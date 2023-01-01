Скрытые возможности HTML: недооцененные и актуальные элементы

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Быстрый ответ

Для эффективного управления динамическим содержимым HTML применяйте тег <template> . Такой подход позволяет создавать DOM-фрагменты, которые можно активизировать и использовать в реальном времени с помощью JavaScript:

HTML Скопировать код <template id="user-card"> <!-- Шаблон карточки пользователя, не отображается на странице --> <div class="card">Имя пользователя: <span class="name"></span></div> </template> <script> const userCardTemplate = document.getElementById('user-card').content; const newUserCard = userCardTemplate.cloneNode(true); // Встречайте нового пользователя – Джона Доу newUserCard.querySelector('.name').innerText = 'John Doe'; document.body.appendChild(newUserCard); </script>

Так построенный подход повышает производительность страницы, позволяя отложить рендеринг и контролировать структуру HTML-разметки.

Улучшаем формы с тегом label

Тег <label> , казалось бы, незаметный на первый взгляд, но может существенно улучшить взаимодействие с формой. Связав его с полем ввода через атрибут for , вы получите метку, упрощающую взаимодействие и повышающую доступность формы:

HTML Скопировать код <!-- Кликнув по метке, сразу можно начать ввод данных в поле --> <label for="username">Имя пользователя:</label> <input type="text" name="username" id="username">

Теперь, кликнув по метке, пользователь автоматически активирует поле для ввода данных.

Делаем HTML-элементы редактируемыми с помощью contentEditable

Атрибут contentEditable позволяет сделать практически любой HTML-элемент редактируемым. Ваш документ с его помощью может превратиться в WYSIWYG-редактор:

HTML Скопировать код <div contentEditable="true"> <!-- Это ваша личная площадка для редактирования --> Отныне я редактируемый, и это правда! </div>

Теперь редактировать содержимое прямо в браузере стало ещё проще. Вы можете посмотреть интерактивные примеры, например, демонстрацию редактируемой таблицы на w3schools.

Структурируем выпадающие списки с помощью optgroup

С помощью <optgroup> внутри <select> можно упорядочить длинные выпадающие списки:

HTML Скопировать код <!-- Справочники становятся более наглядными благодаря правильному разделению списков --> <select name="car"> <optgroup label="Немецкие автомобили"> <option value="mercedes">Mercedes</option> <option value="audi">Audi</option> </optgroup> <optgroup label="Японские автомобили"> <option value="toyota">Toyota</option> <option value="honda">Honda</option> </optgroup> </select>

Такая группировка пунктов списка повышает его читаемость и упрощает взаимодействие для пользователя.

Безопасная навигация благодаря тегу base

Тег <base> задаёт базовый URL для всех относительных ссылок в документе:

HTML Скопировать код <head> <!-- Введите базовый адрес только один раз, и все ссылки будут наследовать его --> <base href="https://www.example.com/"> </head>

Так, все относительные URL автоматически будут рассчитываться от заданного базового адреса, что необходимо учесть, чтобы избежать непредвиденных переходов.

Использование протокол-нейтральных URL для загрузки ресурсов

Чтобы ресурсы были доступны независимо от протокола, будь то HTTP или HTTPS, используйте протокол-нейтральные URL, начинающиеся с // :

HTML Скопировать код <!-- Ресурсы загружаются по текущему протоколу, независимо от того, какой это протокол --> <img src="//domain.example/img/logo.png" alt="Логотип">

Это помогает избежать проблем со смешанным содержимым, однако обратите внимание на ограниченную поддержку в некоторых старых браузерах.

Визуализация

Взгляните на HTML как на айсберг:

Markdown Скопировать код [🌊 Видимый HTML 🌊] /\ / \ / \ / HTML \ /________\ [\ /] [ \ / ] [__\Скрытый/__] [__ Возможности __]

Над водой находятся привычные всем теги, такие как <h1> , <p> и <a> . А вот в глубинах хранятся:

data-* атрибуты для хранения пользовательских данных

атрибуты для хранения пользовательских данных <template> тег для создания HTML-шаблонов

тег для создания HTML-шаблонов ARIA-роли для обеспечения доступности сайта

HTML обладает куда большими возможностями, чем может показаться на первый взгляд!

Если вы готовы погрузиться вглубь, то о снаряжении для дайвинга заботиться не придётся. 🤿

Использование data-* атрибутов для пользовательских данных

data-* атрибуты предоставляют возможность прикрепить пользовательские данные к HTML-элементам. Это становится особенно эффективным, когда требуется хранить данные непосредственно в HTML-разметке:

HTML Скопировать код <div data-pet-type="dog" data-pet-name="Max"> <!-- Макс – не просто какой-то пес, он – настоящий друг --> ... </div>

Атрибуты data-* позволяют контролировать ваши данные прямо в HTML.

Адаптивность благодаря ARIA-ролям

ARIA-роли не являются скрытыми элементами, но они крайне важны для создания доступного контента в сети. ARIA обеспечивает удобство взаимодействия всех пользователей, включая тех, кто использует специализированные технологии помощи:

HTML Скопировать код <!-- Элементы управления, которые говорят сами за себя --> <button aria-expanded="false" aria-controls="menu">Меню</button> <div id="menu" role="menu">...</div>

ARIA-роли, хоть и невидимы, выполняют очень важную функцию, обеспечивая доступность веб-страниц.

Сила семантических элементов

HTML5 предложил множество семантических элементов, таких как <article> , <section> , <nav> и <footer> . Они делают код более читаемым, понятным, повышают его SEO-дружелюбность и доступность:

HTML Скопировать код <!-- Чистый и структурированный код повышает шансы на индексацию поисковиками и улучшает взаимодействие пользователей с сайтом --> <article> <h2>Заголовок блоговой статьи</h2> <p>Опубликовано 4 апреля 2023 года</p> <section> <h3>Введение</h3> <p>Добро пожаловать в моё заметку...</p> </section> </article>

HTML5-элементы делают структуру вашего контента понятной как для пользователей, так и для поисковых систем.

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