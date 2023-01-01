Сохранение переносов строк в textarea: руководство

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Быстрый ответ

HTML Скопировать код <!-- Взяв пример с Бэтмена, нам становится понятно, что CSS-правила применимы ко всему, включая textarea! --> <!-- Применяем CSS-свойство white-space: pre-wrap; для сохранения оформления --> <textarea style="white-space: pre-wrap;"></textarea>

Применение white-space: pre-wrap; к <textarea> заставляет браузер учитывать вводимые пользователем данные, сохраняя пробелы и переносы строк.

Исследование свойства CSS

Рассмотрев white-space: pre-wrap; , давайте обратим внимание на другие варианты. Например, white-space: pre-line; оказывается весьма полезен, так как он преобразует несколько пробелов в один, при этом сохраняя перенос строки.

Работа с протяженными непрерывными текстами

Длинные строки или URL могут нарушить макет страницы. Объединяя white-space: pre-wrap; с overflow-wrap: break-word; , мы получаем возможность сохранять форматирование текста, не нарушая при этом дизайн страницы.

Перенос содержимого textarea на HTML-страницу

Функция nl2br() , которую часто используют на серверной стороне, например, в PHP, позволяет переводить переносы строк в теги <br> . Это обеспечивает сохранение форматирования при выводе текста на страницу.

HTML-элемент <pre> для сохранения форматирования

Тег <pre> хорошо подходит для отображения текстов, содержащих множество пробелов, или уже отформатированного кода. Тем не менее, его основное применение связано с отображением текста, а не с его вводом, как в случае с textarea.

Контекст имеет значение: надо знать, в каком месте появится ваш вывод

Важно понимать, куда направлен ввод данных пользователем: на веб-страницу или в форму, поскольку это определяет правила обработки переносов строк и форматирования вообще.

Ввод в textarea и статическое отображение в HTML

Обработка переносов строк в элементе textarea может различаться от форматирования текста, предназначенного для статического отображения на HTML-страницах.

Факторы окружения

Необходим и индивидуальный подход к обработке переносов строк и их отображению в каждом конкретном приложении, учитывая его особенности.

Учет намерений пользователей

При работе с текстами, вводимыми пользователями, крайне важно сохранять переносы строк в введенном виде, чтобы избежать потери структуры сообщения.

Визуализация

Представьте, что вы написали электронное письмо, и каждый выполненный вами перенос строки будет сохранен:

Markdown Скопировать код Привет, Друг, //Сделаем перенос строки, и он сохранится! ✅ Надеюсь, у тебя всё в порядке. //Этот перенос строки тоже сохранится! ✅ Всего наилучшего, //Да, и этот перенос строки останется вне прямой видимости! ✅ Твой //Бах-тум-пух, перенос строки и тут!✅

В HTML <textarea> ваш новый абзац будет надежным, как жизни в видеоиграх.

Стилизация переносов строк

При визуализации текста с сохраненными переносами строк не забудьте настроить такие CSS-свойства как font-family , font-size и line-height . Это заметно улучшает читаемость.

Обеспечение одинакового отображения в разных браузерах

Не забывайте тестировать отображение переносов строк в разных браузерах, чтобы гарантировать согласованность интерфейса. Стандартные стили браузеров могут различаться.

Помните о доступности

Правильная семантика и форматирование помогают улучшить доступность текста для людей, использующих вспомогательные технологии.

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