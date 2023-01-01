Скрытие горизонтального скроллбара HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы свернуть горизонтальную полосу прокрутки, не затрагивая вертикальную, используйте свойства CSS overflow-x: hidden; и overflow-y: scroll; .

CSS Скопировать код .element { overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; }

Эти параметры CSS поддерживают вертикальную прокрутку при отключенной горизонтальной.

Осмотрим свойства CSS overflow

В CSS overflow устанавливает поведение элементов, превышающих границы родительского блока. Дочерние его свойства overflow-x и overflow-y обрабатывают прокрутку вдоль горизонтальной и вертикальной оси соответственно.

Декодируем — overflow-x & overflow-y

Overflow-x и overflow-y в CSS функционируют совместно, позволяя контролировать прокрутку по двум осям.

Для облегчения понимания:

Свойство CSS Регулирует Момент применения overflow-x Горизонтальную прокрутку Если необходимо её убрать overflow-y Вертикальную прокрутку Если требуется её активировать

Подготовка места действия — практическое воплощение

Попробуйте засунуть большой объем текста в ограниченное пространство элемента textarea :

CSS Скопировать код textarea { overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка исчезает */ overflow-y: scroll; /* Вертикальная прокрутка активна */ width: 100%; height: 200px; background-color: yellow; /* для наглядности */ }

Результатом будет вертикальная прокрутка содержимого, горизонтальная же полоса прокрутки будет отсутствовать.

Визуализация

Преобразуем теоретические знания CSS в понятную иллюстрацию:

Markdown Скопировать код 💡 Основная цель: Убираем горизонтальную прокрутку и сохраняем вертикальную — это наш игровой вектор.

Визуальный контроль за полосами прокрутки:

plaintext Скопировать код Вертикальная прокрутка: ✔️ Горизонтальная прокрутка: ❌

В CSS-коде это выражается так:

CSS Скопировать код /* Директива: */ body { overflow-y: auto; /* Вертикальная прокрутка: разрешена */ overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка: запрещена */ }

Так что имеем:

Markdown Скопировать код Вертикальная прокрутка: 👍 Горизонтальная прокрутка: 👎

У нас нет сомнений, наш путь — вертикальный! 🎏

Контроль overflow от ручки до края ванны (кросс-браузерность)

Адаптивность к браузерам

Свойства overflow-x и overflow-y , поддерживаемые большинством браузеров, обеспечивают схожий пользовательский опыт в разных условиях.

Управление контейнерами с фиксированной высотой внутри ванны

Эта методика идеально подходит и для контейнеров с установленной высотой:

CSS Скопировать код .fixed-height-container { height: 300px; /* фиксированная высота */ overflow-x: hidden; overflow-y: auto; /* вертикальный скролл регулируется автоматически */ }

Атрибут wrap в элементе <textarea>

Для элементов <textarea> можно воспользоваться атрибутом wrap="virtual" , но этот способ не является универсально применимым и достаточно устарел.

Дальнейшие раздумья о Прамболе Прокрутки

Пользовательский интерфейс — Пиратский Сундук

Исключение из видимости полос прокрутки делает дизайн чище и аккуратнее, однако не стоит забывать о важности доступа к этой функции. Закрывайте прокрутку только при необходимости для оптимизации пользовательского интерфейса.

Трансформация полосы прокрутки

Полосы прокрутки можно привести в более привлекательный вид, применяя вебкит-специфичные стили.

Конфликтующие контейнеры

В сложных макетах следует тщательно учитывать взаимное расположение элементов, чтобы избежать нежелательной активации прокрутки.

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