Смена стандартного шрифта Bootstrap на Google font Oswald

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Быстрый ответ

Чтобы изменить стандартный шрифт Bootstrap на выбранный вами шрифт из библиотеки Google Fonts, следует добавить ссылку на этот шрифт в HTML-код и переопределить стили шрифта в CSS:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap" rel="stylesheet">

CSS Скопировать код body { font-family: 'Oswald', sans-serif !important; // "Oswald" заменяет дефолтный шрифт Bootstrap }

Замените 'Oswald' на имя шрифта, который вы выбрали из Google Fonts. Использование !important гарантирует применение нового шрифта вместо стандартного.

Если вы планируете использовать различные варианты начертания шрифта, укажите их в параметрах ссылки в теге <link> или через директиву @import .

Подробное погружение

Кастомизация внешнего вида через Sass

Sass — это мощный инструмент для оптимизации работы с CSS. C его помощью можно с легкостью переопределить переменные Bootstrap:

scss Скопировать код $body-font-family: 'Oswald', sans-serif; // "Oswald" готов к использованию @import "bootstrap"; // Затем подключаем Bootstrap

Для тонкой настройки стилей Bootstrap через Sass рекомендуется работать с файлом _variables.scss , а затем собирать стили при помощи компилятора, например gulp-sass .

Упорядочивание CSS-файлов

Порядок и организованность – ключ к успешной работе. Для хранения своих стилей используйте отдельные файлы custom.css или custom.scss :

Markdown Скопировать код 1. `_variables.scss`: позволяет переопределять переменные Bootstrap 2. `custom.scss`: здесь задаются параметры для применения 'Oswald' 3. `_custom_compiled.css`: конечный результат компиляции Sass, подключается после стилей Bootstrap

Подключение файла _custom_compiled.css рекомендуется выполнить в секции <head> HTML документа, сразу после подключения стандартных стилей Bootstrap.

Взаимодействие с CSS-переменными в Bootstrap 5

C появлением пятой версии Bootstrap сталь доступны CSS variables, облегчающие настройку тем. Ниже приведен пример установки шрифта 'Oswald' в качестве основного:

CSS Скопировать код :root { --bs-body-font-family: 'Oswald', sans-serif; // Oswald теперь определён как CSS-переменная }

В официальной документации Bootstrap вы найдете полную информацию об использовании CSS-переменных.

Советы по оптимизации и использованию @import

<link> против @import

Для подключения шрифтов из Google Fonts предпочтителен тег <link> , позволяющий загружать шрифты параллельно и быстрее:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap" rel="stylesheet">

Однако, если вам удобнее объединить все CSS или Sass файлы вместе, используйте @import :

CSS Скопировать код @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap'); // Вели Oswald обновить ваши стили!

Эффективная загрузка шрифтов

При выборе шрифта и его начертаний воспользуйтесь стратегиями font-display и запрашивайте только те варианты начертания, которые вам действительно нужны, чтобы не утяжелять сайт ненужными ресурсами:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700&display=swap&font-display=swap" rel="stylesheet"> // Oswald, действуй в строгом соответствии с накатанным шаблоном!

Визуализация

Смена дефолтного шрифта Bootstrap можно сравнить с обновлением гардероба:

Markdown Скопировать код До 🤵 👔 После 🤵 👚

Другой шрифт из коллекции Google Fonts применяется так:

CSS Скопировать код body { font-family: 'Название шрифта из Google Fonts', sans-serif; // Прощай старое,добро пожаловать в новый мир стиля! }

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