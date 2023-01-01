Скрытие стрелки элемента <details> в Chrome: решение CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы скрыть стрелку у элемента <details> в Chrome, выполните следующие действия:

CSS Скопировать код details > summary::marker { display: none; content: ''; /* Прощай, стрелочка, теперь ты здесь не нужна! */ }

Таким образом, элемент <details> сохранит свою функциональность, но стрелка на нём более не будет отображаться.

Практические рекомендации по скрытию стрелки

Спрятать стрелку на элементе <details> возможно несколькими способами, который соответствуют спецификации HTML5.

Кроссбраузерный метод: псевдоэлемент ::marker

Псевдоэлемент ::marker подходит для работы в любом браузере:

CSS Скопировать код details > summary::marker { display: none; /* Больше никаких стрелок, проблема решена! */ }

Хромоспецифичный способ: псевдоэлемент ::-webkit-details-marker

Для браузеров Chrome и Safari можно использовать префикс -webkit- :

CSS Скопировать код details > summary::-webkit-details-marker { display: none; /* Эй, Chrome, смотри, стрелка исчезла! */ }

<details> без summary :

Если элемент <details> не содержит summary :

CSS Скопировать код details:not(summary) { list-style: none; /* Если нет summary, то и стрелки нет! */ }

Убеждаемся в отсутствии маркеров списка по умолчанию.

Визуализация

Стрелка у <details> может быть незаметной, но это не умаляет её значимости:

HTML Скопировать код <details> <summary>Больше информации 🚩</summary> Контент, предназначенный для отображения... </details>

Удаляем стрелку (🚩), меняя list-style:

CSS Скопировать код details > summary { list-style: none; /* До свидания, стрелка! */ } details > summary::-webkit-details-marker { display: none; /* 🚩 никогда не вернётся */ }

После применения изменений:

HTML Скопировать код <details> <summary>Больше информации</summary> <!-- Теперь стрелки нет 🚩 --> И вот пред нами отрывок информации. </details>

Теперь интерфейс выглядит куда более аккуратно, без взгляду мешающих визуальных помех.

Глубокое погружение: Еще больше способов контроля над 'стрелкой' и возможностей

Осуществляя детализированную настройку <details> , разработчики получают большую свободу для манёвра:

Добавление пользовательских стилей через ::before или ::after

Псевдоэлементы ::before и ::after позволяют добавить элементы оформления или заменить стрелку на вашу иконку.

Собственная иконка вместо стрелки

Вы можете использовать собственную иконку, загружаемую по URL или в виде элемента иконочного шрифта в ::before :

CSS Скопировать код details > summary::before { content: url('путь-к-иконке.png'); /* Ваш настраиваемый символ! 🎉*/ }

Тестирование в различных браузерах

Отображение <details> может различаться в разных браузерах, поэтому советуем проверять стилизацию с помощью таких инструментов, как BrowserStack или CrossBrowserTesting.

Браузеры, не поддерживающие <details>

Для браузеров, не поддерживающих <details> (например, IE), можно использовать полифиллы, например, javan/details-element-polyfill .

ARIA для доступности

Настройка <details> не должна затруднять доступность, поэтому при необходимости используйте ARIA-атрибуты для корректной передачи состояний и ролей в скринридерах.

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