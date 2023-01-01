Совмещение LaTeX и Markdown: создание PNG формул#Веб-разработка #Форматы медиа
Быстрый ответ
Для того чтобы внедрить LaTeX в Markdown, используйте символы
$...$ в случае инлайновых формул, и
$$...$$ для отдельных блоков формул. Например:
- В тексте:
$E=mc^2$преобразуется в (E=mc^2)
- В отдельном блоке:
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$преобразуется в [ x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} ]
Убедитесь, что ваш парсер Markdown поддерживает LaTeX. Для этого можно использовать MathJax или KaTeX.
Конвертация документов при помощи Pandoc
Для преобразования документов Markdown с LaTeX в другие форматы, например, в HTML или PDF, воспользуйтесь Pandoc и следующей командой в терминале:
pandoc document.md -f markdown -t latex -s -o output.pdf
Для стильного оформления документа обратитесь к шаблонам LaTeX, доступным в Pandoc или создайте свои собственные. Опробуйте fancyhdr для элегантных колонтитулов и заголовков, а также Tikz и pgfplots для создания динамичных изображений. Если вам нужно особо отформатировать страницу, обратите внимание на pandoc-latex-template.
Визуализация
Сочетание LaTeX и Markdown позволяет объединить преимущества обоих:
LaTeX (📐) обеспечивает точность сложных математических формул, Markdown (📝) гарантирует простоту и удобство для текстов общего назначения.
Пример:
Текст в Markdown (📝):
"Работать с `Markdown` — одно удовольствие, поскольку он **интуитивно понятен**!"
Формулы на LaTeX (📐):
"А `LaTeX` творит чудеса в случае сложных уравнений: `E=mc^2`"
Их совместное использование позволяет достигнуть поразительного результата:
Совмещенный документ (📝+📐):
"Известное уравнение Эйнштейна в документе Markdown:
$$E=mc^2$$ — вот что умеет `LaTeX` в сочетании с формулами!"
Комбинация LaTeX и Markdown словно мощное перо 🖋️, одновременно создающее впечатляющий текст и рисующее точные формулы.
Применение MultiMarkdown и Org-mode
Возможности Org-mode и MultiMarkdown помогут упростить взаимодействие между LaTeX и Markdown. MultiMarkdown расширяет стандартный набор функций метаданными и таблицами, а Org-mode в Emacs создаёт аналогичное Markdown окружение с функционалом LaTeX. Отличительная особенность Org-mode – это preview-latex — инструмент для предпросмотра математических выражений в формате, близком к итоговому документу.
# В Org-mode.
# Реальный пример! Предпросмотр LaTeX внутри документа Markdown.
Продвинутая интеграция и передовые практики
Базовая интеграция подойдёт для простых задач. Однако для сложных документов стоит применить следующие советы:
- Внесите документы под контроль версий с помощью Git — изменения неизбежны!
- Для понимания взаимодействия LaTeX и Markdown будьте готовы к основательному изучению и практике.
- Настраивайте опции Pandoc для улучшения качества итогового продукта.
- Рассмотрите варианты альтернативных обработчиков LaTeX, таких как MiKTeX.
- Ознакомьтесь с такими инструментами, как KaTeX, для оптимального отображения LaTeX.
Если у вас всё ещё остались вопросы, обратитесь к ресурсам на pandoc.org.
Полезные материалы
- Pandoc – Руководство пользователя Pandoc: Инструкция по использованию Pandoc для сочетания Markdown и LaTeX.
- Поддержка математики в Markdown – Блог GitHub: Обзор того, как GitHub реализовал поддержку математики в Markdown.
- Математика и уравнения: Советы по применению LaTeX для написания математических уравнений в Jupyter Books.
- Базовый синтаксис | Руководство по Markdown: Основы Markdown с примерами кода.
- GitHub – goessner/markdown-it-texmath: Инструмент для внедрения TeX-формул в документы Markdown.
- Основы Markdown: Знакомство с базовыми принципами Markdown и его совместимостью с LaTeX.
- Мотивирующие примеры — Документация Jupyter Notebook 7.0.7: Работа с LaTeX для формирования математических формул в Jupyter Notebook.
Марат Гордеев
моушн-дизайнер