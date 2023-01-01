Скрытие мигающего курсора в поле ввода: readonly и jQuery#Веб-разработка #jQuery #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для того чтобы скрыть мигающий курсор в текстовом поле, используйте свойство
caret-color: transparent в CSS для
<input>. Стилизацию текста-подсказки можно провести через псевдокласс
::placeholder.
input.hide-cursor::placeholder {
color: #000;
}
input.hide-cursor {
caret-color: transparent;
}
Примените этот класс к элементу
<input>:
<input type="text" class="hide-cursor" placeholder="Введите текст">
Это позволит сохранить видимость текста-подсказки, при этом курсор останется невидимым во время ввода текста пользователем.
Пошаговое руководство
Рассмотрим различные методы и их комбинации для скрытия мигающего курсора:
Подбор цвета курсора к фоновому цвету поля ввода
Чтобы курсор не был слишком заметным, его цвет можно сделать идентичным фону поля ввода:
input.camo-cursor {
caret-color: #FFFFFF;
}
"Readonly"-поле — это уже несколько другое
Свойство
readonly защитит поле от изменений, однако не скроет мигающий курсор. Для этого лучше подойдет следующий метод:
input.readonly-cursor {
caret-color: transparent;
}
Интерактивное поле без мигающего курсора
Для создания интерактивных полей без возможности редактирования и без курсора можно использовать JavaScript:
document.querySelector('.no-cursor').addEventListener('mousedown', function(event) {
event.preventDefault();
});
Достаточно просто назначить класс
<input>, и всё готово:
<input type="text" class="no-cursor">
Удаляем курсор с помощью jQuery
Для того чтобы курсор исчезал после активации поля, можно применить метод blur() из jQuery:
$('input').focus(function(){
$(this).blur();
});
Читаемость текста без курсора
Чтобы текст был читаемым без курсора, можно добавить светлую тень тексту:
input.no-cursor {
caret-color: transparent;
text-shadow: 0px 0px 1px #000;
}
Оформление полей ввода для улучшения визуального восприятия
Настройка отступов и границ текстового поля, помогает улучшить его внешний вид и скрыть курсор:
input.squeeze-cursor {
caret-color: transparent;
padding: 10px;
margin: 5px;
}
Поля ввода без курсора сохраняют свою функциональность
Поля для ввода могут функционировать и без курсора, не требуя применения атрибута
disabled:
<input type="text" class="functional-cursor-less">
Стилизация поля ввода в контексте родительского div
Оформление через вложенность с родительским контейнером div может быть хорошим решением для управления видимостью курсора:
<div class="input-wrapper">
<input type="text" class="hide-cursor">
</div>
Визуализация
Проиллюстрируем процесс исчезновения курсора:
До: .......|....... (Курсор всегда на виду, всегда не к месту)
Применим CSS для скрытия курсора:
input { caret-color: transparent;} /* Вот и идеальное "прятки" для курсора! */
После: ......... (Теперь спокойствие...)
Полезные материалы
- MDN Web Docs – caret-color — CSS: Cascading Style Sheets — Всё о свойстве
caret-color.
- Stack Overflow – How can I hide the cursor in an input field? — Разнообразные подходы и обсуждение нашей темы.
- W3Schools – CSS :focus Selector — Описание селектора
:focus.
- A List Apart – Never Use a Warning When you Mean Undo — Исследование поведения пользователей, выходящее за рамки простого визуального оформления.
- Smashing Magazine – UX And HTML5: Mobile Form Part 2 — Продвинутые идеи по использованию форм в HTML5.
- CSS Basic User Interface Module Level 4 — Ознакомьтесь с рабочим черновиком W3C о
caret-color.
- WebAIM: Keyboard Accessibility — Интересные размышления о доступности для пользователей, предпочитающих клавиатурное управление взаимодействию с мышью.
Элина Баранова
разработчик Android