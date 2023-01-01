Создаем HTML-форму без перезагрузки и кнопки отправить

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Быстрый ответ

Для того чтобы предотвратить перезагрузку страницы после нажатия на Enter внутри формы, можно включить обработчик событий прямо в коде:

HTML Скопировать код <form onsubmit="event.preventDefault();"> <input type="text"> <input type="submit"> </form>

В этом случае event.preventDefault() используется в атрибуте onsubmit и успешно блокирует отправку формы, таким образом аннулируя перезагрузку страницы.

Как предотвратить отправку данных формы

Существует несколько способов подавить стандартную процедуру отправки формы и оставить данные на экране. Их можно применить вместе с вышеупомянутым JavaScript-кодом.

Замена атрибута action

Можно оставить атрибут action пустым или задать его значение как action="javascript:void(0);" . Это поможет избежать перезагрузки страницы, однако такое решение может вызвать дискуссии о соответствии лучшим практикам и стандартам HTML.

Обработка события нажатия Enter с использованием JavaScript

Обработчик события keypress можно применить к элементам формы для отслеживания нажатия на Enter и предотвращения перезагрузки страницы:

JS Скопировать код document.getElementById('myForm').addEventListener('keypress', function(event) { if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); } });

Изменение типа кнопок

Рекомендуется использовать элемент button вместо submit , чтобы самому контролировать его поведение:

HTML Скопировать код <button type="button" onclick="handleForm()">Отправить</button>

С такой модификацией формы отправки не произойдет, пока не будет вызван ваш скрипт на JavaScript, что предоставляет разработчику полный контроль над процессом отправки данных.

Отправка данных с использованием JavaScript

Для отправки данных с формы без перезагрузки страницы можно использовать AJAX или другие методы:

JS Скопировать код function handleForm() { var xhr = new XMLHttpRequest(); // Конфигурируем и отправляем запрос }

Повышение удобства пользователя

С помощью библиотеки jQuery можно упростить обработку событий и сделать взаимодействие пользователя с формой более комфортным. Пример использования jQuery для фокусировки на первом элементе формы:

JS Скопировать код $('form input:first').focus();

Визуализация

Представьте HTML-форму как почтовый ящик (📬) у вашего дома.

Допустим, нажатие Enter – это аналог отправки письма (📃). Обычно письмо уходит (форма отправляется), и страница перезагружается. Но мы хотим, чтобы письмо не было доставлено (форма не совершила действие):

Нажатие Enter: 📃✉️ -> 📬🔒 -> ❌ (Действие отменено)

Использование event.preventDefault() в JavaSсript сравнимо с запиранием почтового ящика (🔒), что предотвращает отправку письма и избегает любых действий, связанных с перезагрузкой страницы.

Обеспечение работоспособности в разных браузерах

События и отправка форм могут обрабатываться различными браузерами по-разному. Однако предложенные решения, включающие preventDefault() и определение типов кнопок, гарантируют совместимость с большинством браузеров.

Внедрение механизмов отката

Добавьте механизмы отката, например return false; , для поддержки старых браузеров или для случаев непредсказуемого поведения:

JS Скопировать код <form onsubmit="return false;">

Такая мера действует как второй уровень защиты, где вы указываете браузеру прекратить любые действия при отправке формы.

Динамическая загрузка данных с сервера

Использование AJAX или функции load() из jQuery позволяет динамически загрузить данные с сервера без перезагрузки страницы:

JS Скопировать код $('#result').load('/server/data'); /* Вот свежие данные, загрузившиеся без перезагрузки страницы! */

Обеспечение доступности

Важно, чтобы форма была доступна для всех пользователей, включая тех, кто использует клавиатуру вместо мыши:

HTML Скопировать код <input type="text" onkeypress="if(event.key === 'Enter') yourFunction();">

Добавив доступные обработчики, вы обеспечиваете управление отправкой данных с клавиатуры, соблюдая стандарты доступности.

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