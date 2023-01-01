Скрытие div при клике вне его в jQuery: проблема ссылок

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Быстрый ответ

Если вам необходимо, чтобы div исчез при клике вне его границ, можете воспользоваться следующим решением на jQuery. Для этого в обработчике события клика по div примените метод event.stopPropagation() . Так, действие не будет распространяться за границы данного элемента, то есть на весь документ:

JS Скопировать код $(document).click(function() { $("#yourDiv").hide(); // Скрываем div при клике в любом месте документа }); $("#yourDiv").click(function(event){ event.stopPropagation(); // Клик внутри div не будет распространяться дальше });

В результате, клик вне рамок #yourDiv будет скрывать данный элемент, а клик внутри благодаря ограничению области события не будет иметь такого эффекта.

Продвинутые возможности: улучшение базового решения

Внутренние взаимодействия

Хотя базовый вариант позволяет достигнуть основной цели, мы можем улучшить его, чтобы справиться с более сложными сценариями. Например, в вашем div могут быть другие меньшие элементы, такие как выпадающие меню или различные кликабельные элементы. Наша задача – обеспечить их корректное функционирование.

Взаимодействие с выпадающими меню

Разместили .dropdown внутри div ? Убедимся, что при использовании меню ваш div не скрывается:

JS Скопировать код $(document).click(function(event) { if (!$(event.target).closest('.dropdown').length) { $("#yourDiv").hide(); // Исключаем скрытие div при использовании выпадающего меню } }); $("#yourDiv").click(function(event){ event.stopPropagation(); });

Работа со внутренними ссылками

Если ваш div содержит свои собственные внутренние ссылки, следует обеспечить непрерывную навигацию по нему:

JS Скопировать код $("#yourDiv a").click(function(event) { if ($(this).hasClass('no-hide') || $(this).is('#specific-link')) { event.stopPropagation(); // Какой бы ни был ваш клик, я не скрою div } });

Предотвращение перегрузки обработчиками событий

Планируете назначать несколько обработчиков событий? Это может перегрузить браузер. Оптимизируйте процесс – используйте один обработчик событий для document :

JS Скопировать код $(document).click(function(event) { var $target = $(event.target); if (!$target.closest('#yourDiv').length && !$target.is('#ignored-element')) { $('#yourDiv').hide(); // Проверяем, кто и где кликнул } });

Таким образом, вы используете один обработчик для работы с множеством сценариев. Очень эффективно, не так ли? В данной конфигурации #ignored-element – это элемент, который необходимо пропустить при скрытии.

Визуализация

Markdown Скопировать код Клик снаружи: Клик внутри: 👇 👇 **🔵 Плотно населённый DIV-пузырь** против **💥 Одиночка, лопающий пузырь** 🖱️ внутри DIV 🖱️ снаружи DIV

Клик внутри DIV сохраняет его устойчивость и функциональность. Однако, случайный клик снаружи моментально скрывает данный элемент!

Применение знаний на практике

Делегирование обработки событий: одному обработчику всё подвластно

Если вы предпочитаете минималистичные решения, вам следует использовать делегирование событий. Так, как одно кольцо управляет всеми остальными в "Властелине Колец", один обработчик событий может контролировать все события в рамках его элемента.

JS Скопировать код $('body').on('click', function(event) { if (!$(event.target).closest('#yourDiv').length) { $('#yourDiv').hide(); // Единое кольцо управления всеми } });

Этот метод особенно полезен, когда ваш div появляется не сразу при загрузке страницы, а генерируется динамически по мере необходимости.

Приоритет чёткости: код должен быть хорошо структурирован

Важное, что ценим в коде – это его четкость и читаемость. Организовывайте обработчики кликов таким образом, чтобы избавиться от ненужных условий. Это поможет в улучшении читаемости и упрощении обслуживания кода.

Будьте готовы к неожиданным действиям!

Пользователи могут действовать не предсказуемо. Они могут использовать клавишу Tab для навигации, взаимодействовать с элементами формы или использовать горячие клавиши. Назначайте дополнительные слушатели для событий клавиатурных нажатий и изменений фокуса, а также настройте соответствующее поведение скрытия.

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