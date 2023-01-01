Сортировка элементов select по тексту: решение на jQuery#Веб-разработка #Основы JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
var $options = $('#mySelect option');
$options.sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text()));
$('#mySelect').empty().append($options);
Шаги:
- Извлечение и сортировка
$options.
- Замена содержимого
<select>отсортированными
$options.
Подробное объяснение: как работает элемент
- Сбор: Преобразуем все элементы
<option>в объекты jQuery.
- Сортировка: К элементам применяем метод
sort()с функцией сравнения.
- LocaleCompare: Этот мощный метод обеспечивает точную сортировку для различных языков.
- Очистка: Полностью очищаем
<select>для предотвращения дублирования.
- Возвращение объектов: Отсортированные элементы
<option>возвращаются обратно в
<select>.
Решение сложностей: сортировка в продвинутых сценариях
Память о выборе пользователя: на правильном месте
Чтобы сохранить выбранный пользователем пункт, можно использовать следующий метод:
var $select = $('#mySelect');
var selectedVal = $select.val(); // Сохраняем выбранное значение.
$options.sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text()));
$select.empty().append($options).val(selectedVal); // Возвращаем выбранное значение на предыдущее место.
Пользовательские атрибуты и классы: всё учтено
С потребностью сохранить все детали, включая пользовательские атрибуты и классы, поможет справиться функция
.appendTo().
$options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase()))
.appendTo($select);
Сортировка по требованию: по желанию пользователя
Организовать сортировку по действию пользователя можно следующим образом:
$('#sortButton').click(function() {
sortSelectOptions('#mySelect'); // Кнопка, инициирующая сортировку.
});
function sortSelectOptions(selector) {
var $select = $(selector);
var $options = $select.find('option');
$options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase()))
.appendTo($select);
}
Обратная совместимость: уважение к старым версиям
Рассмотрим старые версии браузеров, например IE11, для которых вызов
.empty() может быть неактуальным:
$('#mySelect').empty().append($options);
Эффективность в стиле современного JavaScript
Синтаксис ES6 помогает повысить производительность и повышает читаемость кода:
const $select = $('#mySelect');
const selected = $select.val();
const $sortedOptions = $select.find('option').toArray().sort((a, b) =>
$(a).text().localeCompare($(b).text())
).map(el => el.outerHTML).join('');
$select.html($sortedOptions).val(selected);
Этот кусок кода включает использование стрелочных функций,
.toArray(),
.map() и шаблонных строк.
Визуализация
До: 📚 [Java, HTML, Python, CSS]
После: 📚 [CSS, HTML, Java, Python]
Каждый элемент находится на своем месте, как в библиотеке.
Интерактивное обучение: практика навыков на JsFiddle
Воспользуйтесь примером в JsFiddle, который доступен здесь, чтобы на практике разобраться в мощи сортировки с помощью jQuery.
Пользовательский плагин jQuery
Для оптимизации и упрощения кода, создайте свой плагин jQuery:
$.fn.sortSelect = function() {
this.each(function() {
var $select = $(this);
var $options = $select.find('option');
var selectedVal = $select.val(); //Запоминаем выбранное значение.
$options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase()))
.appendTo($select.val(selectedVal));
});
return this;
};
// Пример использования:
$('select').sortSelect(); // Всё аккуратно и consequent.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android