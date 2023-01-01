Скрытие мигающего курсора в поле ввода: readonly и jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы скрыть мигающий курсор в текстовом поле, используйте свойство caret-color: transparent в CSS для <input> . Стилизацию текста-подсказки можно провести через псевдокласс ::placeholder .

CSS Скопировать код input.hide-cursor::placeholder { color: #000; } input.hide-cursor { caret-color: transparent; }

Примените этот класс к элементу <input> :

HTML Скопировать код <input type="text" class="hide-cursor" placeholder="Введите текст">

Это позволит сохранить видимость текста-подсказки, при этом курсор останется невидимым во время ввода текста пользователем.

Пошаговое руководство

Рассмотрим различные методы и их комбинации для скрытия мигающего курсора:

Подбор цвета курсора к фоновому цвету поля ввода

Чтобы курсор не был слишком заметным, его цвет можно сделать идентичным фону поля ввода:

CSS Скопировать код input.camo-cursor { caret-color: #FFFFFF; }

"Readonly"-поле — это уже несколько другое

Свойство readonly защитит поле от изменений, однако не скроет мигающий курсор. Для этого лучше подойдет следующий метод:

CSS Скопировать код input.readonly-cursor { caret-color: transparent; }

Интерактивное поле без мигающего курсора

Для создания интерактивных полей без возможности редактирования и без курсора можно использовать JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('.no-cursor').addEventListener('mousedown', function(event) { event.preventDefault(); });

Достаточно просто назначить класс <input> , и всё готово:

HTML Скопировать код <input type="text" class="no-cursor">

Удаляем курсор с помощью jQuery

Для того чтобы курсор исчезал после активации поля, можно применить метод blur() из jQuery:

JS Скопировать код $('input').focus(function(){ $(this).blur(); });

Читаемость текста без курсора

Чтобы текст был читаемым без курсора, можно добавить светлую тень тексту:

CSS Скопировать код input.no-cursor { caret-color: transparent; text-shadow: 0px 0px 1px #000; }

Оформление полей ввода для улучшения визуального восприятия

Настройка отступов и границ текстового поля, помогает улучшить его внешний вид и скрыть курсор:

CSS Скопировать код input.squeeze-cursor { caret-color: transparent; padding: 10px; margin: 5px; }

Поля ввода без курсора сохраняют свою функциональность

Поля для ввода могут функционировать и без курсора, не требуя применения атрибута disabled :

HTML Скопировать код <input type="text" class="functional-cursor-less">

Стилизация поля ввода в контексте родительского div

Оформление через вложенность с родительским контейнером div может быть хорошим решением для управления видимостью курсора:

HTML Скопировать код <div class="input-wrapper"> <input type="text" class="hide-cursor"> </div>

Визуализация

Проиллюстрируем процесс исчезновения курсора:

Markdown Скопировать код До: .......|....... (Курсор всегда на виду, всегда не к месту)

Применим CSS для скрытия курсора:

CSS Скопировать код input { caret-color: transparent;} /* Вот и идеальное "прятки" для курсора! */

Markdown Скопировать код После: ......... (Теперь спокойствие...)

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