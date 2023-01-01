Скрытие горизонтального скроллбара HTML с помощью JavaScript#Веб-разработка #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для того чтобы свернуть горизонтальную полосу прокрутки, не затрагивая вертикальную, используйте свойства CSS
overflow-x: hidden; и
overflow-y: scroll;.
.element {
overflow-x: hidden;
overflow-y: scroll;
}
Эти параметры CSS поддерживают вертикальную прокрутку при отключенной горизонтальной.
Осмотрим свойства CSS overflow
В CSS
overflow устанавливает поведение элементов, превышающих границы родительского блока. Дочерние его свойства
overflow-x и
overflow-y обрабатывают прокрутку вдоль горизонтальной и вертикальной оси соответственно.
Декодируем — overflow-x & overflow-y
Overflow-x и
overflow-y в CSS функционируют совместно, позволяя контролировать прокрутку по двум осям.
Для облегчения понимания:
|Свойство CSS
|Регулирует
|Момент применения
|
overflow-x
|Горизонтальную прокрутку
|Если необходимо её убрать
|
overflow-y
|Вертикальную прокрутку
|Если требуется её активировать
Подготовка места действия — практическое воплощение
Попробуйте засунуть большой объем текста в ограниченное пространство элемента
textarea:
textarea {
overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка исчезает */
overflow-y: scroll; /* Вертикальная прокрутка активна */
width: 100%;
height: 200px;
background-color: yellow; /* для наглядности */
}
Результатом будет вертикальная прокрутка содержимого, горизонтальная же полоса прокрутки будет отсутствовать.
Визуализация
Преобразуем теоретические знания CSS в понятную иллюстрацию:
💡 Основная цель: Убираем горизонтальную прокрутку и сохраняем вертикальную — это наш игровой вектор.
Визуальный контроль за полосами прокрутки:
Вертикальная прокрутка: ✔️
Горизонтальная прокрутка: ❌
В CSS-коде это выражается так:
/* Директива: */
body {
overflow-y: auto; /* Вертикальная прокрутка: разрешена */
overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка: запрещена */
}
Так что имеем:
Вертикальная прокрутка: 👍
Горизонтальная прокрутка: 👎
У нас нет сомнений, наш путь — вертикальный! 🎏
Контроль overflow от ручки до края ванны (кросс-браузерность)
Адаптивность к браузерам
Свойства
overflow-x и
overflow-y, поддерживаемые большинством браузеров, обеспечивают схожий пользовательский опыт в разных условиях.
Управление контейнерами с фиксированной высотой внутри ванны
Эта методика идеально подходит и для контейнеров с установленной высотой:
.fixed-height-container {
height: 300px; /* фиксированная высота */
overflow-x: hidden;
overflow-y: auto; /* вертикальный скролл регулируется автоматически */
}
Атрибут
wrap в элементе
<textarea>
Для элементов
<textarea> можно воспользоваться атрибутом
wrap="virtual", но этот способ не является универсально применимым и достаточно устарел.
Дальнейшие раздумья о Прамболе Прокрутки
Пользовательский интерфейс — Пиратский Сундук
Исключение из видимости полос прокрутки делает дизайн чище и аккуратнее, однако не стоит забывать о важности доступа к этой функции. Закрывайте прокрутку только при необходимости для оптимизации пользовательского интерфейса.
Трансформация полосы прокрутки
Полосы прокрутки можно привести в более привлекательный вид, применяя вебкит-специфичные стили.
Конфликтующие контейнеры
В сложных макетах следует тщательно учитывать взаимное расположение элементов, чтобы избежать нежелательной активации прокрутки.
Полезные материалы
- Custom Scrollbars in WebKit | CSS-Tricks — Подробная информация о стилизации полос прокруутки с использованием вебкит-специфичных псевдоэлементов.
- overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Полное руководство по свойству
overflowв CSS.
- How To Hide Scrollbars With CSS — Руководство по скрытию полос прокрутки в CSS.
- html – Hide scroll bar, but while still being able to scroll – Stack Overflow — Обсуждение методов скрытия полос прокрутки с сохранением функционала.
- html – CSS overflow-x: visible; and overflow-y: hidden; causing scrollbar issue – Stack Overflow — Обсуждение проблем при использовании
overflow-xи
overflow-y.
- CSS overflow — объяснения и демонстрация работы свойства
overflowв CSS.
Тимур Голубев
веб-разработчик