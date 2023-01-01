Скрытие стрелки элемента <details> в Chrome: решение CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы скрыть стрелку у элемента
<details> в Chrome, выполните следующие действия:
details > summary::marker {
display: none;
content: ''; /* Прощай, стрелочка, теперь ты здесь не нужна! */
}
Таким образом, элемент
<details> сохранит свою функциональность, но стрелка на нём более не будет отображаться.
Практические рекомендации по скрытию стрелки
Спрятать стрелку на элементе
<details> возможно несколькими способами, который соответствуют спецификации HTML5.
Кроссбраузерный метод: псевдоэлемент ::marker
Псевдоэлемент
::marker подходит для работы в любом браузере:
details > summary::marker {
display: none; /* Больше никаких стрелок, проблема решена! */
}
Хромоспецифичный способ: псевдоэлемент ::-webkit-details-marker
Для браузеров Chrome и Safari можно использовать префикс
-webkit-:
details > summary::-webkit-details-marker {
display: none; /* Эй, Chrome, смотри, стрелка исчезла! */
}
<details> без
summary:
Если элемент
<details> не содержит
summary:
details:not(summary) {
list-style: none; /* Если нет summary, то и стрелки нет! */
}
Убеждаемся в отсутствии маркеров списка по умолчанию.
Визуализация
Стрелка у
<details> может быть незаметной, но это не умаляет её значимости:
<details>
<summary>Больше информации 🚩</summary>
Контент, предназначенный для отображения...
</details>
Удаляем стрелку (🚩), меняя list-style:
details > summary {
list-style: none; /* До свидания, стрелка! */
}
details > summary::-webkit-details-marker {
display: none; /* 🚩 никогда не вернётся */
}
После применения изменений:
<details>
<summary>Больше информации</summary> <!-- Теперь стрелки нет 🚩 -->
И вот пред нами отрывок информации.
</details>
Теперь интерфейс выглядит куда более аккуратно, без взгляду мешающих визуальных помех.
Глубокое погружение: Еще больше способов контроля над 'стрелкой' и возможностей
Осуществляя детализированную настройку
<details>, разработчики получают большую свободу для манёвра:
Добавление пользовательских стилей через ::before или ::after
Псевдоэлементы
::before и
::after позволяют добавить элементы оформления или заменить стрелку на вашу иконку.
Собственная иконка вместо стрелки
Вы можете использовать собственную иконку, загружаемую по URL или в виде элемента иконочного шрифта в
::before:
details > summary::before {
content: url('путь-к-иконке.png'); /* Ваш настраиваемый символ! 🎉*/
}
Тестирование в различных браузерах
Отображение
<details> может различаться в разных браузерах, поэтому советуем проверять стилизацию с помощью таких инструментов, как BrowserStack или CrossBrowserTesting.
Браузеры, не поддерживающие
<details>
Для браузеров, не поддерживающих
<details> (например, IE), можно использовать полифиллы, например,
javan/details-element-polyfill.
ARIA для доступности
Настройка
<details> не должна затруднять доступность, поэтому при необходимости используйте ARIA-атрибуты для корректной передачи состояний и ролей в скринридерах.
Полезные материалы
- Элементы details и summary | CSS-Tricks — детальное руководство по настройке элементов
<details>и
<summary>.
<details>: Элемент раскрытия деталей – HTML: язык разметки гипертекста | MDN— официальная документация с примерами использования.
- html – Как создать переключатель с кликабельной меткой? – Stack Overflow — обсуждение и решения сходных задач на Stack Overflow.
- Полное руководство по элементу таблицы | CSS-Tricks — детальное рассмотрение структуры и стилизации таблиц.
- Элементы details & summary | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — информация о совместимости элементов
<details>и
<summary>с различными браузерами.
- GitHub – javan/details-element-polyfill:
<details>— полифил для поддержки
<details>в старых версиях браузеров.
- HTML Standard — стандарт HTML с описанием элемента
<details>.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда