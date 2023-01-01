Скрытие меню Bootstrap на мобильных при клике на категорию

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Быстрый ответ

Если требуется закрыть навигационную панель Bootstrap после нажатия на элемент меню, то для этого следует воспользоваться данным скриптом, добавляющим обработчик события нажатия на ссылки в навигаторе:

JS Скопировать код $('.navbar-nav').on('click', 'li a', () => $('.navbar-collapse').collapse('hide'));

После нажатия на любой элемент a внутри .navbar-nav , будет вызван метод .collapse('hide') для элемента с классом .navbar-collapse . Таким образом, пользователи смогут без препятствий продолжать навигацию по сайту.

Адаптация к различным версиям Bootstrap

Управление раскрывающимся компонентом имеет свои особенности в раздиличных версиях Bootstrap, таких как Bootstrap 3 и Bootstrap 4. Именно по этой причине рекомендуется изучить раздел collapse.js в документации к своей версии Bootstrap.

data-toggle и data-target в Bootstrap

Для достижения целевого поведения порой достаточно использовать HTML-атрибуты data-toggle и data-target . В этом случае нам будет не нужно писать JS-скрипты:

HTML Скопировать код <a href="#section" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse.show">Ссылка</a>

Таким образом, функциональность Bootstrap будет включена напрямую, без применения JavaScript.

Реализация плавной навигации

Очень важно обеспечить естественную прокрутку при работе с одностраничными сайтами. Вот пример кода, который поможет справиться с данной задачей:

JS Скопировать код $('.navbar-nav a').click(function(event) { if ($(this).attr('data-toggle') !== 'collapse') { $('html, body').animate({ scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top }, 500); } $('.navbar-collapse').collapse('hide'); });

Сохранение совместимости

Важно обеспечить правильную работу скриптов на всех версиях Bootstrap, правильно выбирая селекторы jQuery:

JS Скопировать код // Для Bootstrap 3 $('.navbar-nav').on('click', 'li a', () => $('.navbar-collapse.in').collapse('hide')); // Для Bootstrap 4 $('.navbar-nav').on('click', 'li a', () => $('.navbar-collapse.show').collapse('hide'));

Учет специфических случаев

Проверка до сворачивания

Перед сворачиванием проверьте, открыта ли панель навигации, чтобы избежать ненужных манипуляций с DOM:

JS Скопировать код $('.nav a').on('click', function() { if ($('.navbar-toggle').css('display') != 'none') { $(".navbar-toggle").trigger("click"); } });

Адаптивное поведение

Убедитесь, что ваше решение функционирует корректно на устройствах с разным разрешением экрана и поддерживает адаптивность Bootstrap.

Визуализация

Попробуем визуализировать процесс сворачивания навигации в Bootstrap после клика:

Markdown Скопировать код Представим себе театральный занавес (🎭), который открывает наше меню навигации: 🎭 = [Пункт Меню 1, Пункт Меню 2, Пункт Меню 3]

После клика по пункту меню:

Markdown Скопировать код Клик: [Пункт Меню 1] 🐦 -> 🍂

Занавес (🎭) грациозно скрывает меню.

Markdown Скопировать код После клика: [🎭] // Меню скрыто

Это обеспечивает аккуратный пользовательский интерфейс без лишних элементов сразу после выбора пользователем.

Расширенное визуальное взаимодействие и устранение неполадок

Познакомьтесь с делегированием событий

Для того чтобы контролировать поведение динамических элементов страницы, полезно понять концепцию делегирования событий.

JS Скопировать код $(document).on('click', '.navbar-nav li a', function() { $('.navbar-collapse').collapse('hide'); });

Работа с динамическим контентом

На платформах с динамической загрузкой контента (например, Angular или React) восстанавливайте обработчики событий после каждого обновления DOM, используя хуки жизненного цикла или useEffect.

Приоритет доступности

Следите за тем, чтобы ваше решение не ухудшало доступность сайта и стандартное управление браузером, включая навигацию с помощью клавиатуры и экранных читалок.

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