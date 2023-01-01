Смена цвета вложенного div при наведении на родителя в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того, чтобы изменить стиль других элементов при наведении курсора, используйте CSS с псевдоклассом
:hover внутри контейнера целевого дочернего элемента. Вот пример кода:
#container:hover #child {
color: red; /* Красный цвет обычно ассоциируется с энергией и страстью. */
}
В данном случае при наведении на #container текст в дочернем элементе с идентификатором #child будет окрашен в красный цвет. Для этого JavaScript не требуется.
CSS селекторы отношений при наведении
Вы можете скомбинировать псевдокласс
:hover с селекторами отношений, такими как дочерний (
>), соседний (
+) или любой соседний (
~), чтобы выборочно изменять стиль конкретных элементов.
Примеры их использования:
#container:hover > #child-direct { // Стиль дочернего элемента при наведении на его родителя
border: 2px solid blue;
}
#container:hover + #sibling-next { // Непосредственный сосед контейнера
font-weight: bold;
}
#container:hover ~ #any-sibling { // Любой соседний элемент
opacity: 0.75;
}
Эти селекторы применимы к дочернему элементу, непосредственно следующему соседу и всем последующим соседям соответственно при наведении на #container.
Использование CSS комбинаторов для более сложных эффектов
Для реализации сложных эффектов при наведении можно использовать CSS комбинаторы. Взгляните на следующий пример с контейнером, которому применяется стилизация с помощью
flexbox:
.container {
display: flex;
flex-direction: row-reverse; // Элементы в контейнере располагаются в обратном порядке
}
.container-item:hover ~ .container-item {
background-color: salmon; // Изменение фона всех элементов, расположенных перед текущим
}
В этом примере, при наведении на элемент в контейнере, все элементы до него изменяют свой фон.
Стилизация родительских элементов с помощью CSS
Псевдокласс
:has() в CSS позволяет вносить изменения в стиль родительских элементов в зависимости от состояния дочерних. Он расширяет возможности прямых селекторов отношений:
div:has(>#hover-child:hover) {
background-color: lemonchiffon; // Изменение фона корневого блока при наведении на его дочерний элемент
}
Здесь фон блока
div, содержащего дочерний элемент под курсором, будет изменён, даже если на сам
div наведение не происходило.
Визуализация
Допустим, переводя курсор мыши на лампочку (
💡), находящуюся в комнате с различными предметами:
До наведения: [🛋️, 💡, 🖼️, 🪑]
Когда курсор находится на лампочке
💡, свет охватывает все предметы, находящиеся под ней:
При наведении: [🛋️🌟, 💡💫, 🖼️🌟, 🪑🌟]
Отсюда следует важный вывод: наведение на один элемент может влиять на связанные с ним элементы.
Переходы, трансформации и анимации при наведении
Добавьте интерактивности, применяя к элементам, стилизуемым с
hover, переходы, трансформации и анимации:
.sibling:hover {
transform: scale(1.5); // Увеличение размера элемента
transition: all 0.3s ease; // Плавный переход
}
Здесь при наведении на элемент, он увеличивается в размере и с более плавной анимацией.
Учет кросс-браузерной совместимости
Чтобы гарантировать корректное отображение эффектов наведения в CSS во всех популярных браузерах, включая Chrome, Firefox и Edge, учитывайте их совместимость. Это особенно важно при использовании новых возможностей, таких как
:has().
Полезные материалы
- CSS :hover Selector — Глубже познакомьтесь с псевдоклассом :hover по материалам W3Schools.
- CSS element+element Selector — Всё, что нужно знать о соседних селекторах в CSS.
- General sibling | CSS-Tricks — Обширное руководство по общему селектору сиблинга от CSS-Tricks.
- :hover – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Глубокое погружение в :hover от Mozilla.
- Using CSS transitions – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Исчерпывающий материал о CSS переходах.
- CSS Diner – Where we feast on CSS Selectors! — Игра CSS Diner для интерактивного освоения селекторов .
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks — Обстоятельное руководство по Flexbox от CSS-Tricks.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда