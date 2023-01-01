logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
События элемента <input type="number"> при изменении значения
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

События элемента <input type="number"> при изменении значения

#Работа с DOM  #События в браузере  #Инпуты и типы полей  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Элемент <input type="number"> активирует события input и change. Событие input происходит при каждом изменении значения поля, а change – когда пользователь прекращает взаимодействие с полем и его значение при этом было изменено.

JS
Скопировать код
const numInput = document.querySelector('input[type="number"]');

numInput.addEventListener('input', () => console.log('Текущее значение:', numInput.value));
numInput.addEventListener('change', () => console.log('Конечное значение:', numInput.value));

Для отслеживания изменений используются обработчики событий input для мгновенной реакции и change для фиксации последних изменений.

Пошаговый план для смены профессии

Как оптимизировать обработку событий

Чтобы улучшить взаимодействие с <input type="number">, обработчики событий должны работать синхронно:

  • input: Подходит для мгновенной реакции, например, валидации в реальном времени.
  • change: Служит для фиксации изменений после того, как пользователь завершил ввод и перешёл к другому элементу управления.
  • blur: Добавляет дополнительный уровень валидации, активируясь при потере фокуса.
  • keyup: Позволяет отслеживать нажатие и отпускание клавиш для запуска специфичных действий.

Этот набор событий обеспечивает достоверность и удобство работы с интерфейсом.

Нюансы браузерной работы: Вход в Матрицу!

В Microsoft Edge могут возникнуть проблемы с генерацией событий при работе со стрелками на клавиатуре, однако использование метода .on() из jQuery поможет избежать проблем.

JS
Скопировать код
$('input[type="number"]').on('input', () => { /* Регистрация событий включена */ });
$('input[type="number"]').on('change', () => { /* Изменения учтены */ });

Также можно использовать задержку при обработке события change, применять техники дебаунсинга для улучшения производительности.

Четыре всадника обработки событий

Примените комплексный подход к обработке событий, который учитывает отклик на изменения в реальном времени, а также особенности взаимодействия с клавиатурой и конкретные браузерные характеристики.

Непрерывные детекторы изменений

Используйте input для ответной реакции на изменения, происходящие в процессе взаимодействия пользователя с полем.

Валидаторы изменения значений

Change помогает запечатлеть окончательное изменение после ухода фокуса с поля.

Обработчики взаимодействий с клавиатурой

Keyup позволяет настраивать специальные интерактивные действия на основе клавиатурного ввода.

Решение специфических для браузеров проблем

Тестируйте код для обеспечения его корректной работы в различных браузерах.

Визуализация

Поле <input type="number" /> подобно диджейскому пульту, с которым можно взаимодействовать с помощью различных устройств ввода, вызывающих разные события.

Хитрости и советы в работе со событиями вашего арсенала

Учитывайте особенности работы разных браузеров, а также разные сценарии взаимодействия, чтобы упростить работу пользователя.

Обработка аномалий браузера

Будьте готовы к особым ситуациям, таким как взаимодействие с mousewheel, и учитывайте разницу в работе старых и новых браузеров.

Механизмы работы обработчиков событий

Избегайте избыточных вызовов функций, оптимизируя работу обработчиков и учитывая их взаимное влияние.

Обработка отрисовки браузеров

Помните, что разные браузеры могут отображать элементы интерфейса по-разному, что влияет на генерацию событий.

Перспективы дальнейшего исследования

Анализируйте возможные ошибки и особенности работы браузеров, чтобы улучшить UX/UI.

Полезные материалы

  1. <input>: Элемент ввода (ввод данных) – HTML: HyperText Markup Language | MDN — справочник по событиям для элемента <input> от MDN.
  2. HTML DOM Input Number Object – W3Schools — обзор DOM-свойств и методов для <input type="number">.
  3. Прием сигнала RF в андроид-приложении – Stack Overflow — дискуссия, применимая к событиям <input type="number">.
  4. HTML Standard — официальная спецификация HTML для <input type="number">.
  5. Events – change – QuirksMode — разъяснение события onchange.
  6. HTML Standard — подробности о событии 'input' в спецификации HTML5.
  7. GitHub – jonstipe/number-polyfill: Полифилл для реализации элемента HTML5 <input type="number"> — решение полифилла для поддержки <input type="number"> в старых браузерах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое событие элемента <input type="number"> происходит при каждом изменении значения?
1 / 5

Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Как установить и настроить Swift на Linux
6 сентября 2024

Загрузка...