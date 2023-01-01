Скрытие курсора на веб-странице: решение на CSS и JS#CSS и верстка #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для того чтобы скрыть курсор на веб-странице, примените CSS свойство
cursor: none; к необходимым HTML-элементам:
body {
cursor: none;
}
Вот таким образом курсор становится невидимым на всей веб-странице. Лучше вас не видит!
Управление видимостью курсора динамически с помощью JavaScript
Если же вы хотите динамически управлять видимостью курсора, для этого используйте JavaScript, устанавливающий свойство стиля элемента на
none.
// Курсор здесь уже не нужен...
document.documentElement.style.cursor = 'none';
Этот код убирает курсор со всего сайта. Также можно указать конкретный элемент:
// Этому элементу курсор на пользу не пришелся.
document.getElementById('elementId').style.cursor = 'none';
Замените
'elementId' на идентификатор нужного элемента, и курсор станет невидимым при наведении на него.
Продвинутые методы: Pointer Lock API
Для полного управления над курсором можно воспользоваться Pointer Lock API, что особенно актуально при необходимости контролировать прямой ввод мыши, например, в играх.
// Пора скрыть курсор.
document.body.requestPointerLock();
Тем не менее, из-за риска недобросовестного использования, браузер может потребовать разрешения у пользователя. Чтобы вернуть курсор:
// Наступило время вернуть курсор.
document.exitPointerLock();
Pointer Lock позволяет точно контролировать движения мыши, открывая новые горизонты управления видимостью курсора.
Визуализация
Представьте, что это увлекательная игра, в которой всё подчинено курсору:
До исчезновения:
👀 🖱 – Курсор, активно влияющий на страницу.
После `cursor: none;`:
🙈 🖱 – Курсор исчез, как при чародейском исчезновении!
Когда в игру вступает JavaScript:
🤹♂️⛔🖱 – Курсор выступает звездой шоу, двигается вниз и вверх по воле владыки JavaScript.
Сегодня курсор есть, завтра его нет — словно фокусы иллюзиониста!
Бережно относитесь к пользовательскому опыту
Скрывайте курсор только тогда, когда это уместно и не ухудшит возможности пользователя навигации. При создании интерактивных сайтов предусматривайте альтернативные методы управления, чтобы не затруднять взаимодействие с сайтом.
Проблемы совместимости в разных браузерах
Совместимость в разных браузерах может стать проблемой. Иногда свойство
cursor: none; не поддерживается везде, тогда пригодится использование
!important:
* {
cursor: none !important;
}
Такой подход делает стиль курсора однородным для всех элементов, предотвращая возникновение конфликтов стилей.
Опасения по поводу безопасности и прозрачных взаимодействий
Скрытие элементов управления может повлечь за собой риски, так как это может стать причиной проблем с безопасностью. Всегда поддерживайте открытый диалог с пользователями и обеспечивайте прозрачность работы сайта для исключения обмана и разочарований.
Неинтерактивные дисплеи или арт-инсталляции
Для автоматических киосков или арт-объектов, которые не требуют взаимодействия, скрытие курсора вполне подойдет. Всегда тестируйте свой продукт, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт.
Альтернативный вывод: использование прозрачных курсоров
Если скрыть курсор не удается, можно попробовать применить прозрачный .cur файл:
body {
cursor: url('transparent.cur'), default;
}
Это менее типичный способ, который может сбивать пользователей с толку, но как резервный вариант он отлично подходит и делает курсор невидимым.
Преодоление ограничений при взаимодействии с пользователями
Учтите, что некоторые браузеры требуют активного взаимодействия пользователя, до того как скрипты внесут изменения в стили. Это может повлиять на вашу стратегию скрытия курсора с помощью JavaScript.
Полезные материалы
- pointer-events | CSS-Tricks — Метод управления взаимодействием с помощью CSS pointer-events.
- cursor – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Описание различных вариантов CSS стилей для курсоров.
- Custom CSS Cursors — Руководство по изменению вида курсоров с помощью CSS и JavaScript.
- ... and the winner is ... – QuirksBlog — Анализ поддержки CSS стилей курсоров в разных браузерах.
- Using the Pointer Events Property – bitsofcode – Руководство по эффективному контролю над событиями указателя с использованием CSS и JavaScript.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда