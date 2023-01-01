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Сложные CSS-селекторы: комбинирование классов для эффективности
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Сложные CSS-селекторы: комбинирование классов для эффективности

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для выбора элементов, которые соответствуют селектору A или B и одновременно обладают классом C, вы можете использовать комбинацию селекторов. Применяем запятую для селекторов, реализующих логику ИЛИ, и конкатенацию (склеивание) для логики И:

CSS
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A.c, B.c {
  /* Примените здесь необходимые стили */
}

Пример: выбор элементов <div> или <p> с классом .highlight:

CSS
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div.highlight, p.highlight {
  /* Здесь ваш код на CSS */
}

A.c – это элементы A с классом C, а B.c — элементы B с классом C. Оба селектора объединены запятой, что соответствует логике ИЛИ.

Пошаговый план для смены профессии

Наследуем опыт: Использование псевдо-класса

Стандартные приемы эффективны, но :is() предлагает более изящное и компактное решение. Учтите, что это экспериментальная функция CSS. Звучит заманчиво, правда?

CSS
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.c:is(A, B) {
  /* Синтаксис стал короче, CSS-сталь налицо */
}

:is() выбирает элементы с классом .c, которые соответствуют A или B. Проверяйте поддержку браузерами перед использованием :is(), чтобы избежать проблем.

Преимущества CSS препроцессоров: LESS или SASS

Несмотря на всю ясность комбинирования селекторов с помощью запятой, препроцессоры LESS и SASS вывозят CSS на новый уровень. Они позволяют создавать сложные логические структуры стилей более организованно.

Рассмотрим, например, псевдо-класс :not(), который исключает некоторые элементы, такие как .x:not(.c). Препроцессоры не являются частью стандартного CSS, вместо этого они преобразуют написанный код в стандартный CSS.

Оцениваем специфичность селекторов и ценим практичность

Специфичность селекторов – это ключевой фактор, определяющий, чьи стилевые правила в итоге будут применены, воздействуя на каскадирование CSS.

Когда выбираете между :is(), :not() и классическим использованием запятой в селекторах, всегда учитывайте специфичность этих методов в соотношении с их практичностью.

Поддержка браузерами и препроцессоры: Горячие друзья или лихие враги?

Нововведения типа :is() могут казаться привлекательными, но реальная поддержка в браузерах часто бывает не такой, как ожидалось. Не забывайте, что препроцессоры нужно компилировать в CSS, и этот процесс не всегда предусмотрен в рабочем процессе.

Визуализация

Визуализируем концепцию CSS-селектора "(A или B) и C", представив A, B и C как ингредиенты для приготовления блюда:

Markdown
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| Ингредиент | Блюдо     |
|------------|-----------|
| A          | 🍕        |
| B          | 🍔        |
| C          | 🌶️        |
  • A или B = 🍕 ИЛИ 🍔
  • C = 🌶️

Для успеха (нашего селектора) блюдо должно включать 🍕 или 🍔 и обязательно содержать 🌶️.

Markdown
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🍕 + 🌶️ = ✅ (A с C)
🍔 + 🌶️ = ✅ (B с C)
🍕 + 🍔 = ❌ (А или В, но без острого перца 🌶️)

Как формулируются CSS-селекторы? Всё просто: A.c, B.c.

Структурировано для точного выбора

Совет: использование подклассов, например .a.x, .b.x, повышает точность выбора в CSS, улучшая производительность и читаемость кода.

Готов к будущему: Отслеживайте

С экспериментальным псевдо-классом :is() рекомендуется следить за обновлениями рабочей группы CSS (CSSWG), чтобы быть в курсе его перехода в стандарт.

Полезные материалы

  1. Список селекторов – Каскадные таблицы стилей (CSS) | MDN
  2. Комбинаторы – Изучение веб-разработки | MDN
  3. Комбинаторы в CSS
  4. Справочник CSS-селекторов
  5. Существует ли CSS-селектор для родительского элемента? – Stack Overflow
  6. Калькулятор специфичности
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Какой селектор используется для выбора элементов A или B с классом C?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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