События элемента <input type="number"> при изменении значения#Работа с DOM #События в браузере #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Элемент
<input type="number"> активирует события
input и
change. Событие
input происходит при каждом изменении значения поля, а
change – когда пользователь прекращает взаимодействие с полем и его значение при этом было изменено.
const numInput = document.querySelector('input[type="number"]');
numInput.addEventListener('input', () => console.log('Текущее значение:', numInput.value));
numInput.addEventListener('change', () => console.log('Конечное значение:', numInput.value));
Для отслеживания изменений используются обработчики событий
input для мгновенной реакции и
change для фиксации последних изменений.
Как оптимизировать обработку событий
Чтобы улучшить взаимодействие с
<input type="number">, обработчики событий должны работать синхронно:
input: Подходит для мгновенной реакции, например, валидации в реальном времени.
change: Служит для фиксации изменений после того, как пользователь завершил ввод и перешёл к другому элементу управления.
blur: Добавляет дополнительный уровень валидации, активируясь при потере фокуса.
keyup: Позволяет отслеживать нажатие и отпускание клавиш для запуска специфичных действий.
Этот набор событий обеспечивает достоверность и удобство работы с интерфейсом.
Нюансы браузерной работы: Вход в Матрицу!
В Microsoft Edge могут возникнуть проблемы с генерацией событий при работе со стрелками на клавиатуре, однако использование метода
.on() из jQuery поможет избежать проблем.
$('input[type="number"]').on('input', () => { /* Регистрация событий включена */ });
$('input[type="number"]').on('change', () => { /* Изменения учтены */ });
Также можно использовать задержку при обработке события
change, применять техники дебаунсинга для улучшения производительности.
Четыре всадника обработки событий
Примените комплексный подход к обработке событий, который учитывает отклик на изменения в реальном времени, а также особенности взаимодействия с клавиатурой и конкретные браузерные характеристики.
Непрерывные детекторы изменений
Используйте
input для ответной реакции на изменения, происходящие в процессе взаимодействия пользователя с полем.
Валидаторы изменения значений
Change помогает запечатлеть окончательное изменение после ухода фокуса с поля.
Обработчики взаимодействий с клавиатурой
Keyup позволяет настраивать специальные интерактивные действия на основе клавиатурного ввода.
Решение специфических для браузеров проблем
Тестируйте код для обеспечения его корректной работы в различных браузерах.
Визуализация
Поле
<input type="number" /> подобно диджейскому пульту, с которым можно взаимодействовать с помощью различных устройств ввода, вызывающих разные события.
Хитрости и советы в работе со событиями вашего арсенала
Учитывайте особенности работы разных браузеров, а также разные сценарии взаимодействия, чтобы упростить работу пользователя.
Обработка аномалий браузера
Будьте готовы к особым ситуациям, таким как взаимодействие с
mousewheel, и учитывайте разницу в работе старых и новых браузеров.
Механизмы работы обработчиков событий
Избегайте избыточных вызовов функций, оптимизируя работу обработчиков и учитывая их взаимное влияние.
Обработка отрисовки браузеров
Помните, что разные браузеры могут отображать элементы интерфейса по-разному, что влияет на генерацию событий.
Перспективы дальнейшего исследования
Анализируйте возможные ошибки и особенности работы браузеров, чтобы улучшить UX/UI.
Полезные материалы
- <input>: Элемент ввода (ввод данных) – HTML: HyperText Markup Language | MDN — справочник по событиям для элемента
<input>от MDN.
- HTML DOM Input Number Object – W3Schools — обзор DOM-свойств и методов для
<input type="number">.
- Прием сигнала RF в андроид-приложении – Stack Overflow — дискуссия, применимая к событиям
<input type="number">.
- HTML Standard — официальная спецификация HTML для
<input type="number">.
- Events – change – QuirksMode — разъяснение события
onchange.
- HTML Standard — подробности о событии 'input' в спецификации HTML5.
- GitHub – jonstipe/number-polyfill: Полифилл для реализации элемента HTML5 <input type="number"> — решение полифилла для поддержки
<input type="number">в старых браузерах.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер