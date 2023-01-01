Скрытие колонок в HTML таблице: методы на CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Ответ на ваш вопрос прост: используйте CSS для скрытия столбцов таблицы. Конкретно, примените display: none; к заголовочным ячейкам ( <th> ) и ячейкам данных ( <td> ). Вот основная идея:

CSS Скопировать код .hide-column { display: none; }

После этого добавьте класс .hide-column к нужным элементам HTML:

HTML Скопировать код <tr> <th>Видимый</th> <th class="hide-column">Скрытый</th> </tr> <tr> <td>Данные</td> <td class="hide-column">Не показывается</td> </tr>

И вуаля, столбец исчез! Присвоение класса позволяет вам скрыть любой столбец.

Добавляем динамизм с помощью JavaScript

Если CSS вас не устраивает, применяйте JavaScript. Вот пример функции, которая управляет видимостью столбца:

JS Скопировать код function toggleColumnVisibility(columnIndex) { // Получаем столбцы таблицы var cols = document.querySelectorAll(`td:nth-child(${columnIndex}), th:nth-child(${columnIndex})`); cols.forEach(function (col) { // Теперь управляем видимостью col.style.display = col.style.display === 'none' ? '' : 'none'; }); }

Для переключения видимости второго столбца вызовите toggleColumnVisibility(2); .

Управление пространством с помощью CSS

Чтобы сделать содержимое невидимым, сохраняя при этом занимаемое пространство, используйте visibility: hidden; :

CSS Скопировать код .preserve-space-column { visibility: hidden; }

Столбец сохраняет свою площадь, но данные в нем становятся невидимыми.

Для тех, кто учитывает адаптивность

Медиа-запросы в CSS позволяют скрывать столбцы в зависимости от размера экрана устройства:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .responsive-hide { display: none; } }

Класс .responsive-hide обеспечивает скрытие столбцов на устройствах с малыми размерами экрана.

Визуализация

Понимайте скрытие столбцов как игру в пикабу, но уже с блоками:

Markdown Скопировать код Таблица: 🧱🧱🧱🧱 Скрыть: ^(2)

Мы ставим занавес (🎭):

Markdown Скопировать код До: [🧱, 🧱, 🧱, 🧱] После: [🧱, 🎭, 🧱, 🧱]

Столбец исчезает из визуальной сферы, однако остаётся в структуре.

Совместное использование jQuery и Bootstrap

Для упрощения использования jQuery может выполнить основную работу за вас:

JS Скопировать код // Скрываем второй столбец $('td:nth-child(2), th:nth-child(2)').hide();

Воспользуйтесь классом .hidden-xs в Bootstrap, чтобы выполнить задачу:

HTML Скопировать код <th class="hidden-xs">Возраст</th> <td class="hidden-xs">29</td>

Столбец «Возраст» скроется на очень маленьких экранах.

Особые случаи: индивидуальные решения

Если требуется особый подход, есть несколько путей:

Генерировать таблицы на сервере, отображая только необходимые столбцы.

Использовать data-атрибуты для более универсального управления видимостью.

HTML Скопировать код <td data-hide-on-mobile>29</td>

Data-атрибуты позволяют динамически или условно управлять видимостью элементов с помощью JavaScript.

Отладка и подготовка к будущему

При скрытии столбцов стоит быть внимательным к некоторым проблемам:

Скрытие неправильных элементов: проверьте точность селекторов.

Разрушение структуры: скрытые элементы могут нарушить расположение таблицы – проводите тестирование и корректировку.

Нежелательные каскадные эффекты в CSS: определяйте селекторы точно, чтобы избежать непредвиденного воздействия.

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