Событие jQuery change (): проблема срабатывания с val()#Веб-разработка #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы активировать событие
change в jQuery после присвоения значений элементу
select при помощи метода
.val('значение'), воспользуйтесь дополнительным вызовом этого события с помощью
.change() или
.trigger('change'):
$('#select-id').val('значение').change();
Вместо
'значение' укажите требуемое вам значение опции, а вместо
'select-id' — актуальный идентификатор вашего элемента
select. Это даст гарантию корректной работы и активации прикреплённых обработчиков событий изменения.
Основная концепция: поведение браузера
Обычно браузер генерирует событие
change, когда пользователь взаимодействует с элементом выбора, используя мышь или клавиатуру. При этом взаимодействие пользователя имеет прямое значение. Напротив, метод
.val() в jQuery изменяет значение без воспроизведения действий со стороны пользователя.
Поэтому, чтобы имитировать действие пользователя, событие
change следует инициировать вручную:
$('#your-selector').val('select-value').trigger('change');
Здесь
.trigger('change') точно имитирует все возможные действия пользователя, искусственно сигнализируя об изменении и активируя ожидающие обработчики изменений.
Улучшение опыта: функция для многократного использования
Профессионализм в программировании отчасти выражается в многократном использовании кода. Создадим функцию
valAndTrigger(), которая упростит этот процесс на протяжении всего приложения:
$.fn.valAndTrigger = function(value) {
return this.val(value).trigger('change');
};
// Кого теперь можно назвать программистом-красавчиком? 👈
$('#select-id').valAndTrigger('new-value');
Таким образом, мы одним вызовом метода устанавливаем значение и инициируем событие изменения.
Визуализация
Давайте представим себе радиоуправление:
- Мы вручную меняем станцию (поворачиваем ручку) -> станция меняется, и мы слышим разницу.
- Мы используем пульт (
.val()) -> станция меняется, но радио остаётся молчаливым.
При использовании
.val():
|Ручная настройка
| Настройка с помощью
.val()
|Поворачиваем ручку (слушатель замечает изменения)
|Нажимаем кнопку (слушатель не обращает внимания)
Желаете уведомить об изменениях? Запустите
.change() или
.trigger('change'):
$('#mySelect').change(); // Нажимаем кнопку "оповестить" (🔔)
Теперь передачи на радио происходят так:
|Ручная настройка
| Настройка с помощью
.change()
|Поворачиваем ручку (изменения заметны)
| Нажимаем
.val() и
.change() -> слушатель слышит новую станцию! (✅🔔)
Дополнительные заметные ситуации
Приведу примеры из моей практики программирования, где применение наших знаний позволяет добиться наилучших результатов:
Привязка данных: Обновление модели состояния и пользовательского интерфейса требуют
.change()после каждой операции
.val().
Валидация формы: Вручную инициированные события позволяют выполнять проверку полей формы после их изменения.
Динамическое обновление интерфейса: Ручная инициация событий гарантирует их корректное выполнение.
Тем глубже мы понимаем это поведение, тем устойчивее и надёжнее становятся наши приложения.
Полезные материалы
- .val() | Документация jQuery API — Разъяснение использования .val() и его воздействия на элементы
select.
- .trigger() | Документация jQuery API — Руководство по ручному инициированию событий в jQuery, включая вызов события
change.
- Почему .val() не вызывает .change() в jQuery – Stack Overflow — Обсуждение причин, по которым
.val()не запускает .change() и предложение возможных решений этой проблемы.
- Понимание делегирования событий | Центр обучения jQuery — Тщательное объяснение делегирования событий в jQuery, что пригодится при работе с изменяемыми элементами.
- HTMLElement: событие изменения – Веб-API | MDN — Исчерпывающее руководство по событию
changeв HTML и его применении.
- javascript – Распространяется ли событие onchange? – Stack Overflow — Обсуждение, как событие
onchangeи метод jQuery
.change()взаимодействуют со сменой DOM событий.
Элина Баранова
разработчик Android