Сложные CSS-селекторы: комбинирование классов для эффективности

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Быстрый ответ

Для выбора элементов, которые соответствуют селектору A или B и одновременно обладают классом C, вы можете использовать комбинацию селекторов. Применяем запятую для селекторов, реализующих логику ИЛИ, и конкатенацию (склеивание) для логики И:

CSS Скопировать код A.c, B.c { /* Примените здесь необходимые стили */ }

Пример: выбор элементов <div> или <p> с классом .highlight :

CSS Скопировать код div.highlight, p.highlight { /* Здесь ваш код на CSS */ }

A.c – это элементы A с классом C, а B.c — элементы B с классом C. Оба селектора объединены запятой, что соответствует логике ИЛИ.

Наследуем опыт: Использование псевдо-класса

Стандартные приемы эффективны, но :is() предлагает более изящное и компактное решение. Учтите, что это экспериментальная функция CSS. Звучит заманчиво, правда?

CSS Скопировать код .c:is(A, B) { /* Синтаксис стал короче, CSS-сталь налицо */ }

:is() выбирает элементы с классом .c , которые соответствуют A или B. Проверяйте поддержку браузерами перед использованием :is() , чтобы избежать проблем.

Преимущества CSS препроцессоров: LESS или SASS

Несмотря на всю ясность комбинирования селекторов с помощью запятой, препроцессоры LESS и SASS вывозят CSS на новый уровень. Они позволяют создавать сложные логические структуры стилей более организованно.

Рассмотрим, например, псевдо-класс :not() , который исключает некоторые элементы, такие как .x:not(.c) . Препроцессоры не являются частью стандартного CSS, вместо этого они преобразуют написанный код в стандартный CSS.

Оцениваем специфичность селекторов и ценим практичность

Специфичность селекторов – это ключевой фактор, определяющий, чьи стилевые правила в итоге будут применены, воздействуя на каскадирование CSS.

Когда выбираете между :is() , :not() и классическим использованием запятой в селекторах, всегда учитывайте специфичность этих методов в соотношении с их практичностью.

Поддержка браузерами и препроцессоры: Горячие друзья или лихие враги?

Нововведения типа :is() могут казаться привлекательными, но реальная поддержка в браузерах часто бывает не такой, как ожидалось. Не забывайте, что препроцессоры нужно компилировать в CSS, и этот процесс не всегда предусмотрен в рабочем процессе.

Визуализация

Визуализируем концепцию CSS-селектора "(A или B) и C", представив A, B и C как ингредиенты для приготовления блюда:

Markdown Скопировать код | Ингредиент | Блюдо | |------------|-----------| | A | 🍕 | | B | 🍔 | | C | 🌶️ |

A или B = 🍕 ИЛИ 🍔

🍔 C = 🌶️

Для успеха (нашего селектора) блюдо должно включать 🍕 или 🍔 и обязательно содержать 🌶️.

Markdown Скопировать код 🍕 + 🌶️ = ✅ (A с C) 🍔 + 🌶️ = ✅ (B с C) 🍕 + 🍔 = ❌ (А или В, но без острого перца 🌶️)

Как формулируются CSS-селекторы? Всё просто: A.c, B.c .

Структурировано для точного выбора

Совет: использование подклассов, например .a.x, .b.x , повышает точность выбора в CSS, улучшая производительность и читаемость кода.

Готов к будущему: Отслеживайте

С экспериментальным псевдо-классом :is() рекомендуется следить за обновлениями рабочей группы CSS (CSSWG), чтобы быть в курсе его перехода в стандарт.

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