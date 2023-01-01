Скрывание элемента по классу в чистом Javascript: как сделать

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Быстрый ответ

Чтобы немедленно скрыть все элементы с определённым классом, используйте нижеприведённую команду:

JS Скопировать код Array.from(document.querySelectorAll('.yourClass')).forEach(el => el.style.display = 'none');

Вместо .yourClass укажите нужный вам класс, чтобы сделать соответствующие элементы невидимыми.

Глубже в методы

После того, как мы ознакомились с кратким ответом, давайте пройдёмся более подробно по различным методам сокрытия элементов, с учётом разных условий.

Свойство display

Когда требуется полностью спрятать элемент и освободить его место на странице, используйте свойство display :

JS Скопировать код let elements = document.querySelectorAll('.appBanner'); elements.forEach(e => e.style.display = 'none'); // Таким образом, они исчезают, не оставляя после себя никаких следов.

HTMLCollections и обычный цикл

При использовании getElementsByClassName , которое возвращает HTMLCollection , возможно применение обычного цикла для настройки стилей элементов:

JS Скопировать код let banners = document.getElementsByClassName('appBanner'); Array.from(banners).forEach(banner => banner.style.visibility = 'hidden'); // Скажем заклинание невидимости!

Поддержка ES6 и цикл for...of

В окружениях, где поддерживается ES6, рекомендуется использование цикла for...of :

JS Скопировать код for (let el of document.querySelectorAll('.appBanner')) { el.style.visibility = 'hidden'; // Сначала вы видите меня, потом – нет. }

Виден ли элемент?

Свойство visibility представляет собой альтернативу display и позволяет сделать элементы невидимыми, сохраняя при этом их изначальное пространство:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.appBanner').forEach(el => el.style.visibility = 'hidden'); // Элементы куда-то исчезли.

Визуализация

Оценим, как в действительности происходит сокрытие элементов HTML с помощью чистого JavaScript:

Markdown Скопировать код Представим группу эмодзи, которые демонстрируют это на деле:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.shy-emoji').forEach(emoji => emoji.style.display = 'none');

Markdown Скопировать код До: 😊😟😂😓😊😝😓😂😊😝😓 После: 😊😂😊😝😊😝 (застенчивые эмодзи скрылись!)

Застенчивые эмодзи научились становиться незаметным!

Учёт вопросов совместимости браузеров

Обратите внимание на совместимость ваших JavaScript-решений в различных окружениях:

В старых версиях браузеров или окружениях без поддержки ES6 рекомендуется использовать обычный цикл for :

JS Скопировать код var elements = document.querySelectorAll('.appBanner'); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { elements[i].style.display = 'none'; // Они исчезают прямо перед нашими глазами. }

В WebView Objective-C рекомендуется придерживаться базовых методов JavaScript, учитывая специфику исполнения кода.

Специфические случаи, скрытые проблемы и подходы к их решению

В динамических приложениях новые элементы могут добавляться после выполнения скрипта. Для отслеживания таких изменений используйте MutationObservers и применяйте стили к новым элементам по мере их добавления.

Также стоит удостовериться, что селекторы не конфликтуют со служебными словами JavaScript или с другими библиотеками.

Давайте улучшим нашу технику сокрытия

Чтобы сделать процесс сокрытия элементов ещё эффективнее, следуйте следующим рекомендациям:

Если один селектор используется многократно, вы можете кэшировать его.

его. Применяйте classList для добавления класса элементу, который уже имеет стили для сокрытия в CSS. Это оказывается быстрее и удобнее, чем присваивать стили программно каждый раз.

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