Современные стандарты favicon: размеры, форматы (svg, ico, png)#Основы HTML #SEO #ТехSEO
Быстрый ответ
Для обеспечения надёжной работы в большинстве браузеров используйте SVG-файл. Также предусмотрите ICO-формат в поддержку старых версий браузеров. Кроме того, добавьте PNG-версию размером 48x48 пикселей. Пример кода с универсальным набором иконок сайта представлен ниже:
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="favicon.svg">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"><!-- IE ещё жив! -->
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png" sizes="48x48">
Данная комбинация обеспечивает широкую поддержку и сохранение качества изображений на различных устройствах и в браузерах.
Создание мультиплатформенного присутствия
Используйте несколько размеров иконок, ибо различные платформы имеют свои особенности. К разработке иконок следует подходить исходя из их требований.
iOS: внимание к деталям от Apple :apple:
На устройствах Apple и в браузере Safari предпочтительнее использовать PNG-иконку размером 180x180 пикселей, и желательно без прозрачности.
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="apple-touch-icon.png">
Здесь прозрачность неуместна!
Предпочтения Android :robot:
Для Android Chrome идеально подходит PNG-иконка размером 192x192 пикселей с прозрачностью. Также используйте Манифест веб-приложения для дополнительного контроля над внешним видом.
<link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="android-chrome-192x192.png">
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">
Android приветствует прозрачность. Почувствуйте себя как дома!
Классика для настольных браузеров :desktop_computer:
Для настольных браузеров актуален проверенный временем формат ICO, в который включаются различные размеры иконок от 16x16 до 48x48 пикселей.
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
Десктопные браузеры по-прежнему ценят классику!
Дисплеи с высоким разрешением :iphone:
Retina-дисплеи требуют иконок размером 167x167 пикселей для оптимального воспроизведения.
Визуализация
Воспринимайте иконки вашего сайта как галерею картин, каждая из которых идеально вписывается в «раму» соответствующего устройства.
|Формат иконки
|Рама (Устройство)
|Размеры (Идеал)
|
.svg
|Современные экраны (✨)
|Масштабируемость (Любые)
|
.ico
|Классические мониторы (💻🖥)
|16x16 – 48x48
|
.png
|Мобильные устройства (📱📲)
|16x16 – 192x192
Каждый формат иконки особенно подчеркивает индивидуальность сайта на разных платформах.
Учёт требований социальных сетей и SEO
Визуальная идентификация влияет на распространение контента в социальных сетях и на его позиционирование в поисковых системах.
Совместимость с социальными сетями :bird: :book:
Для совместимости с Facebook и Twitter выбирайте форматы PNG или JPG вместо SVG.
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta property="og:image" content="example.png">
Facebook и Twitter всё ещё не обзавелись поддержкой SVG, им требуется больше времени.
Лучший визуальный эффект достигается с изображениями размером 1300x650 пикселей.
Волшебство SEO :mag:
Google предпочитает иконки размером 48x48 пикселей или кратные им, так как они отображаются чётко в виде миниатюры.
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png" sizes="96x96">
Google обожает большие чёткие изображения.
Экосистема Microsoft :blue_square:
Если ваша аудитория активно использует продукты Microsoft, стоит задуматься о создании файла browserconfig.xml для поддержки браузеров Edge и IE.
Полезные материалы
- RealFaviconGenerator — для создания иконок и проверки их совместимости.
- Favicon Generator — для конвертации изображений в иконки.
- ❍ IcoMoon App — для создания иконочных шрифтов и пакетов иконок.
- Руководство по фавиконам от CSS-Tricks — полный комплект необходимой информации.
- Документация MDN — описание способов задания типов ссылок в HTML.
- Основы веб-разработки от Google — настройка интерфейса браузера и иконок.
- Can I Use — таблицы поддержки функций различными браузерами.
Пётр Гончаров
SEO-редактор