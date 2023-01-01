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Скрытые возможности HTML: недооцененные и актуальные элементы
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Скрытые возможности HTML: недооцененные и актуальные элементы

#Разное  
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Быстрый ответ

Для эффективного управления динамическим содержимым HTML применяйте тег <template>. Такой подход позволяет создавать DOM-фрагменты, которые можно активизировать и использовать в реальном времени с помощью JavaScript:

HTML
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<template id="user-card">
  <!-- Шаблон карточки пользователя, не отображается на странице -->
  <div class="card">Имя пользователя: <span class="name"></span></div>
</template>
<script>
  const userCardTemplate = document.getElementById('user-card').content;
  const newUserCard = userCardTemplate.cloneNode(true);

  // Встречайте нового пользователя – Джона Доу
  newUserCard.querySelector('.name').innerText = 'John Doe';
  document.body.appendChild(newUserCard);
</script>

Так построенный подход повышает производительность страницы, позволяя отложить рендеринг и контролировать структуру HTML-разметки.

Пошаговый план для смены профессии

Улучшаем формы с тегом label

Тег <label>, казалось бы, незаметный на первый взгляд, но может существенно улучшить взаимодействие с формой. Связав его с полем ввода через атрибут for, вы получите метку, упрощающую взаимодействие и повышающую доступность формы:

HTML
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<!-- Кликнув по метке, сразу можно начать ввод данных в поле -->
<label for="username">Имя пользователя:</label>
<input type="text" name="username" id="username">

Теперь, кликнув по метке, пользователь автоматически активирует поле для ввода данных.

Делаем HTML-элементы редактируемыми с помощью contentEditable

Атрибут contentEditable позволяет сделать практически любой HTML-элемент редактируемым. Ваш документ с его помощью может превратиться в WYSIWYG-редактор:

HTML
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<div contentEditable="true">
  <!-- Это ваша личная площадка для редактирования -->
  Отныне я редактируемый, и это правда!
</div>

Теперь редактировать содержимое прямо в браузере стало ещё проще. Вы можете посмотреть интерактивные примеры, например, демонстрацию редактируемой таблицы на w3schools.

Структурируем выпадающие списки с помощью optgroup

С помощью <optgroup> внутри <select> можно упорядочить длинные выпадающие списки:

HTML
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<!-- Справочники становятся более наглядными благодаря правильному разделению списков -->
<select name="car">
  <optgroup label="Немецкие автомобили">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Японские автомобили">
    <option value="toyota">Toyota</option>
    <option value="honda">Honda</option>
  </optgroup>
</select>

Такая группировка пунктов списка повышает его читаемость и упрощает взаимодействие для пользователя.

Безопасная навигация благодаря тегу base

Тег <base> задаёт базовый URL для всех относительных ссылок в документе:

HTML
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<head>
  <!-- Введите базовый адрес только один раз, и все ссылки будут наследовать его -->
  <base href="https://www.example.com/">
</head>

Так, все относительные URL автоматически будут рассчитываться от заданного базового адреса, что необходимо учесть, чтобы избежать непредвиденных переходов.

Использование протокол-нейтральных URL для загрузки ресурсов

Чтобы ресурсы были доступны независимо от протокола, будь то HTTP или HTTPS, используйте протокол-нейтральные URL, начинающиеся с //:

HTML
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<!-- Ресурсы загружаются по текущему протоколу, независимо от того, какой это протокол -->
<img src="//domain.example/img/logo.png" alt="Логотип">

Это помогает избежать проблем со смешанным содержимым, однако обратите внимание на ограниченную поддержку в некоторых старых браузерах.

Визуализация

Взгляните на HTML как на айсберг:

Markdown
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      [🌊 Видимый HTML 🌊]
                /\
               /  \
              /    \ 
             / HTML \
            /________\
            [\        /]
            [ \      / ]
            [__\Скрытый/__]
            [__ Возможности __]

Над водой находятся привычные всем теги, такие как <h1>, <p> и <a>. А вот в глубинах хранятся:

  • data-* атрибуты для хранения пользовательских данных
  • <template> тег для создания HTML-шаблонов
  • ARIA-роли для обеспечения доступности сайта

HTML обладает куда большими возможностями, чем может показаться на первый взгляд!

Если вы готовы погрузиться вглубь, то о снаряжении для дайвинга заботиться не придётся. 🤿

Использование data-* атрибутов для пользовательских данных

data-* атрибуты предоставляют возможность прикрепить пользовательские данные к HTML-элементам. Это становится особенно эффективным, когда требуется хранить данные непосредственно в HTML-разметке:

HTML
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<div data-pet-type="dog" data-pet-name="Max">
  <!-- Макс – не просто какой-то пес, он – настоящий друг -->
  ...
</div>

Атрибуты data-* позволяют контролировать ваши данные прямо в HTML.

Адаптивность благодаря ARIA-ролям

ARIA-роли не являются скрытыми элементами, но они крайне важны для создания доступного контента в сети. ARIA обеспечивает удобство взаимодействия всех пользователей, включая тех, кто использует специализированные технологии помощи:

HTML
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<!-- Элементы управления, которые говорят сами за себя -->
<button aria-expanded="false" aria-controls="menu">Меню</button>
<div id="menu" role="menu">...</div>

ARIA-роли, хоть и невидимы, выполняют очень важную функцию, обеспечивая доступность веб-страниц.

Сила семантических элементов

HTML5 предложил множество семантических элементов, таких как <article>, <section>, <nav> и <footer>. Они делают код более читаемым, понятным, повышают его SEO-дружелюбность и доступность:

HTML
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<!-- Чистый и структурированный код повышает шансы на индексацию поисковиками и улучшает взаимодействие пользователей с сайтом -->
<article>
  <h2>Заголовок блоговой статьи</h2>
  <p>Опубликовано 4 апреля 2023 года</p>
  <section>
    <h3>Введение</h3>
    <p>Добро пожаловать в моё заметку...</p>
  </section>
</article>

HTML5-элементы делают структуру вашего контента понятной как для пользователей, так и для поисковых систем.

Полезные материалы

  1. MDN Web Docs: Справочник по HTML Элементам – Комплексный справочник по элементам HTML.
  2. HTML Living Standard – WHATWG – Текущие спецификации по HTML.
  3. Атрибуты HTML – W3Schools – Руководство по правильному использованию атрибутов HTML.
  4. Полное руководство по атрибутам Data – CSS-Tricks – Объяснение и примеры использования атрибутов Data-*.
  5. W3C – ARIA в HTML – Практические рекомендации по созданию доступных веб-приложений с помощью ARIA ролей.
  6. Различия HTML5 с HTML4 – Обзор нововведений HTML5 по сравнению с HTML4.
  7. MDN Web Docs: Элемент Slot в веб-компонентах HTML – Подробная инструкция по использованию элемента slot в HTML веб-компонентах.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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