Смена источника изображения при наведении: CSS для всех браузеров

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Быстрый ответ

Для изменения источника изображения в теге <img> при наведении курсора советую обратиться к CSS и псевдоклассу :hover . Рассмотрим вариант применения одного HTML-элемента в связке с CSS-анимациями. Вот основной пример:

CSS Скопировать код .img-hover { /* 'default.jpg' подразумевает: "Сегодня вы выглядите восхитительно!" */ background-image: url('default.jpg'); width: 200px; /* Оптимальная ширина для вашего изображения */ height: 200px; /* Подходящая высота для вашего изображения */ /* Плавные переходы, как правило, обращают на себя внимание */ transition: background-image 0.5s ease-in-out; } .img-hover:hover { /* 'on-hover.jpg' предлагает: "Остановись, чтобы разглядеть меня!" */ background-image: url('on-hover.jpg'); }

Забудьте про тег <img> . Теперь класс .img-hover применяется к <div> . Замените default.jpg и on-hover.jpg на свои изображения для создания эффекта при наведении. Позвольте вашим пользователям ощутить гладкость и грацию переходов.

Не только красота: усилим доступность

Визуальная привлекательность — это здорово, но истинная уникальность скрыта в доступности. Придайте важность своим изображениям, добавив содержательный атрибут alt :

HTML Скопировать код <div class="img-hover" role="img" aria-label="Описание вашего изображения"></div>

Благодаря атрибутам role и aria-label вы повышаете качество взаимодействия с помощью вспомогательных технологий, упрощая навигацию по сайту.

Обеспечим визуальную стабильность: рекомендации по кросс-браузерности

Идеальный внешний вид обычно зависит от совместимости с браузерами. Протестируйте результат в Chrome, Firefox, Safari и Edge, чтобы ваш сайт выглядел непревзойденно в любом браузере. Чтобы избежать зависания над поиском, инструменты типа BrowserStack или LambdaTest могут стать вашими спасителями.

Больше возможностей управления: включим JavaScript

Если вы хотите больше поконтролировать свои изображения, JavaScript предоставит вам нужные инструменты. Обработчики событий mouseover и mouseout позволят создать индивидуальные взаимодействия:

JS Скопировать код const img = document.querySelector('.image-selector'); // Mouseover сообщает: "Готов к сюрпризу!" img.addEventListener('mouseover', () => img.src='hover-img.jpg'); // Mouseout признает: "Я скоро вернусь!" img.addEventListener('mouseout', () => img.src='default-img.jpg');

Обработчики событий трансформируют ваше изображение, делая его не просто привлекательным, но и отзывчивым.

Визуализация

Визуализируйте тег <img> как сцену на вашем сайте:

HTML Скопировать код <img src="daylight.jpg" alt="День">

Эффект при наведении — как подход креативного режиссёра:

CSS Скопировать код frame:hover { image-source: 'stars.jpg'; }

До наведения:

Markdown Скопировать код Сцена: [🖼️ Дневная панорама]

После наведения:

Markdown Скопировать код Сцена: [🖼️ Вид звёздного неба]

Ключевой момент в драматургии впечатления — это восхищение, которое вы способны вызвать у пользователя одним движением мыши.

Даем приоритет производительности и плавности переходов

Производительность сайта — это основа отличного UX. Управление изображениями требует определенной работы, но с некоторыми хитростями можно достичь и легкости, и быстроты страницы:

Используйте TinyPNG или ImageOptim , чтобы сжать изображения без потери качества.

или , чтобы сжать изображения без потери качества. Используйте адаптивные изображения с атрибутом srcset , чтобы ускорить время загрузки:

HTML Скопировать код <img src="example.jpg" srcset="example-480.jpg 480w, example-800.jpg 800w" sizes="(max-width: 600px) 480px, 800px" alt="Адаптивный пример">

Этот трюк играет роль волшебника, адаптирующего изображения к разным экранам и разрешениям.

Размышления вне коробки: альтернативные стратегии

Хотите работать с настоящими тегами <img> ? Вот некоторые хитроумные стратегии:

Используйте обертку: поместите изображение в <div> и применяйте эффекты при наведении, меняя свойство display при наведении:

HTML Скопировать код <div class="image-wrapper"> <img src="default.jpg" alt="Стандартное изображение" class="default-image"> <img src="hover.jpg" alt="Изображение при наведении" class="hover-image"> </div>

CSS Скопировать код .hover-image { display: none; /* "Игра в прятки началась!" */ } .image-wrapper:hover .hover-image { display: block; /* "Тадам!" */ } .image-wrapper:hover .default-image { display: none; /* "Моя очередь спрятаться." */ }

Включите Javascript на самом деле: воспользуйтесь интерактивностью и оживитесь с помощью взаимодействий, которые вышли бы за рамки возможностей CSS.

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