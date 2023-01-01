Смена стиля курсора на загрузку в JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Давайте придадим курсору указывать: "Всё под контролем!"

Чтобы курсор отображал состояние ожидания, введите следующий код в консоль вашего браузера:

JS Скопировать код // Начинается волшебство...🔮 document.body.style.cursor = 'wait';

Как только задача выполнится, верните курсор обратно в обычное состояние по умолчанию:

JS Скопировать код // Всё готово, можно расслабиться. document.body.style.cursor = 'default';

Для любителей jQuery:

JS Скопировать код // Режим ожидания включён... $('body').css('cursor', 'wait'); // И выключен. $('body').css('cursor', 'default');

Тонкая настройка изменений курсора: Искусство эффективности

Для обозначения продолжительных операций стиль курсора должен успокаивать и информировать пользователей:

Переключайтесь в режим ожидания до начала затратных операций.

начала затратных операций. Воспользуйтесь JavaScript для простоты или jQuery , если он вам больше нравится.

для простоты или , если он вам больше нравится. Ежели CSS стили не применяются, поощряйтесь более специфическими селекторами или добавьте ключевое слово !important .

стили не применяются, поощряйтесь более специфическими селекторами или добавьте ключевое слово . Рекомендуется использование переключения классов в jQuery для более динамичного управления состояниями курсора.

Кроссбраузерная совместимость: Потому что это важно

Меняя курсоры, проверьте их отображение в разных браузерах:

Лучше использовать стандартные обозначения, например 'wait' и 'default'.

Собрались создать собственный курсор? Прекрасно, но не забывайте о стандартном варианте на всякий случай.

Применение стилей к тегу body безопасно, но можно также обращаться к конкретным селекторам или использовать селектор * для глобальных изменений.

Плавные переходы: Делаем использование удобным

Избегайте неожиданных перемен:

Возвращайте курсор в состояние default , как только "тяжёлые" вычисления завершатся.

, как только "тяжёлые" вычисления завершатся. Изменения должны быть контекстуальными и понятными для пользователя.

При интенсивной загрузке страницы или перед её закрытием изменение курсора информирует пользователей о происходящем.

Продвинутое управление курсором: Поднимаем уровень вашей игры

Взаимодействие с помощью CSS

Иногда CSS — это то, что вам необходимо:

CSS Скопировать код // В режиме ожидания... body.waiting, body.waiting * { cursor: wait !important; // мы настоем! }

Добавляйте или удаляйте этот класс с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // Подготовимся к состоянию ожидания... document.body.classList.add('waiting'); // Отключаем "ожидание". $('body').addClass('waiting');

Управление с помощью событий

ajaxStart и ajaxStop в jQuery автоматизируют настройку курсора:

JS Скопировать код // Буду звгружен, пока я занят. $(document).on("ajaxStart", function() { $('body').css("cursor", "wait"); }).on("ajaxStop", function() { // Закончил? Вернёмся к нормальному ритму. $('body').css("cursor", "default"); });

Асинхронные задачи и вы

Для асинхронных операций уместно использовать промисы:

JS Скопировать код // Терпение – залог успеха. async function loadData() { document.body.style.cursor = 'wait'; // Время для кофе-брейка! await fetchData(); // Функция загрузки данных document.body.style.cursor = 'default'; // Возвращаемся к работе! }

Визуализация

Визуализируем изменение состояния курсора:

Markdown Скопировать код До: [🌐✋] (Клик) После: [🌐⌛] (Ожидание...)

По вашей команде курсор меняется с привычного состояния по умолчанию (🖱✋) на трудолюбивый режим ожидания (🖱⌛), точно так же, как светофор переходит с зелёного цвета (🚦🟢) на жёлтый (🚦🟡).

Занимательные истории из мира курсоров

Столкновение титанов CSS

Если ваши стили курсора конфликтуют, как упрямые козлы:

Используйте !important , чтобы ваши стили преобразовались в приоритетные.

, чтобы ваши стили преобразовались в приоритетные. Воспользуйтесь инструментами разработчика браузера, чтобы обнаружить конкурирующие стили.

Задержка курсора

Задержка в изменении стиля курсора может быть связана с:

Перегрузкой браузера задачами визуализации.

Выполнением большого количества синхронных операций перед применением стилей.

Когда курсор ведёт себя странно

Если курсор откликается некорректно: