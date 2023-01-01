Сложные CSS-селекторы: комбинирование классов для эффективности#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для выбора элементов, которые соответствуют селектору A или B и одновременно обладают классом C, вы можете использовать комбинацию селекторов. Применяем запятую для селекторов, реализующих логику ИЛИ, и конкатенацию (склеивание) для логики И:
A.c, B.c {
/* Примените здесь необходимые стили */
}
Пример: выбор элементов
<div> или
<p> с классом
.highlight:
div.highlight, p.highlight {
/* Здесь ваш код на CSS */
}
A.c – это элементы A с классом C, а B.c — элементы B с классом C. Оба селектора объединены запятой, что соответствует логике ИЛИ.
Наследуем опыт: Использование псевдо-класса
Стандартные приемы эффективны, но
:is() предлагает более изящное и компактное решение. Учтите, что это экспериментальная функция CSS. Звучит заманчиво, правда?
.c:is(A, B) {
/* Синтаксис стал короче, CSS-сталь налицо */
}
:is() выбирает элементы с классом
.c, которые соответствуют A или B. Проверяйте поддержку браузерами перед использованием
:is(), чтобы избежать проблем.
Преимущества CSS препроцессоров: LESS или SASS
Несмотря на всю ясность комбинирования селекторов с помощью запятой, препроцессоры LESS и SASS вывозят CSS на новый уровень. Они позволяют создавать сложные логические структуры стилей более организованно.
Рассмотрим, например, псевдо-класс
:not(), который исключает некоторые элементы, такие как
.x:not(.c). Препроцессоры не являются частью стандартного CSS, вместо этого они преобразуют написанный код в стандартный CSS.
Оцениваем специфичность селекторов и ценим практичность
Специфичность селекторов – это ключевой фактор, определяющий, чьи стилевые правила в итоге будут применены, воздействуя на каскадирование CSS.
Когда выбираете между
:is(),
:not() и классическим использованием запятой в селекторах, всегда учитывайте специфичность этих методов в соотношении с их практичностью.
Поддержка браузерами и препроцессоры: Горячие друзья или лихие враги?
Нововведения типа
:is() могут казаться привлекательными, но реальная поддержка в браузерах часто бывает не такой, как ожидалось. Не забывайте, что препроцессоры нужно компилировать в CSS, и этот процесс не всегда предусмотрен в рабочем процессе.
Визуализация
Визуализируем концепцию CSS-селектора "(A или B) и C", представив A, B и C как ингредиенты для приготовления блюда:
| Ингредиент | Блюдо |
|------------|-----------|
| A | 🍕 |
| B | 🍔 |
| C | 🌶️ |
- A или B = 🍕 ИЛИ 🍔
- C = 🌶️
Для успеха (нашего селектора) блюдо должно включать 🍕 или 🍔 и обязательно содержать 🌶️.
🍕 + 🌶️ = ✅ (A с C)
🍔 + 🌶️ = ✅ (B с C)
🍕 + 🍔 = ❌ (А или В, но без острого перца 🌶️)
Как формулируются CSS-селекторы? Всё просто:
A.c, B.c.
Структурировано для точного выбора
Совет: использование подклассов, например
.a.x, .b.x, повышает точность выбора в CSS, улучшая производительность и читаемость кода.
Готов к будущему: Отслеживайте
С экспериментальным псевдо-классом
:is() рекомендуется следить за обновлениями рабочей группы CSS (CSSWG), чтобы быть в курсе его перехода в стандарт.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда