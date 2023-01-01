Синхронизация высоты блоков div в CSS без библиотек

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Быстрый ответ

Чтобы соседние блоки div были одинаковой высоты, простейшим решением будет применение CSS Flexbox. Необходимо задать display: flex родительскому контейнеру, и дело сделано!

CSS Скопировать код .container { display: flex; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <div>Содержимое первого div блока</div> <div>Содержимое второго div блока, которое может быть более объёмным</div> </div>

Основы Flexbox: ключевые концепции

CSS Flexbox — это эффективное решение для выравнивания блоков div по высоте. Это гибкая модель расположения элементов, позволяющая управлять одномерным или двумерным размещением контента.

Основная прелесть Flexbox в том, что элементы flex способны адаптировать свои размеры исходя из доступного пространства. Это возможно благодаря свойствам flex-grow и flex-shrink.

CSS Скопировать код .container > div { flex: 1; /* Равномерное распределение: каждый div получит равную ширину */ }

Продвинутое применение Flexbox

Идеальное выравнивание содержимого

Применяя align-items: stretch к контейнеру, можно выровнять высоту всех дочерних блоков div . Это соответствует ситуации когда все блоки, как бы, тянутся навстречу самому высокому блоку.

Гибкость при изменении контента

Flexbox — это магия в мире CSS. Он автоматически корректирует высоту элементов div , адаптируясь к изменениям содержимого и обеспечивает идеальный вид макета.

Совместимость с браузерами

Хотя Flexbox поддерживается большинством браузеров, прежде всего следует проверить совместимость. Девизом должно стать: «знай своего пользователя», а для проверки используйте ресурс Can I Use.

Визуализация

Визуально представьте себе два стакана (🥛) стоящих рядом. Отличие CSS Flexbox в том, что он обеспечивает равный уровень «воды» в наших «стаканах» — div элементах:

Markdown Скопировать код До: 🥛🤙🥛 Уровень «воды» может быть разных величин После применения CSS Flexbox: После: 🥛🥛 Уровень «воды» идентичен 🎚️. Благодаря CSS Flexbox весь сайт выглядит гармонично!

Альтернативы Flexbox и возможные подводные камни

Применение таблицы стилей

Если Flexbox не доступен, стили display: table; и display: table-cell; могут создать эффект одинаковой высоты. Однако функциональность при редактировании содержимого может уменьшиться.

Контроль над плавающими элементами

С помощью свойства overflow: hidden; можно удерживать плавающие элементы внутри div , при этом контейнер будет подстраиваться под самый высокий div. Как и в случае с таблицей стилей, это решение не может служить годной заменой Flexbox в плане универсальности и адаптивности.

Установка минимальных высот

Минимальные высоты ( min-height ) могут пригодиться при невеликих различиях в содержимом. Если же отличия превышают определённое значение, этот метод становится неприменимым. Здесь Flexbox снова демонстрирует свою отличную адаптивность.

Будьте осторожны

Постарайтесь избегать техник с отрицательными отступами и подложенными колонками: они не всегда подойдут при работе с динамичным контентом. В данном случае Flexbox выступает как надёжный инструмент.

Техники отката

Возвращение к проверенным стилям CSS

CSS «ложные колонки» – это альтернатива Flexbox при отсутствии поддержки последнего. Однако не забывайте о том, что инфлексибельность такого решения может усложнить редактирование содержимого.

Обращение к JavaScript

Если другие способы не работают, можно использовать выравнивание высоты за счёт JavaScript, часто осуществляемое через jQuery. Но, по возможности, рекомендуется обходиться без скриптов, если их использование не критично.

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