Смена цвета вложенного div при наведении на родителя в CSS

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Быстрый ответ

Для того, чтобы изменить стиль других элементов при наведении курсора, используйте CSS с псевдоклассом :hover внутри контейнера целевого дочернего элемента. Вот пример кода:

CSS Скопировать код #container:hover #child { color: red; /* Красный цвет обычно ассоциируется с энергией и страстью. */ }

В данном случае при наведении на #container текст в дочернем элементе с идентификатором #child будет окрашен в красный цвет. Для этого JavaScript не требуется.

CSS селекторы отношений при наведении

Вы можете скомбинировать псевдокласс :hover с селекторами отношений, такими как дочерний ( > ), соседний ( + ) или любой соседний ( ~ ), чтобы выборочно изменять стиль конкретных элементов.

Примеры их использования:

CSS Скопировать код #container:hover > #child-direct { // Стиль дочернего элемента при наведении на его родителя border: 2px solid blue; } #container:hover + #sibling-next { // Непосредственный сосед контейнера font-weight: bold; } #container:hover ~ #any-sibling { // Любой соседний элемент opacity: 0.75; }

Эти селекторы применимы к дочернему элементу, непосредственно следующему соседу и всем последующим соседям соответственно при наведении на #container.

Использование CSS комбинаторов для более сложных эффектов

Для реализации сложных эффектов при наведении можно использовать CSS комбинаторы. Взгляните на следующий пример с контейнером, которому применяется стилизация с помощью flexbox :

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: row-reverse; // Элементы в контейнере располагаются в обратном порядке } .container-item:hover ~ .container-item { background-color: salmon; // Изменение фона всех элементов, расположенных перед текущим }

В этом примере, при наведении на элемент в контейнере, все элементы до него изменяют свой фон.

Стилизация родительских элементов с помощью CSS

Псевдокласс :has() в CSS позволяет вносить изменения в стиль родительских элементов в зависимости от состояния дочерних. Он расширяет возможности прямых селекторов отношений:

CSS Скопировать код div:has(>#hover-child:hover) { background-color: lemonchiffon; // Изменение фона корневого блока при наведении на его дочерний элемент }

Здесь фон блока div , содержащего дочерний элемент под курсором, будет изменён, даже если на сам div наведение не происходило.

Визуализация

Допустим, переводя курсор мыши на лампочку ( 💡 ), находящуюся в комнате с различными предметами:

Markdown Скопировать код До наведения: [🛋️, 💡, 🖼️, 🪑]

Когда курсор находится на лампочке 💡 , свет охватывает все предметы, находящиеся под ней:

Markdown Скопировать код При наведении: [🛋️🌟, 💡💫, 🖼️🌟, 🪑🌟]

Отсюда следует важный вывод: наведение на один элемент может влиять на связанные с ним элементы.

Переходы, трансформации и анимации при наведении

Добавьте интерактивности, применяя к элементам, стилизуемым с hover , переходы, трансформации и анимации:

CSS Скопировать код .sibling:hover { transform: scale(1.5); // Увеличение размера элемента transition: all 0.3s ease; // Плавный переход }

Здесь при наведении на элемент, он увеличивается в размере и с более плавной анимацией.

Учет кросс-браузерной совместимости

Чтобы гарантировать корректное отображение эффектов наведения в CSS во всех популярных браузерах, включая Chrome, Firefox и Edge, учитывайте их совместимость. Это особенно важно при использовании новых возможностей, таких как :has() .

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