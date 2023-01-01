Событие click в JavaScript: изменение родительского элемента

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Быстрый ответ

Для получения доступа к родительскому элементу через объект события можно использовать свойство event.target.parentNode внутри обработчика событий:

JS Скопировать код document.addEventListener('click', (event) => { let parent = event.target.parentNode; // работать с родительским элементом мы теперь можем с помощью переменной 'parent' });

Таким образом, возможность манипулировать родительским элементом, в пределах которого произошло событие, становится доступной – это могут быть изменения в DOM или запуск других событий.

Понимая

Если вам не достаточно одних только простых ответов и вы хотите узнать больше – отлично! Погрузитесь в мир делегирования событий.

JS Скопировать код document.querySelector('section').addEventListener('click', (event) => { // event.currentTarget ссылается на 'section' – элемент, на котором назначен обработчик. // event.target – это тот конкретный элемент в 'section', по которому произошёл клик. // Поднимаемся на уровень вверх от event.target: let parentOfClicked = event.target.parentNode; // И вот у нас в руках родительский элемент. });

Таким образом, изучая принципы делегирования событий, вы создаёте зону влияния общего родительского элемента, например section , и с помощью event.target определяете активный элемент – тот, по которому было произведено нажатие.

Ценность

Не только тот, кто в плаще, бывает героем

event.target показывает нам место действия. Но что, если нужен истинный герой, которым является сам элемент, инициировавший событие?

JS Скопировать код myElement.addEventListener('click', (event) => { // Это будет myElement, или иными словами – event.currentTarget. let eventListenerElement = event.currentTarget; // Самые ценные вещи бывают в маленьких посылках! });

Делегирование с помощью

В контексте делегирования событий свойство event.currentTarget может стать ключом к пониманию родительского элемента:

JS Скопировать код document.querySelector('ul').addEventListener('click', (event) => { // Это всегда будет 'ul', даже если был произведен клик по его потомку li. let delegateParent = event.currentTarget; // Меняем фоновый цвет родительского элемента. delegateParent.style.backgroundColor = 'lightblue'; });

Пора действовать!

Теперь вы можете смело приступать к изменениям в родительском элементе, обновлению его innerHTML и наслаждаться результатами.

JS Скопировать код document.querySelector('ul').addEventListener('click', (event) => { let parentContent = event.currentTarget.parentNode; parentContent.innerHTML = '<p>Новый контент!</p>'; // Родительский элемент теперь обновлён новым содержимым внутри innerHTML. });

Лучшие практики работы с родительскими элементами

Забываем о jQuery

Современный и лаконичный JavaScript способен управлять DOM с легкостью, при этом обходясь без jQuery. Это проще, элегантнее и совершенно без лишних зависимостей.

Безопасность превыше всего: используйте parentNode осторожно

Опираться только на parentNode может быть рисковано из-за возможного наличия текстовых узлов или комментариев в DOM:

JS Скопировать код // Похоже на идеального родителя, не так ли? Но всё может быть не так однозначно! let riskyParent = event.target.parentNode;

Для того чтобы минимизировать ошибки, проверяйте тип узла:

JS Скопировать код let safeParent; if (event.target.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) { safeParent = event.target.parentNode; // Вот теперь точно то, что было нужно! Ваш 'родитель' готов к танцам. }

Будьте настороже!

Вы выбрали правильного родителя? Удостоверимся!

Чтобы удостовериться в правильности выбора родительского элемента, можно проверить его. Быстрая запись в консоль поможет уточнить ситуацию.

JS Скопировать код console.log(parent); // Давайте убедимся в правильности выбора!

Грамотно организованные обработчики событий

Убедитесь, что обработчик событий настроен правильно, вы должны определить тип события и колбек-функцию. Не спешите работать вслепую.

JS Скопировать код // Упс, кажется, здесь ошибка. element.addEventListener(); // Вот так будет правильно. Теперь всё готово. element.addEventListener('click', eventHandler);

Лаконичный код: создаем абстракцию для логики получения родительского элемента

Вы можете улучшить читаемость кода, скрыв детали в функции:

JS Скопировать код // Вот так наш код становится ещё изящнее. function getParent(event) { return event.target.parentNode; } // Погружаемся в код. document.addEventListener('click', (event) => { let parent = getParent(event); // Вот это да! Теперь всё стало намного проще. });

Визуализация

Включите воображение и представьте следующее:

Markdown Скопировать код Выставляем доминошки? Поехали: - Первая плитка: `event.currentTarget` - Линия домино: вложенные элементы - Последняя плитка: `event.target`

JS Скопировать код document.addEventListener('click', function(event) { // Когда упадает последняя плитка (`event.target`). let parentDomino = event.target.parentNode; // Мы обращаемся к родительскому элементу. });

Вот что получается у нас в итоге:

Markdown Скопировать код 🪆 (Первая плитка) 🪆 (Промежуточные плитки) 🪆 (Последняя плитка / `event.target`) 👏 (Аплодисменты!)

И конечный результат:

Markdown Скопировать код Все доминошки падают по цепочке: 🪆⬆️ (Родитель доступен через `.parentNode`)

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