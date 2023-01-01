Сохранение пропорций изображения в HTML: тег IMG и CSS

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Быстрый ответ

Чтобы сохранить соотношение сторон изображения, укажите лишь ширину или высоту с использованием тега IMG:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" width="300">

Или примените CSS для более гибкого настраивания внешнего вида с помощью object-fit: contain , который обеспечит масштабирование в рамках размеров родительского контейнера, с сохранением исходных пропорций изображения:

HTML Скопировать код <style> .responsive-image { width: 100%; height: auto; object-fit: contain; } </style> <img src="image.jpg" class="responsive-image">

Стратегии использования CSS

Варианты свойства object-fit

Свойство CSS object-fit дает возможность контролировать, как содержимое заполняет блок. Оно имеет пять вариантов: none , fill , cover , contain , scale-down . При использовании параметра 'cover' блок заполняется полностью за счет кадрирования изображения, в то время как параметр 'contain' помогает сохранить пропорции.

CSS Скопировать код .img-cover { object-fit: cover; /* Изображение полностью покрывает блок, лишние части кадрируются */ } .img-contain { object-fit: contain; /* Пропорции остаются неизменными, ничего не обрезается */ }

Использование max-width и max-height

Свойства max-width и max-height позволяют удерживать размеры изображений в пределах контейнера, адаптируя их под размер экрана.

CSS Скопировать код .limit-img { max-width: 64px; /* Максимальная ширина – 64 пикселя */ max-height: 64px; /* Максимальная высота – 64 пикселя */ }

Сохранение пропорций с автоматическими размерами

Если одно из свойств размера не указано, браузер автоматически присвоит его значение auto . Это дает возможность сохранять пропорции изображения.

CSS Скопировать код .auto-dimension-img { width: 100%; /* Ширина – 100% */ height: auto; /* Высота автоматическая, с сохранением пропорций */ }

Визуализация

Возьмем в качестве примера рамку 🖼️, размер которой меняется, однако пропорции остаются неизменными:

Markdown Скопировать код Исходная рамка: 🖼️ Соотношение сторон 4:3

При изменении размера пропорции сохраняются:

Markdown Скопировать код 🔲 ➡️ 🖼️ ➡️ 🟩 ^^Изначальный ^🔄^^Изменённый размер, квадрат но пропорции остались прежними

Избегайте визуальных искажений изображения!

Markdown Скопировать код Пример использования свойства `object-fit` в HTML:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" style="width:auto; height:auto; max-width:100%; max-height:100%; object-fit:contain;">

С object-fit:contain; изображение всегда сохранит свои пропорции.

Завершение

Работа с динамическими изображениями

При необходимости динамической загрузки изображений используйте серверный скрипт или JavaScript для изменения атрибута src .

JS Скопировать код document.getElementById("myDynamicImage").src = getDynamicImagePath(); // Динамическая загрузка пути до изображения

Изображения в блочно-строчных элементах

Размещая изображение внутри блочно-строчного элемента, можно упростить управление разметкой, в особенности при работе с большим количеством элементов.

HTML Скопировать код <div style="display: inline-block;"> <img src="image.jpg" class="responsive-image"> </div>

Стили для красивого отображения изображений

Добавление рамок и теней с помощью CSS обеспечивает более приятное восприятие изображений.

CSS Скопировать код .pretty-picture { border: 1px solid #ddd; /* Элегантность рамки */ box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); /* Глубина за счет тени */ }

Быстрые инлайн-стили

Иногда для единичных стилевых изменений подходит использование инлайн CSS.

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" style="width:100%; height:auto; border:1px solid black;">

Принципы адаптивного дизайна

Не забывайте о медиа-запросах для корректного отображения на разных устройствах.

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .responsive-image { width: 50%; /* Адаптация изображений под малые экраны */ height: auto; } }

Полезные материалы