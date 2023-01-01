Скроллинг до элемента внутри div с помощью JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для того чтобы осуществить переход к элементу, расположенному внутри
div, воспользуйтесь методом
scrollIntoView():
document.querySelector('#element').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
При использовании этого метода, элемент
#element плавно подвинется к центру видимой области.
Подробное рассмотрение
Метод
scrollIntoView() является универсальным средством, позволяющим быстро отображать элемент в видимой части документа. Опция
{ behavior: 'smooth' } обеспечивает плавность движения, создавая иллюзию скольжения к цели на ховерборде.
Вы можете более точно настроить позицию, задействовав свойства
scrollTop и
offset:
const scrollableContainer = document.querySelector('.scrollable-div');
const targetElement = document.querySelector('#target-element');
const topPosition = targetElement.offsetTop – scrollableContainer.offsetTop;
scrollableContainer.scrollTop = topPosition;
В результате элемент
#target-element аккуратно станет видимым внутри
scrollable-div.
Методы прокрутки
Настройка scrollTop для позиционирования элемента
Если вам приходится работать с динамическими элементами или компонентами со вложенностью, вы можете прямо менять значение
scrollTop:
const myElement = document.getElementById('desiredElement');
const containerDiv = myElement.parentNode;
const elementOffset = myElement.offsetTop;
containerDiv.scrollTop = elementOffset;
Такое действие переместит элемент
myElement вверх контейнера.
Добавление плавности прокрутки с помощью CSS
Чтобы обеспечить плавность прокрутки на всем веб-сайте, используйте:
.scrollable-div {
scroll-behavior: smooth;
}
Теперь прокрутка внутри
.scrollable-div станет мягкой, подобно скольжению по льду.
Проверка видимости элемента перед прокруткой
Перед тем как осуществить прокрутку, проверьте, действительно ли она необходима:
function scrollIfNeeded(container, element) {
const elementRect = element.getBoundingClientRect();
const containerRect = container.getBoundingClientRect();
if (elementRect.top < containerRect.top || elementRect.bottom > containerRect.bottom) {
element.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });
}
}
Это поможет избежать ненужных действий и улучшит веб-практику.
Оформление прокручивающегося контейнера
Вы должны правильно настроить ваш контейнер для корректной работы прокрутки:
.scrollable-div {
overflow-y: auto;
height: 300px;
position: relative;
}
Использование подходящей конфигурации обеспечит удобство при прокрутке.
События, инициирующие прокрутку
Часто причиной прокрутки становятся различные события, в частности, клики:
document.querySelector('#scroll-button').addEventListener('click', () => {
document.querySelector('#target-element').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
});
Таким образом, клик по
#scroll-button плавно переместит вас к элементу
#target-element.
Преодоление проблем совместимости браузеров
scrollIntoView в большинстве случаев хорошо справляется со своими задачами, но при использовании параметра
smooth иногда могут возникать проблемы совместимости. Воспользуйтесь caniuse.com для проверки поддержки, и не забудьте предусмотреть альтернативные варианты для браузеров, которые не поддерживают
smooth.
Визуализация
Предположим, вам нужно найти книгу 📚 в определённой секции библиотеки 🏠:
Библиотека (🏠): [Книга А, Книга B, Книга В, **Книга Г**, Книга Д]
И вам нужна Книга Г:
document.querySelector('.library-section').scrollTop = document.querySelector('**Книга Г**').offsetTop;
🏠👀📚: Мы перемещаемся к **Книге Г** в библиотеке.
Теперь эту книгу вы видите прямо перед собой.
Пользовательский опыт: ключ к успеху
Прокрутка должна улучшать, а не ухудшать пользовательский опыт. Она не должна быть слишком быстрой и вызывать дискомфорт. Плавная прокрутка помогает легко направлять внимание пользователя на важные разделы, не отвлекая его.
Полезные материалы
- Element: scrollIntoView() method – Web APIs | MDN — подробная документация по
scrollIntoView()от MDN Web Docs.
- Smooth Scrolling | CSS-Tricks – CSS-Tricks — урок по плавной прокрутке в jQuery от CSS-Tricks.
- How To Create a Smooth Scrolling Effect — пошаговая инструкция о создании плавной прокрутки на CSS от W3Schools.
- javascript – Scroll to an element with jQuery – Stack Overflow — обсуждение различных вариантов прокрутки в jQuery на Stack Overflow.
- .animate() | jQuery API Documentation — документация API jQuery об использовании анимированной прокрутки.
- Practical CSS Scroll Snapping | CSS-Tricks – CSS-Tricks — подробное руководство по "снеппингу" прокрутки в CSS от CSS-Tricks.
- Designing Safer Web Animation For Motion Sensitivity – A List Apart — статья о проектировании анимаций с учётом чувствительности к движению.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик