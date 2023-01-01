Сохранение HTML, CSS, JS элемента из DOM: инструменты#Веб-разработка #Работа с DOM #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Если Вы занимаетесь фронтенд-разработкой и сталкиваетесь с задачей копирования HTML, CSS и JS конкретных элементов, тогда вашим первоочередным помощником станут инструменты разработчика в Google Chrome. Просто выберите нужный элемент, скопируйте его, используя опцию «Копировать > Копировать элемент», затем захватите CSS в «Панели стилей» и найдите обработчики событий на вкладке «Обработчики событий». Внешние JS-скрипты можно найти на вкладке «Источники». Желаем удачи в поиске нужных фрагментов кода!
Пример:
<div id="targetElement">...</div> <!-- Ваш маяк для навигации! -->
#targetElement { ... } <!-- Ваш сундук с сокровищами! -->
Однако уйти слишком быстро не стоит: существуют полезные браузерные расширения, например, SnappySnippet, которые могут значительно облегчить вашу работу.
Инструменты для извлечения и оптимизации кода
Познакомимся с инструментами, облегчающими извлечение кода. Простое копирование из DevTools часто приводит к переносу лишних стилей и скриптов.
Расширения браузера: главные акулы бизнеса
SnappySnippet — это расширение для Chrome, которое повысит эффективность вашей работы, устраняя ненужные префиксы, совмещая дубликаты правил и аккуратно экспортируя код в такие сервисы, как CodePen или JSFiddle. Это настоящий спасательный круг для разработчиков!
Оптимизация CSS: «Меньше» — это по-настоящему «больше»
В процессе копирования HTML и CSS нередко в код попадают избыточные свойства. SnappySnippet придёт на помощь, отсеяв лишнее и оптимизировав CSS для достижения эффективности и аккуратности кода.
Firequark также предлагает возможности для быстрого извлечения и автоматизации CSS-селекторов, используемых при скрэпинге веб-страниц.
Всемогущий JavaScript
JavaScript — это сложный и деликатный инструмент. Инструменты разработчика Chrome позволяют отследить обработчики событий, но могут пропустить часть JS, связанного с элементом. Но не волнуйтесь! HTMLclipper и Puppeteer помогут вам получить весь JavaScript со всеми его особенностями.
А что, если применить классическое программное извлечение?
Если вам необходим полный контроль над процессом извлечения элементов и стилей, то в этом случае незаменимым станет консоль вашего браузера.
Скрипты в стиле хай-тек
Используя
document.querySelector и
window.getComputedStyle(), вы можете выбрать элемент и извлечь все вычисленные стили. Это весьма удобно, когда требуется быстро создать полную копию для A/B тестирования.
let original = document.querySelector('#targetElement'); // Сначала выбираем целевой элемент
let styles = window.getComputedStyle(original); // Зафиксируем его стиль
let clone = original.cloneNode(true); // Начинаем процесс клонирования
Array.from(styles).forEach((style) => {
clone.style[style] = styles.getPropertyValue(style); // Клонируем стиль оригинала
});
document.body.appendChild(clone); // И вуаля – клон готов к использованию!
Использование специализированных инструментов браузера
Каждый браузер обладает своими уникальными возможностями. Например, в среде инструментов разработчика Internet Explorer сохраняются HTML и CSS, но не JS. Важно уметь использовать и получать максимум от разнообразных функций вашего браузера.
Визуализация
Как и в любой успешной операции, вы хотите извлечь «святой Грааль» (DOM-элемент), не нарушая «сигнал тревоги» (рядом находящиеся элементы).
Ваши инструменты:
|Инструмент
|Символ
|Назначение
|Инструменты разработчика
|🔍
|Для указания на целевой элемент
|CSS Peeper (Расширение)
|🔎
|Для упрощения копирования стилей
|SnappySnippet (Расширение)
|✂️
|Для извлечения и экспорта кода
Мастерски используя эти инструменты, вы легко добудете свой ценный «святой Грааль».
Полезные материалы
- Инструменты разработчика Chrome — Улучшите навыки работы с DOM, используя Инструменты разработчика Chrome.
- Что такое инструменты разработчика браузера? — Подробное руководство по инструментам разработки браузера.
- Javascript – jQuery разбор HTML без загрузки изображений — Стратегии для работы с CSS конкретных элементов.
- GoFullPage – Полностраничное снятие скриншотов — Создание полностраничного скриншота DOM за один клик.
- GitHub – puppeteer/puppeteer: API Node для Chrome — Изучение Puppeteer с целью извлечения элементов со страницы.
- HTML DOM Document getElementById() — Краткий курс по методу
getElementById().
- Документальная объектная модель (DOM) – Веб API — Погружение в мир DOM с помощью руководства от MDN.
Тимур Голубев
веб-разработчик