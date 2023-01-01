Скрытие email от ботов без скриптов: mailto и доступность

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Быстрый ответ

Для скрытия вашего e-mail адреса от ботов рекомендуется использовать JavaScript. Например, вместо прямой ссылки mailto: , JavaScript позволит сгенерировать адрес электронной почты в момент загрузки страницы. Это поможет вам избежать взлома самыми распространенными спам-ботами. Вот пример такого кода:

JS Скопировать код var userInfo = "user"; var hostInfo = "example.com"; document.getElementById('emailLink').href = "mailto:" + userInfo + "@" + hostInfo;

И соответствующий HTML код:

HTML Скопировать код <a id="emailLink" href="#">Связаться со мной</a>

Реальный адрес электронной почты в исходном HTML-коде страницы не указан. Боты его не обнаружат, однако пользователи увидят кликабельную ссылку mailto: на вашем сайте.

Продвинутые методы защиты от ботов

Псевдоэлементы CSS

Псевдоэлементы CSS могут стать ещё одним барьером для ботов. Вот как это можно сделать просто и эффективно:

CSS Скопировать код .email::before { content: "user"; } .email::after { content: "example.com"; }

В HTML коде это выглядит так:

HTML Скопировать код <a href="#" class="email"></a>

JavaScript код для создания ссылки mailto:

JS Скопировать код document.querySelector('.email').addEventListener('click', function() { window.location.href = "mailto:" + this::before.content + "@" + this::after.content; });

Защита от ботов с использованием PHP

Серверный скрипт обрабатывает email на сервере, что обеспечивает безопасность обработки адреса. Пример кода PHP:

php Скопировать код // При обращении пользователя if(isset($_GET['request_email'])) { echo "mailto:user@example.com"; }

Доступность email и его защита

Гарантируя доступность, стоит стремиться к решениям, не полностью зависящим от JavaScript. Используйте для этого ARIA-метки, так адреса электронной почты будут понятны для скринридеров:

HTML Скопировать код <span aria-label="user at example dot com">Связаться со мной</span>

Эффективное борьба со спамом

Серверный фильтр писем и SpamAssassin помогают отсеивать спам ещё до попадания его в почтовый ящик. Используйте это совместно с почтовыми клиентами, управляющими сообщениями, чтобы обеспечить дополнительную защиту:

Markdown Скопировать код // обозначение: почтовый ящик =📪, спам = 💣 До применения фильтров: [📪💣] // Ваш почтовый ящик под угрозой спама. После применения фильтров: [📪🛡️] // Почтовый ящик защищён фильтрами.

Визуализация

Рассматривайте адрес электронной почты как ценность, которую следует оберегать от налётов (ботов):

Markdown Скопировать код Обычный способ (небезопасный): 📧: user@example.com --> 🕵️‍♂️Боты легко похищают ценности! Скрытый метод (более безопасный): 📧: user(at)example(dot)com --> 🕵️‍♂️Боты путаются, похищение ценности стало сложнее!

Скрываем email с помощью JavaScript:

JS Скопировать код document.write('<a href="mai' + 'lto:' + 'user' + '@' + 'example' + '.com">Написать мне</a>');

Визуальный итог процессы скрытия:

Markdown Скопировать код До: [📧🔓] // Email на виду у всех. После: [📧🔒] // Email недоступен для ботов.

Обеспечиваем безопасность своего адреса электронной почты

Вариант "идеального" решения с изображением

Рассмотрите возможность использования изображения с указанием адреса электронной почты. Этот подход менее удобен для использования скринридерами, но может служить временным решением:

HTML Скопировать код <img src="email_address.png" alt="адрес электронной почты" />

Создаем для email лабиринт

Сыграйте в прятки с ботами, используя стратегию динамической подмены ссылок mailto: :

JS Скопировать код var mailtoLink = "mailto:user@@example.com".replace('@@', '@');

Iframes и переадресация: проверенный временем метод

Для пользователей, у которых отключен JavaScript, доступны кликабельные ссылки на e-mail без раскрытия самого адреса:

HTML Скопировать код <a href="/contact.php">Написать мне</a>

Сервер обрабатывает функциональность mailto и перенаправления, причём адрес скрыт на всех этапах этого процесса.

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