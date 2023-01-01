Смена источника изображения при наведении: CSS для всех браузеров#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для изменения источника изображения в теге
<img> при наведении курсора советую обратиться к CSS и псевдоклассу
:hover. Рассмотрим вариант применения одного HTML-элемента в связке с CSS-анимациями. Вот основной пример:
.img-hover {
/* 'default.jpg' подразумевает: "Сегодня вы выглядите восхитительно!" */
background-image: url('default.jpg');
width: 200px; /* Оптимальная ширина для вашего изображения */
height: 200px; /* Подходящая высота для вашего изображения */
/* Плавные переходы, как правило, обращают на себя внимание */
transition: background-image 0.5s ease-in-out;
}
.img-hover:hover {
/* 'on-hover.jpg' предлагает: "Остановись, чтобы разглядеть меня!" */
background-image: url('on-hover.jpg');
}
Забудьте про тег
<img>. Теперь класс
.img-hover применяется к
<div>. Замените
default.jpg и
on-hover.jpg на свои изображения для создания эффекта при наведении. Позвольте вашим пользователям ощутить гладкость и грацию переходов.
Не только красота: усилим доступность
Визуальная привлекательность — это здорово, но истинная уникальность скрыта в доступности. Придайте важность своим изображениям, добавив содержательный атрибут
alt:
<div class="img-hover" role="img" aria-label="Описание вашего изображения"></div>
Благодаря атрибутам
role и
aria-label вы повышаете качество взаимодействия с помощью вспомогательных технологий, упрощая навигацию по сайту.
Обеспечим визуальную стабильность: рекомендации по кросс-браузерности
Идеальный внешний вид обычно зависит от совместимости с браузерами. Протестируйте результат в Chrome, Firefox, Safari и Edge, чтобы ваш сайт выглядел непревзойденно в любом браузере. Чтобы избежать зависания над поиском, инструменты типа BrowserStack или LambdaTest могут стать вашими спасителями.
Больше возможностей управления: включим JavaScript
Если вы хотите больше поконтролировать свои изображения, JavaScript предоставит вам нужные инструменты. Обработчики событий
mouseover и
mouseout позволят создать индивидуальные взаимодействия:
const img = document.querySelector('.image-selector');
// Mouseover сообщает: "Готов к сюрпризу!"
img.addEventListener('mouseover', () => img.src='hover-img.jpg');
// Mouseout признает: "Я скоро вернусь!"
img.addEventListener('mouseout', () => img.src='default-img.jpg');
Обработчики событий трансформируют ваше изображение, делая его не просто привлекательным, но и отзывчивым.
Визуализация
Визуализируйте тег
<img> как сцену на вашем сайте:
<img src="daylight.jpg" alt="День">
Эффект при наведении — как подход креативного режиссёра:
frame:hover {
image-source: 'stars.jpg';
}
До наведения:
Сцена: [🖼️ Дневная панорама]
После наведения:
Сцена: [🖼️ Вид звёздного неба]
Ключевой момент в драматургии впечатления — это восхищение, которое вы способны вызвать у пользователя одним движением мыши.
Даем приоритет производительности и плавности переходов
Производительность сайта — это основа отличного UX. Управление изображениями требует определенной работы, но с некоторыми хитростями можно достичь и легкости, и быстроты страницы:
- Используйте TinyPNG или ImageOptim, чтобы сжать изображения без потери качества.
- Используйте адаптивные изображения с атрибутом
srcset, чтобы ускорить время загрузки:
<img src="example.jpg" srcset="example-480.jpg 480w,
example-800.jpg 800w" sizes="(max-width: 600px) 480px, 800px" alt="Адаптивный пример">
Этот трюк играет роль волшебника, адаптирующего изображения к разным экранам и разрешениям.
Размышления вне коробки: альтернативные стратегии
Хотите работать с настоящими тегами
<img>? Вот некоторые хитроумные стратегии:
- Используйте обертку: поместите изображение в
<div>и применяйте эффекты при наведении, меняя свойство display при наведении:
<div class="image-wrapper">
<img src="default.jpg" alt="Стандартное изображение" class="default-image">
<img src="hover.jpg" alt="Изображение при наведении" class="hover-image">
</div>
.hover-image {
display: none; /* "Игра в прятки началась!" */
}
.image-wrapper:hover .hover-image {
display: block; /* "Тадам!" */
}
.image-wrapper:hover .default-image {
display: none; /* "Моя очередь спрятаться." */
}
- Включите Javascript на самом деле: воспользуйтесь интерактивностью и оживитесь с помощью взаимодействий, которые вышли бы за рамки возможностей CSS.
Полезные материалы
- :hover – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробная документация о псевдоклассе
:hoverв CSS.
- Как создать эффект накладки при наведении на изображение — пошаговая инструкция по созданию эффектов накладки на изображения с помощью CSS.
- Метод addEventListener() – Пример кода слушателя событий в JavaScript — узнайте, как использовать слушатели событий в JavaScript для взаимодействия с изображениями.
- CSS :hover Selector — справочник о селекторе
:hoverот W3Schools.
- Прозрачность изображений в CSS / Transparency — обучающий материал о прозрачности изображений и связанных с ней эффектах, полезных при изменении состояния при наведении.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда