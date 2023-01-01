Совмещение LaTeX и Markdown: создание PNG формул

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Быстрый ответ

Для того чтобы внедрить LaTeX в Markdown, используйте символы $...$ в случае инлайновых формул, и $$...$$ для отдельных блоков формул. Например:

В тексте: $E=mc^2$ преобразуется в (E=mc^2)

преобразуется в (E=mc^2) В отдельном блоке: $$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$ преобразуется в [ x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} ]

Убедитесь, что ваш парсер Markdown поддерживает LaTeX. Для этого можно использовать MathJax или KaTeX.

Конвертация документов при помощи Pandoc

Для преобразования документов Markdown с LaTeX в другие форматы, например, в HTML или PDF, воспользуйтесь Pandoc и следующей командой в терминале:

sh Скопировать код pandoc document.md -f markdown -t latex -s -o output.pdf

Для стильного оформления документа обратитесь к шаблонам LaTeX, доступным в Pandoc или создайте свои собственные. Опробуйте fancyhdr для элегантных колонтитулов и заголовков, а также Tikz и pgfplots для создания динамичных изображений. Если вам нужно особо отформатировать страницу, обратите внимание на pandoc-latex-template.

Визуализация

Сочетание LaTeX и Markdown позволяет объединить преимущества обоих:

LaTeX (📐) обеспечивает точность сложных математических формул, Markdown (📝) гарантирует простоту и удобство для текстов общего назначения.

Пример:

Markdown Скопировать код Текст в Markdown (📝): "Работать с `Markdown` — одно удовольствие, поскольку он **интуитивно понятен**!" Формулы на LaTeX (📐): "А `LaTeX` творит чудеса в случае сложных уравнений: `E=mc^2`"

Их совместное использование позволяет достигнуть поразительного результата:

Markdown Скопировать код Совмещенный документ (📝+📐): "Известное уравнение Эйнштейна в документе Markdown: $$E=mc^2$$ — вот что умеет `LaTeX` в сочетании с формулами!"

Комбинация LaTeX и Markdown словно мощное перо 🖋️, одновременно создающее впечатляющий текст и рисующее точные формулы.

Применение MultiMarkdown и Org-mode

Возможности Org-mode и MultiMarkdown помогут упростить взаимодействие между LaTeX и Markdown. MultiMarkdown расширяет стандартный набор функций метаданными и таблицами, а Org-mode в Emacs создаёт аналогичное Markdown окружение с функционалом LaTeX. Отличительная особенность Org-mode – это preview-latex — инструмент для предпросмотра математических выражений в формате, близком к итоговому документу.

emacs Скопировать код # В Org-mode. # Реальный пример! Предпросмотр LaTeX внутри документа Markdown.

Продвинутая интеграция и передовые практики

Базовая интеграция подойдёт для простых задач. Однако для сложных документов стоит применить следующие советы:

Внесите документы под контроль версий с помощью Git — изменения неизбежны! Для понимания взаимодействия LaTeX и Markdown будьте готовы к основательному изучению и практике. Настраивайте опции Pandoc для улучшения качества итогового продукта. Рассмотрите варианты альтернативных обработчиков LaTeX, таких как MiKTeX. Ознакомьтесь с такими инструментами, как KaTeX, для оптимального отображения LaTeX.

Если у вас всё ещё остались вопросы, обратитесь к ресурсам на pandoc.org.

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