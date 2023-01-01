Сортировка элементов select по тексту: решение на jQuery

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Быстрый ответ

JS Скопировать код var $options = $('#mySelect option'); $options.sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text())); $('#mySelect').empty().append($options);

Шаги:

Извлечение и сортировка $options .

. Замена содержимого <select> отсортированными $options .

Подробное объяснение: как работает элемент

Сбор: Преобразуем все элементы <option> в объекты jQuery. Сортировка: К элементам применяем метод sort() с функцией сравнения. LocaleCompare: Этот мощный метод обеспечивает точную сортировку для различных языков. Очистка: Полностью очищаем <select> для предотвращения дублирования. Возвращение объектов: Отсортированные элементы <option> возвращаются обратно в <select> .

Решение сложностей: сортировка в продвинутых сценариях

Память о выборе пользователя: на правильном месте

Чтобы сохранить выбранный пользователем пункт, можно использовать следующий метод:

JS Скопировать код var $select = $('#mySelect'); var selectedVal = $select.val(); // Сохраняем выбранное значение. $options.sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text())); $select.empty().append($options).val(selectedVal); // Возвращаем выбранное значение на предыдущее место.

Пользовательские атрибуты и классы: всё учтено

С потребностью сохранить все детали, включая пользовательские атрибуты и классы, поможет справиться функция .appendTo() .

JS Скопировать код $options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase())) .appendTo($select);

Сортировка по требованию: по желанию пользователя

Организовать сортировку по действию пользователя можно следующим образом:

JS Скопировать код $('#sortButton').click(function() { sortSelectOptions('#mySelect'); // Кнопка, инициирующая сортировку. }); function sortSelectOptions(selector) { var $select = $(selector); var $options = $select.find('option'); $options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase())) .appendTo($select); }

Обратная совместимость: уважение к старым версиям

Рассмотрим старые версии браузеров, например IE11, для которых вызов .empty() может быть неактуальным:

JS Скопировать код $('#mySelect').empty().append($options);

Эффективность в стиле современного JavaScript

Синтаксис ES6 помогает повысить производительность и повышает читаемость кода:

JS Скопировать код const $select = $('#mySelect'); const selected = $select.val(); const $sortedOptions = $select.find('option').toArray().sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text()) ).map(el => el.outerHTML).join(''); $select.html($sortedOptions).val(selected);

Этот кусок кода включает использование стрелочных функций, .toArray() , .map() и шаблонных строк.

Визуализация

Markdown Скопировать код До: 📚 [Java, HTML, Python, CSS] После: 📚 [CSS, HTML, Java, Python]

Каждый элемент находится на своем месте, как в библиотеке.

Интерактивное обучение: практика навыков на JsFiddle

Воспользуйтесь примером в JsFiddle, который доступен здесь, чтобы на практике разобраться в мощи сортировки с помощью jQuery.

Пользовательский плагин jQuery

Для оптимизации и упрощения кода, создайте свой плагин jQuery:

JS Скопировать код $.fn.sortSelect = function() { this.each(function() { var $select = $(this); var $options = $select.find('option'); var selectedVal = $select.val(); //Запоминаем выбранное значение. $options.sort((a, b) => $(a).text().toLowerCase().localeCompare($(b).text().toLowerCase())) .appendTo($select.val(selectedVal)); }); return this; }; // Пример использования: $('select').sortSelect(); // Всё аккуратно и consequent.

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