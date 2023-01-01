Сохранение переносов строк в textarea: руководство#Веб-разработка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
<!-- Взяв пример с Бэтмена, нам становится понятно, что CSS-правила применимы ко всему, включая textarea! -->
<!-- Применяем CSS-свойство white-space: pre-wrap; для сохранения оформления -->
<textarea style="white-space: pre-wrap;"></textarea>
Применение
white-space: pre-wrap; к
<textarea> заставляет браузер учитывать вводимые пользователем данные, сохраняя пробелы и переносы строк.
Исследование свойства CSS
Рассмотрев
white-space: pre-wrap;, давайте обратим внимание на другие варианты. Например,
white-space: pre-line; оказывается весьма полезен, так как он преобразует несколько пробелов в один, при этом сохраняя перенос строки.
Работа с протяженными непрерывными текстами
Длинные строки или URL могут нарушить макет страницы. Объединяя
white-space: pre-wrap; с
overflow-wrap: break-word;, мы получаем возможность сохранять форматирование текста, не нарушая при этом дизайн страницы.
Перенос содержимого textarea на HTML-страницу
Функция
nl2br(), которую часто используют на серверной стороне, например, в PHP, позволяет переводить переносы строк в теги
<br>. Это обеспечивает сохранение форматирования при выводе текста на страницу.
HTML-элемент
<pre> для сохранения форматирования
Тег
<pre> хорошо подходит для отображения текстов, содержащих множество пробелов, или уже отформатированного кода. Тем не менее, его основное применение связано с отображением текста, а не с его вводом, как в случае с textarea.
Контекст имеет значение: надо знать, в каком месте появится ваш вывод
Важно понимать, куда направлен ввод данных пользователем: на веб-страницу или в форму, поскольку это определяет правила обработки переносов строк и форматирования вообще.
Ввод в textarea и статическое отображение в HTML
Обработка переносов строк в элементе textarea может различаться от форматирования текста, предназначенного для статического отображения на HTML-страницах.
Факторы окружения
Необходим и индивидуальный подход к обработке переносов строк и их отображению в каждом конкретном приложении, учитывая его особенности.
Учет намерений пользователей
При работе с текстами, вводимыми пользователями, крайне важно сохранять переносы строк в введенном виде, чтобы избежать потери структуры сообщения.
Визуализация
Представьте, что вы написали электронное письмо, и каждый выполненный вами перенос строки будет сохранен:
Привет, Друг, //Сделаем перенос строки, и он сохранится! ✅
Надеюсь, у тебя всё в порядке. //Этот перенос строки тоже сохранится! ✅
Всего наилучшего, //Да, и этот перенос строки останется вне прямой видимости! ✅
Твой //Бах-тум-пух, перенос строки и тут!✅
В HTML
<textarea> ваш новый абзац будет надежным, как жизни в видеоиграх.
Стилизация переносов строк
При визуализации текста с сохраненными переносами строк не забудьте настроить такие CSS-свойства как
font-family,
font-size и
line-height. Это заметно улучшает читаемость.
Обеспечение одинакового отображения в разных браузерах
Не забывайте тестировать отображение переносов строк в разных браузерах, чтобы гарантировать согласованность интерфейса. Стандартные стили браузеров могут различаться.
Помните о доступности
Правильная семантика и форматирование помогают улучшить доступность текста для людей, использующих вспомогательные технологии.
Полезные материалы
<textarea>: Элемент Textarea– HTML | MDN – Руководство MDN по работе с
<textarea>.
- Make "Pre" Text Wrap | CSS-Tricks – Как управлять пробелами в тексте с помощью CSS.
- Свойство CSS white-space – Глубокое понимание управления пробельными символами в CSS.
- Как включить новые строки в
text()jQuery – Stack Overflow – О сохранении переносов строк с помощью jQuery.
- white-space | CSS-Tricks – Подробная информация о свойстве
white-spaceв CSS.
Элина Баранова
разработчик Android