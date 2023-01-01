Сохранение пропорций изображения в HTML: тег IMG и CSS#CSS и верстка #Изображения и медиа #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы сохранить соотношение сторон изображения, укажите лишь ширину или высоту с использованием тега IMG:
<img src="image.jpg" width="300">
Или примените CSS для более гибкого настраивания внешнего вида с помощью
object-fit: contain, который обеспечит масштабирование в рамках размеров родительского контейнера, с сохранением исходных пропорций изображения:
<style>
.responsive-image {
width: 100%;
height: auto;
object-fit: contain;
}
</style>
<img src="image.jpg" class="responsive-image">
Стратегии использования CSS
Варианты свойства object-fit
Свойство CSS
object-fit дает возможность контролировать, как содержимое заполняет блок. Оно имеет пять вариантов:
none,
fill,
cover,
contain,
scale-down. При использовании параметра 'cover' блок заполняется полностью за счет кадрирования изображения, в то время как параметр 'contain' помогает сохранить пропорции.
.img-cover {
object-fit: cover; /* Изображение полностью покрывает блок, лишние части кадрируются */
}
.img-contain {
object-fit: contain; /* Пропорции остаются неизменными, ничего не обрезается */
}
Использование max-width и max-height
Свойства
max-width и
max-height позволяют удерживать размеры изображений в пределах контейнера, адаптируя их под размер экрана.
.limit-img {
max-width: 64px; /* Максимальная ширина – 64 пикселя */
max-height: 64px; /* Максимальная высота – 64 пикселя */
}
Сохранение пропорций с автоматическими размерами
Если одно из свойств размера не указано, браузер автоматически присвоит его значение
auto. Это дает возможность сохранять пропорции изображения.
.auto-dimension-img {
width: 100%; /* Ширина – 100% */
height: auto; /* Высота автоматическая, с сохранением пропорций */
}
Визуализация
Возьмем в качестве примера рамку 🖼️, размер которой меняется, однако пропорции остаются неизменными:
Исходная рамка: 🖼️ Соотношение сторон 4:3
При изменении размера пропорции сохраняются:
🔲 ➡️ 🖼️ ➡️ 🟩
^^Изначальный ^🔄^^Изменённый размер,
квадрат но пропорции остались
прежними
Избегайте визуальных искажений изображения!
Пример использования свойства `object-fit` в HTML:
<img src="image.jpg" style="width:auto; height:auto; max-width:100%; max-height:100%; object-fit:contain;">
С
object-fit:contain; изображение всегда сохранит свои пропорции.
Завершение
Работа с динамическими изображениями
При необходимости динамической загрузки изображений используйте серверный скрипт или JavaScript для изменения атрибута
src.
document.getElementById("myDynamicImage").src = getDynamicImagePath(); // Динамическая загрузка пути до изображения
Изображения в блочно-строчных элементах
Размещая изображение внутри блочно-строчного элемента, можно упростить управление разметкой, в особенности при работе с большим количеством элементов.
<div style="display: inline-block;">
<img src="image.jpg" class="responsive-image">
</div>
Стили для красивого отображения изображений
Добавление рамок и теней с помощью CSS обеспечивает более приятное восприятие изображений.
.pretty-picture {
border: 1px solid #ddd; /* Элегантность рамки */
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); /* Глубина за счет тени */
}
Быстрые инлайн-стили
Иногда для единичных стилевых изменений подходит использование инлайн CSS.
<img src="image.jpg" style="width:100%; height:auto; border:1px solid black;">
Принципы адаптивного дизайна
Не забывайте о медиа-запросах для корректного отображения на разных устройствах.
@media (max-width: 768px) {
.responsive-image {
width: 50%; /* Адаптация изображений под малые экраны */
height: auto;
}
}
Полезные материалы
- Aspect Ratio Boxes | CSS-Tricks — детальное руководство по сохранению пропорций.
- aspect-ratio – CSS | MDN — документация MDN о медиа-функции aspect-ratio.
- Aspect Ratio / Equal Height to Width | W3Schools — урок по созданию адаптивных изображений с сохранением пропорций.
- Maintain the aspect ratio of a div with CSS | Stack Overflow — обсуждения на Stack Overflow о соотношении сторон элемента.
- Creating Intrinsic Ratios for Video – A List Apart — статья о соотношении сторон для видео.
- Responsive Images Done Right: A Guide To And srcset — Smashing Magazine — технические приемы и примеры работы с адаптивными изображениями.
- High-Performance CSS Animations | web.dev — секреты создания высокопроизводительных анимаций с учетом соотношения сторон.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда