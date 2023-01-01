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Совмещение LaTeX и Markdown: создание PNG формул
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Совмещение LaTeX и Markdown: создание PNG формул

#Веб-разработка  #Форматы медиа  
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Быстрый ответ

Для того чтобы внедрить LaTeX в Markdown, используйте символы $...$ в случае инлайновых формул, и $$...$$ для отдельных блоков формул. Например:

  • В тексте: $E=mc^2$ преобразуется в (E=mc^2)
  • В отдельном блоке: $$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$ преобразуется в [ x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} ]

Убедитесь, что ваш парсер Markdown поддерживает LaTeX. Для этого можно использовать MathJax или KaTeX.

Пошаговый план для смены профессии

Конвертация документов при помощи Pandoc

Для преобразования документов Markdown с LaTeX в другие форматы, например, в HTML или PDF, воспользуйтесь Pandoc и следующей командой в терминале:

sh
Скопировать код
pandoc document.md -f markdown -t latex -s -o output.pdf

Для стильного оформления документа обратитесь к шаблонам LaTeX, доступным в Pandoc или создайте свои собственные. Опробуйте fancyhdr для элегантных колонтитулов и заголовков, а также Tikz и pgfplots для создания динамичных изображений. Если вам нужно особо отформатировать страницу, обратите внимание на pandoc-latex-template.

Визуализация

Сочетание LaTeX и Markdown позволяет объединить преимущества обоих:

LaTeX (📐) обеспечивает точность сложных математических формул, Markdown (📝) гарантирует простоту и удобство для текстов общего назначения.

Пример:

Markdown
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Текст в Markdown (📝): 
"Работать с `Markdown` — одно удовольствие, поскольку он **интуитивно понятен**!"

Формулы на LaTeX (📐): 
"А `LaTeX` творит чудеса в случае сложных уравнений: `E=mc^2`"

Их совместное использование позволяет достигнуть поразительного результата:

Markdown
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Совмещенный документ (📝+📐): 
"Известное уравнение Эйнштейна в документе Markdown: 
$$E=mc^2$$ — вот что умеет `LaTeX` в сочетании с формулами!"

Комбинация LaTeX и Markdown словно мощное перо 🖋️, одновременно создающее впечатляющий текст и рисующее точные формулы.

Применение MultiMarkdown и Org-mode

Возможности Org-mode и MultiMarkdown помогут упростить взаимодействие между LaTeX и Markdown. MultiMarkdown расширяет стандартный набор функций метаданными и таблицами, а Org-mode в Emacs создаёт аналогичное Markdown окружение с функционалом LaTeX. Отличительная особенность Org-mode – это preview-latex — инструмент для предпросмотра математических выражений в формате, близком к итоговому документу.

emacs
Скопировать код
# В Org-mode.
# Реальный пример! Предпросмотр LaTeX внутри документа Markdown.

Продвинутая интеграция и передовые практики

Базовая интеграция подойдёт для простых задач. Однако для сложных документов стоит применить следующие советы:

  1. Внесите документы под контроль версий с помощью Git — изменения неизбежны!
  2. Для понимания взаимодействия LaTeX и Markdown будьте готовы к основательному изучению и практике.
  3. Настраивайте опции Pandoc для улучшения качества итогового продукта.
  4. Рассмотрите варианты альтернативных обработчиков LaTeX, таких как MiKTeX.
  5. Ознакомьтесь с такими инструментами, как KaTeX, для оптимального отображения LaTeX.

Если у вас всё ещё остались вопросы, обратитесь к ресурсам на pandoc.org.

Полезные материалы

  1. Pandoc – Руководство пользователя Pandoc: Инструкция по использованию Pandoc для сочетания Markdown и LaTeX.
  2. Поддержка математики в Markdown – Блог GitHub: Обзор того, как GitHub реализовал поддержку математики в Markdown.
  3. Математика и уравнения: Советы по применению LaTeX для написания математических уравнений в Jupyter Books.
  4. Базовый синтаксис | Руководство по Markdown: Основы Markdown с примерами кода.
  5. GitHub – goessner/markdown-it-texmath: Инструмент для внедрения TeX-формул в документы Markdown.
  6. Основы Markdown: Знакомство с базовыми принципами Markdown и его совместимостью с LaTeX.
  7. Мотивирующие примеры — Документация Jupyter Notebook 7.0.7: Работа с LaTeX для формирования математических формул в Jupyter Notebook.
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Как обозначаются инлайновые формулы LaTeX в Markdown?
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Марат Гордеев

моушн-дизайнер

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