Событие jQuery change (): проблема срабатывания с val()

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Быстрый ответ

Чтобы активировать событие change в jQuery после присвоения значений элементу select при помощи метода .val('значение') , воспользуйтесь дополнительным вызовом этого события с помощью .change() или .trigger('change') :

JS Скопировать код $('#select-id').val('значение').change();

Вместо 'значение' укажите требуемое вам значение опции, а вместо 'select-id' — актуальный идентификатор вашего элемента select . Это даст гарантию корректной работы и активации прикреплённых обработчиков событий изменения.

Основная концепция: поведение браузера

Обычно браузер генерирует событие change , когда пользователь взаимодействует с элементом выбора, используя мышь или клавиатуру. При этом взаимодействие пользователя имеет прямое значение. Напротив, метод .val() в jQuery изменяет значение без воспроизведения действий со стороны пользователя.

Поэтому, чтобы имитировать действие пользователя, событие change следует инициировать вручную:

JS Скопировать код $('#your-selector').val('select-value').trigger('change');

Здесь .trigger('change') точно имитирует все возможные действия пользователя, искусственно сигнализируя об изменении и активируя ожидающие обработчики изменений.

Улучшение опыта: функция для многократного использования

Профессионализм в программировании отчасти выражается в многократном использовании кода. Создадим функцию valAndTrigger() , которая упростит этот процесс на протяжении всего приложения:

JS Скопировать код $.fn.valAndTrigger = function(value) { return this.val(value).trigger('change'); }; // Кого теперь можно назвать программистом-красавчиком? 👈 $('#select-id').valAndTrigger('new-value');

Таким образом, мы одним вызовом метода устанавливаем значение и инициируем событие изменения.

Визуализация

Давайте представим себе радиоуправление:

Мы вручную меняем станцию (поворачиваем ручку) -> станция меняется, и мы слышим разницу.

Мы используем пульт ( .val() ) -> станция меняется, но радио остаётся молчаливым.

При использовании .val() :

Ручная настройка Настройка с помощью .val() Поворачиваем ручку (слушатель замечает изменения) Нажимаем кнопку (слушатель не обращает внимания)

Желаете уведомить об изменениях? Запустите .change() или .trigger('change') :

JS Скопировать код $('#mySelect').change(); // Нажимаем кнопку "оповестить" (🔔)

Теперь передачи на радио происходят так:

Ручная настройка Настройка с помощью .change() Поворачиваем ручку (изменения заметны) Нажимаем .val() и .change() -> слушатель слышит новую станцию! (✅🔔)

Дополнительные заметные ситуации

Приведу примеры из моей практики программирования, где применение наших знаний позволяет добиться наилучших результатов:

Привязка данных : Обновление модели состояния и пользовательского интерфейса требуют .change() после каждой операции .val() .

Валидация формы : Вручную инициированные события позволяют выполнять проверку полей формы после их изменения.

Динамическое обновление интерфейса: Ручная инициация событий гарантирует их корректное выполнение.

Тем глубже мы понимаем это поведение, тем устойчивее и надёжнее становятся наши приложения.

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