Скачивание изображения по клику HTML, JavaScript, PHP

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Быстрый ответ

Для автоматического инициирования загрузки файла при клике на изображение, вложите тег <img> в <a> и дополните его атрибутом download :

HTML Скопировать код <a href="path/to/your-image.jpg" download> <img src="path/to/your-image.jpg" alt="Скачать данное прекрасное изображение"> </a>

Этот приём позволит браузеру выполнять загрузку файла по указанному в href адресу, минуя переход по ссылке на изображение. Чтобы задать имя файла при сохранении, используйте:

HTML Скопировать код <a href="path/to/your-image.jpg" download="FileName.jpg"> <img src="path/to/your-image.jpg" alt="Скачать это прекрасное изображение"> </a>

Учтите: Атрибут download работает только с URL, которые имеют то же происхождение, то есть c ресурсами, размещёнными на вашем сайте.

Поддержка старых и новых браузеров

Старые браузеры, не поддерживающие атрибут download , также можно настроить для совместимости. В этом случае можно использовать решения на JavaScript или прибегнуть к методам, основанным на серверной логике, если атрибут download работает не так, как предполагалось. Подойдёт библиотека Modernizr для определения поддержки этого атрибута браузером. При необходимости осуществляйте переключение на эти методы. Еще одним вариантом может быть PHP-скрипт, задающий заголовки Content-Disposition , которые инициируют скачивание изображения, вместо его отображения в браузере.

Сложные ситуации

Наиболее сложные случаи, например, принудительное скачивание из внешних источников или исправление ошибок с неверными MIME-типами, требуют тщательного подхода. Для обеспечения стабильного пользовательского опыта используйте скрипты на стороне сервера для установки соответствующих заголовков Content-Type и Content-Disposition в соответствии с содержимым файла. Это поможет избежать таких проблем, как неполные загрузки или повреждение файлов. Важно очищать буфер вывода перед началом передачи файла.

Визуализация

Рассмотрим простую реализацию доступности изображения для загрузки:

У вас есть грандиозное фото:

Markdown Скопировать код До клика: 🖼️ (Изображение статично на вашем сайте)

Оживите его при помощи интерактивной ссылки на скачивание:

HTML Скопировать код <a href="path/to/image.jpg" download="my-marvelous-pic.jpg">Кликните здесь для скачивания этого шедевра! 🖼️🔗</a>

После клика ваша фотография вмгновенно попадёт в папку загрузок:

Markdown Скопировать код После клика: 🖼️⬇️ (Изображение скачивается на ваше устройство)

Вот и всё! Ваше цифровое изображение стало доступно для скачивания одним кликом. 🖼️➡️📥

Совместимость с браузерами

Браузерам, не поддерживающим атрибут download , например, Safari и IE, необходима альтернативная реализация. Серверное решение включает в себя правило .htaccess с mod_rewrite или PHP-скрипт для передачи файлов, которые помогут обойти эти ограничения и обеспечить однородное поведение загрузки во всех браузерах.

Вопросы безопасности

Говоря о загрузках, советов не #{сценарии} жертвовать безопасностью. Используйте методы предотвратения вредоносных действий на стороне сервера для защиты ваших ссылок от автоматического заполнения кодом и проследите за путями к ресурсам, чтобы избежать неавторизованного доступа или атак с помощью манипуляций с URL-адресом. Обеспечение безопасности ваших ресурсов и, что самое важное, ваших пользователей, должно быть в приоритете!

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