setAttribute и
removeAttribute для обеспечения совместимости:
const selectBox = document.querySelector('select[multiple]');
selectBox.addEventListener('mousedown', (e) => {
if (e.target.tagName === 'OPTION') {
e.preventDefault(); // Предотвращаем стандартное поведение
let selected = e.target.hasAttribute('selected');
selected ? e.target.removeAttribute('selected') : e.target.setAttribute('selected', 'selected'); // Меняем атрибут selected
selectBox.dispatchEvent(new Event('change')); // Производим событие изменения
}
});
Корректная работа с атрибутами обеспечивает надёжное поведение в различных браузерах и сохраняет работоспособность обработчиков событий.
Продвинутый UX-дизайн
Чтобы имитировать поведение чекбоксов внутри мультиселекта, можно скрыть чекбоксы и стилизовать их с помощью CSS:
<!-- Каждый пункт <option> связан с соответствующим скрытым чекбоксом -->
<select multiple id="multiSelect">
<option data-linked-checkbox="cb1">Опция 1</option>
<option data-linked-checkbox="cb2">Опция 2</option>
</select>
<input type="checkbox" id="cb1" hidden>
<input type="checkbox" id="cb2" hidden>
Синхронизация состояний чекбоксов и опций осуществляется через JavaScript:
document.querySelectorAll('select[multiple] option').forEach(option => {
const linkedCheckboxId = option.dataset.linkedCheckbox;
const linkedCheckbox = document.getElementById(linkedCheckboxId);
option.addEventListener('mousedown', (e) => {
e.preventDefault();
linkedCheckbox.checked = !linkedCheckbox.checked;
option.selected = linkedCheckbox.checked;
option.parentNode.dispatchEvent(new Event('change'));
});
});
Этот подход позволяет сохранить пользовательский интерфейс мультиселекта и управлять скрытыми чекбоксами.
Изощрённое управление состояниями
В приложениях, где требуется трекать состояния элементов при различных видами взаимодействия, можно воспользоваться методом
data() из jQuery для хранения информации о выборе:
$('select[multiple] option').on('mousedown', function (e) {
e.preventDefault();
const isSelected = $(this).data('selected');
$(this).data('selected', !isSelected).prop('selected', !isSelected);
$(this).parent().trigger('change');
});
Такой подход упрощает управление состояниями.
Визуализация
До появления JavaScript для выбора нескольких пунктов списка требовалось удерживать клавишу
Ctrl. Со скриптами достаточно лишь одного клика:
elevator.onselect = function() {
this.selected = !this.selected; // Без использования Ctrl
};
Пример делает всё наглядным:
До: [🔒📶, 📶, 🔒📶, 📶]
После: [🔓📶, 📶, 🔓📶, 📶]
Теперь клики по списку стали точно такими же простыми, как выбор этажа в лифте.
Скрытые проблемы выбора
Чтобы не столкнуться с проблемой отмены выбора всех пунктов списка при его перетаскивании, в предложенных выше скриптах не предусмотрена функция selectAll. Использование
cloneNode() для клонирования элементов позволяет сохранить обработчики событий без возникновения конфликтов.
Поддержка – ключевой аспект
Чтобы облегчить чтение кода и упростить последующие обновления, рекомендуется оставлять в коде комментарии.
Полезные материалы
- <select>: Элемент управления HTML Select – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN — подробное руководство по
<select>от MDN.
- HTML Standard — официальная спецификация элемента
<select>.
- События – изменение — подробнее о событии
change, применяемом в формах.
- Руководство по использованию Ajax без jQuery — SitePoint — как обращаться к Ajax без использования jQuery.
- Свойство MouseEvent: ctrlKey – Веб API | MDN — об обнаружении нажатия
Ctrlво время событий мыши.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер