Событие click в JavaScript: изменение родительского элемента#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для получения доступа к родительскому элементу через объект события можно использовать свойство
event.target.parentNode внутри обработчика событий:
document.addEventListener('click', (event) => {
let parent = event.target.parentNode;
// работать с родительским элементом мы теперь можем с помощью переменной 'parent'
});
Таким образом, возможность манипулировать родительским элементом, в пределах которого произошло событие, становится доступной – это могут быть изменения в DOM или запуск других событий.
Понимая
Если вам не достаточно одних только простых ответов и вы хотите узнать больше – отлично! Погрузитесь в мир делегирования событий.
document.querySelector('section').addEventListener('click', (event) => {
// event.currentTarget ссылается на 'section' – элемент, на котором назначен обработчик.
// event.target – это тот конкретный элемент в 'section', по которому произошёл клик.
// Поднимаемся на уровень вверх от event.target:
let parentOfClicked = event.target.parentNode;
// И вот у нас в руках родительский элемент.
});
Таким образом, изучая принципы делегирования событий, вы создаёте зону влияния общего родительского элемента, например
section, и с помощью
event.target определяете активный элемент – тот, по которому было произведено нажатие.
Ценность
Не только тот, кто в плаще, бывает героем
event.target показывает нам место действия. Но что, если нужен истинный герой, которым является сам элемент, инициировавший событие?
myElement.addEventListener('click', (event) => {
// Это будет myElement, или иными словами – event.currentTarget.
let eventListenerElement = event.currentTarget;
// Самые ценные вещи бывают в маленьких посылках!
});
Делегирование с помощью
В контексте делегирования событий свойство
event.currentTarget может стать ключом к пониманию родительского элемента:
document.querySelector('ul').addEventListener('click', (event) => {
// Это всегда будет 'ul', даже если был произведен клик по его потомку li.
let delegateParent = event.currentTarget;
// Меняем фоновый цвет родительского элемента.
delegateParent.style.backgroundColor = 'lightblue';
});
Пора действовать!
Теперь вы можете смело приступать к изменениям в родительском элементе, обновлению его
innerHTML и наслаждаться результатами.
document.querySelector('ul').addEventListener('click', (event) => {
let parentContent = event.currentTarget.parentNode;
parentContent.innerHTML = '<p>Новый контент!</p>';
// Родительский элемент теперь обновлён новым содержимым внутри innerHTML.
});
Лучшие практики работы с родительскими элементами
Забываем о jQuery
Современный и лаконичный JavaScript способен управлять DOM с легкостью, при этом обходясь без jQuery. Это проще, элегантнее и совершенно без лишних зависимостей.
Безопасность превыше всего: используйте
parentNode осторожно
Опираться только на
parentNode может быть рисковано из-за возможного наличия текстовых узлов или комментариев в DOM:
// Похоже на идеального родителя, не так ли? Но всё может быть не так однозначно!
let riskyParent = event.target.parentNode;
Для того чтобы минимизировать ошибки, проверяйте тип узла:
let safeParent;
if (event.target.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
safeParent = event.target.parentNode;
// Вот теперь точно то, что было нужно! Ваш 'родитель' готов к танцам.
}
Будьте настороже!
Вы выбрали правильного родителя? Удостоверимся!
Чтобы удостовериться в правильности выбора родительского элемента, можно проверить его. Быстрая запись в консоль поможет уточнить ситуацию.
console.log(parent); // Давайте убедимся в правильности выбора!
Грамотно организованные обработчики событий
Убедитесь, что обработчик событий настроен правильно, вы должны определить тип события и колбек-функцию. Не спешите работать вслепую.
// Упс, кажется, здесь ошибка.
element.addEventListener();
// Вот так будет правильно. Теперь всё готово.
element.addEventListener('click', eventHandler);
Лаконичный код: создаем абстракцию для логики получения родительского элемента
Вы можете улучшить читаемость кода, скрыв детали в функции:
// Вот так наш код становится ещё изящнее.
function getParent(event) {
return event.target.parentNode;
}
// Погружаемся в код.
document.addEventListener('click', (event) => {
let parent = getParent(event);
// Вот это да! Теперь всё стало намного проще.
});
Визуализация
Включите воображение и представьте следующее:
Выставляем доминошки? Поехали:
- Первая плитка: `event.currentTarget`
- Линия домино: вложенные элементы
- Последняя плитка: `event.target`
document.addEventListener('click', function(event) {
// Когда упадает последняя плитка (`event.target`).
let parentDomino = event.target.parentNode; // Мы обращаемся к родительскому элементу.
});
Вот что получается у нас в итоге:
🪆 (Первая плитка)
🪆 (Промежуточные плитки)
🪆 (Последняя плитка / `event.target`)
👏 (Аплодисменты!)
И конечный результат:
Все доминошки падают по цепочке:
🪆⬆️ (Родитель доступен через `.parentNode`)
Полезные материалы
- Свойство события: target – Веб API | MDN — MDN подробно рассказывает о свойстве
Event.target.
- Узел: свойство parentNode – Веб API | MDN — MDN погружает вас в мир
parentNode.
- Всплытие и перехват — Подробное объяснение механизма событий на JavaScript.info.
- В чем разница между свойствами currentTarget и target в JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение
Event.targetи
Event.currentTargetна Stack Overflow.
- Свойство parentNode элемента HTML DOM — Обучающий обзор работы с родительскими узлами на W3Schools.
- JavaScript – как добавить класс в зависимости от html на странице с помощью jquery? – Stack Overflow — Примеры взаимодействия элементов и родителей на Stack Overflow.
- Обработка событий в jQuery — Руководство по работе с событиями в jQuery от DigitalOcean.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик