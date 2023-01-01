logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Событие jQuery change (): проблема срабатывания с val()
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Событие jQuery change (): проблема срабатывания с val()

#Веб-разработка  #События в браузере  #jQuery  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы активировать событие change в jQuery после присвоения значений элементу select при помощи метода .val('значение'), воспользуйтесь дополнительным вызовом этого события с помощью .change() или .trigger('change'):

JS
Скопировать код
$('#select-id').val('значение').change();

Вместо 'значение' укажите требуемое вам значение опции, а вместо 'select-id' — актуальный идентификатор вашего элемента select. Это даст гарантию корректной работы и активации прикреплённых обработчиков событий изменения.

Пошаговый план для смены профессии

Основная концепция: поведение браузера

Обычно браузер генерирует событие change, когда пользователь взаимодействует с элементом выбора, используя мышь или клавиатуру. При этом взаимодействие пользователя имеет прямое значение. Напротив, метод .val() в jQuery изменяет значение без воспроизведения действий со стороны пользователя.

Поэтому, чтобы имитировать действие пользователя, событие change следует инициировать вручную:

JS
Скопировать код
$('#your-selector').val('select-value').trigger('change');

Здесь .trigger('change') точно имитирует все возможные действия пользователя, искусственно сигнализируя об изменении и активируя ожидающие обработчики изменений.

Улучшение опыта: функция для многократного использования

Профессионализм в программировании отчасти выражается в многократном использовании кода. Создадим функцию valAndTrigger(), которая упростит этот процесс на протяжении всего приложения:

JS
Скопировать код
$.fn.valAndTrigger = function(value) {
  return this.val(value).trigger('change');
};

// Кого теперь можно назвать программистом-красавчиком? 👈
$('#select-id').valAndTrigger('new-value');

Таким образом, мы одним вызовом метода устанавливаем значение и инициируем событие изменения.

Визуализация

Давайте представим себе радиоуправление:

  • Мы вручную меняем станцию (поворачиваем ручку) -> станция меняется, и мы слышим разницу.
  • Мы используем пульт (.val()) -> станция меняется, но радио остаётся молчаливым.

При использовании .val():

Ручная настройка Настройка с помощью .val()
Поворачиваем ручку (слушатель замечает изменения) Нажимаем кнопку (слушатель не обращает внимания)

Желаете уведомить об изменениях? Запустите .change() или .trigger('change'):

JS
Скопировать код
$('#mySelect').change(); // Нажимаем кнопку "оповестить" (🔔)

Теперь передачи на радио происходят так:

Ручная настройка Настройка с помощью .change()
Поворачиваем ручку (изменения заметны) Нажимаем .val() и .change() -> слушатель слышит новую станцию! (✅🔔)

Дополнительные заметные ситуации

Приведу примеры из моей практики программирования, где применение наших знаний позволяет добиться наилучших результатов:

  • Привязка данных: Обновление модели состояния и пользовательского интерфейса требуют .change() после каждой операции .val().

  • Валидация формы: Вручную инициированные события позволяют выполнять проверку полей формы после их изменения.

  • Динамическое обновление интерфейса: Ручная инициация событий гарантирует их корректное выполнение.

Тем глубже мы понимаем это поведение, тем устойчивее и надёжнее становятся наши приложения.

Полезные материалы

  1. .val() | Документация jQuery API — Разъяснение использования .val() и его воздействия на элементы select.
  2. .trigger() | Документация jQuery API — Руководство по ручному инициированию событий в jQuery, включая вызов события change.
  3. Почему .val() не вызывает .change() в jQuery – Stack Overflow — Обсуждение причин, по которым .val() не запускает .change() и предложение возможных решений этой проблемы.
  4. Понимание делегирования событий | Центр обучения jQuery — Тщательное объяснение делегирования событий в jQuery, что пригодится при работе с изменяемыми элементами.
  5. HTMLElement: событие изменения – Веб-API | MDN — Исчерпывающее руководство по событию change в HTML и его применении.
  6. javascript – Распространяется ли событие onchange? – Stack Overflow — Обсуждение, как событие onchange и метод jQuery .change() взаимодействуют со сменой DOM событий.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод следует использовать для активации события 'change' после изменения значения элемента 'select' с помощью '.val()'?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024

Загрузка...