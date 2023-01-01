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Смена стандартного шрифта Bootstrap на Google font Oswald
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Смена стандартного шрифта Bootstrap на Google font Oswald

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Bootstrap  
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Быстрый ответ

Чтобы изменить стандартный шрифт Bootstrap на выбранный вами шрифт из библиотеки Google Fonts, следует добавить ссылку на этот шрифт в HTML-код и переопределить стили шрифта в CSS:

HTML
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<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap" rel="stylesheet">
CSS
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body {
  font-family: 'Oswald', sans-serif !important; // "Oswald" заменяет дефолтный шрифт Bootstrap
}

Замените 'Oswald' на имя шрифта, который вы выбрали из Google Fonts. Использование !important гарантирует применение нового шрифта вместо стандартного.

Если вы планируете использовать различные варианты начертания шрифта, укажите их в параметрах ссылки в теге <link> или через директиву @import.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное погружение

Кастомизация внешнего вида через Sass

Sass — это мощный инструмент для оптимизации работы с CSS. C его помощью можно с легкостью переопределить переменные Bootstrap:

scss
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$body-font-family: 'Oswald', sans-serif; // "Oswald" готов к использованию

@import "bootstrap"; // Затем подключаем Bootstrap

Для тонкой настройки стилей Bootstrap через Sass рекомендуется работать с файлом _variables.scss, а затем собирать стили при помощи компилятора, например gulp-sass.

Упорядочивание CSS-файлов

Порядок и организованность – ключ к успешной работе. Для хранения своих стилей используйте отдельные файлы custom.css или custom.scss:

Markdown
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1. `_variables.scss`: позволяет переопределять переменные Bootstrap
2. `custom.scss`: здесь задаются параметры для применения 'Oswald'
3. `_custom_compiled.css`: конечный результат компиляции Sass, подключается после стилей Bootstrap

Подключение файла _custom_compiled.css рекомендуется выполнить в секции <head> HTML документа, сразу после подключения стандартных стилей Bootstrap.

Взаимодействие с CSS-переменными в Bootstrap 5

C появлением пятой версии Bootstrap сталь доступны CSS variables, облегчающие настройку тем. Ниже приведен пример установки шрифта 'Oswald' в качестве основного:

CSS
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:root {
  --bs-body-font-family: 'Oswald', sans-serif; // Oswald теперь определён как CSS-переменная
}

В официальной документации Bootstrap вы найдете полную информацию об использовании CSS-переменных.

Советы по оптимизации и использованию @import

Для подключения шрифтов из Google Fonts предпочтителен тег <link>, позволяющий загружать шрифты параллельно и быстрее:

HTML
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<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap" rel="stylesheet">

Однако, если вам удобнее объединить все CSS или Sass файлы вместе, используйте @import:

CSS
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@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap'); // Вели Oswald обновить ваши стили!

Эффективная загрузка шрифтов

При выборе шрифта и его начертаний воспользуйтесь стратегиями font-display и запрашивайте только те варианты начертания, которые вам действительно нужны, чтобы не утяжелять сайт ненужными ресурсами:

HTML
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<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap&font-display=swap" rel="stylesheet"> // Oswald, действуй в строгом соответствии с накатанным шаблоном!

Визуализация

Смена дефолтного шрифта Bootstrap можно сравнить с обновлением гардероба:

Markdown
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До 🤵 👔
После 🤵 👚

Другой шрифт из коллекции Google Fonts применяется так:

CSS
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body {
 font-family: 'Название шрифта из Google Fonts', sans-serif; // Прощай старое,добро пожаловать в новый мир стиля!
}

Полезные материалы

  1. Библиотека шрифтов Google Fonts — выбирайте и комбинируйте любые шрифты.
  2. Справочник по использованию Sass в Bootstrap версии 5.0 — как работать с переменными Sass в Bootstrap.
  3. Документация по директиве @import в CSS — разъяснение W3Schools по использованию директивы @import в CSS.
  4. Использование @font-face в CSS — подсказки CSS-Tricks по загрузке шрифтов с помощью @font-face.
  5. Полное руководство по оптимизации загрузки шрифтов — как повысить эффективность работы с веб-шрифтами.
  6. Основы Sass — уроки Sass и его использования с Bootstrap для создания стильного веб-дизайна.
  7. Оптимизация времени загрузки веб-страниц — рекомендации Google Fonts по ускорению загрузки веб-шрифтов.
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Как изменить стандартный шрифт Bootstrap на шрифт из Google Fonts?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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