Создаем HTML-форму без перезагрузки и кнопки отправить#Работа с DOM #Формы #События в браузере
Быстрый ответ
Для того чтобы предотвратить перезагрузку страницы после нажатия на Enter внутри формы, можно включить обработчик событий прямо в коде:
<form onsubmit="event.preventDefault();">
<input type="text">
<input type="submit">
</form>
В этом случае
event.preventDefault() используется в атрибуте
onsubmit и успешно блокирует отправку формы, таким образом аннулируя перезагрузку страницы.
Как предотвратить отправку данных формы
Существует несколько способов подавить стандартную процедуру отправки формы и оставить данные на экране. Их можно применить вместе с вышеупомянутым JavaScript-кодом.
Замена атрибута action
Можно оставить атрибут
action пустым или задать его значение как
action="javascript:void(0);". Это поможет избежать перезагрузки страницы, однако такое решение может вызвать дискуссии о соответствии лучшим практикам и стандартам HTML.
Обработка события нажатия Enter с использованием JavaScript
Обработчик события
keypress можно применить к элементам формы для отслеживания нажатия на Enter и предотвращения перезагрузки страницы:
document.getElementById('myForm').addEventListener('keypress', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
event.preventDefault();
}
});
Изменение типа кнопок
Рекомендуется использовать элемент
button вместо
submit, чтобы самому контролировать его поведение:
<button type="button" onclick="handleForm()">Отправить</button>
С такой модификацией формы отправки не произойдет, пока не будет вызван ваш скрипт на JavaScript, что предоставляет разработчику полный контроль над процессом отправки данных.
Отправка данных с использованием JavaScript
Для отправки данных с формы без перезагрузки страницы можно использовать AJAX или другие методы:
function handleForm() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Конфигурируем и отправляем запрос
}
Повышение удобства пользователя
С помощью библиотеки jQuery можно упростить обработку событий и сделать взаимодействие пользователя с формой более комфортным. Пример использования jQuery для фокусировки на первом элементе формы:
$('form input:first').focus();
Визуализация
Представьте HTML-форму как почтовый ящик (📬) у вашего дома.
Допустим, нажатие
Enter – это аналог отправки письма (📃). Обычно письмо уходит (форма отправляется), и страница перезагружается. Но мы хотим, чтобы письмо не было доставлено (форма не совершила действие):
Нажатие Enter: 📃✉️ -> 📬🔒 -> ❌ (Действие отменено)
Использование
event.preventDefault() в JavaSсript сравнимо с запиранием почтового ящика (🔒), что предотвращает отправку письма и избегает любых действий, связанных с перезагрузкой страницы.
Обеспечение работоспособности в разных браузерах
События и отправка форм могут обрабатываться различными браузерами по-разному. Однако предложенные решения, включающие
preventDefault() и определение типов кнопок, гарантируют совместимость с большинством браузеров.
Внедрение механизмов отката
Добавьте механизмы отката, например
return false;, для поддержки старых браузеров или для случаев непредсказуемого поведения:
<form onsubmit="return false;">
Такая мера действует как второй уровень защиты, где вы указываете браузеру прекратить любые действия при отправке формы.
Динамическая загрузка данных с сервера
Использование AJAX или функции
load() из jQuery позволяет динамически загрузить данные с сервера без перезагрузки страницы:
$('#result').load('/server/data'); /* Вот свежие данные, загрузившиеся без перезагрузки страницы! */
Обеспечение доступности
Важно, чтобы форма была доступна для всех пользователей, включая тех, кто использует клавиатуру вместо мыши:
<input type="text" onkeypress="if(event.key === 'Enter') yourFunction();">
Добавив доступные обработчики, вы обеспечиваете управление отправкой данных с клавиатуры, соблюдая стандарты доступности.
Полезные материалы
- <form>: Элемент формы – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное описание элементов <form> от MDN.
- preventDefault() Метод события — Статья по использованию метода preventDefault() для блокировки стандартной отправки форм.
- javascript – Как остановить обновление страницы при отправке формы – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о способах предотвращения перезагрузки страницы при отправке формы.
- Свойства и методы формы — Информация о элементах форм и связанных с ними методах на JavaScript.
- KeyboardEvent – Веб API | MDN — Подробная информация о KeyboardEvent API и его использовании в формах.
- HTML Стандарт — Официальный стандарт HTML по определению и поведению форм.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер