Симуляция эффекта hover на сенсорных устройствах#CSS и верстка #События в браузере #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы имитировать эффекты наведения на сенсорных экранах, воспользуйтесь JavaScript для добавления и удаления CSS-класса на событиях
touchstart и
touchend. Ниже приведён пример для быстрой реализации:
// Спасение мира в одном касании... или двух!
document.querySelectorAll('.simulated-hover').forEach(element => {
element.addEventListener('touchstart', () => element.classList.add('on-hover'));
element.addEventListener('touchend', () => element.classList.remove('on-hover'));
});
Добавьте в данную реализацию соответствующий CSS-стиль, привязав класс из JavaScript к CSS:
.on-hover, .simulated-hover:hover {
/* Дополните данный хэш-код своими стилями, необходимыми для создания эффекта 'hover' */
}
Укажите класс
.simulated-hover тем HTML-элементам, для которых необходимо имитировать наведение на сенсорных устройствах. Это будет давать визуальный отклик пользователям сенсорных экранов, аналогичный событию наведения курсора мыши.
Погружение: Принципы работы
Прежде чем углубляться в детали, обсудим основы. Эффекты наведения происходят, когда курсор мыши наводится на элемент и задерживается на нём, не активируя его. Однако сенсорные экраны не способны генерировать такое 'наведение'. Они работают исключительно на основе сенсорного взаимодействия. Именно поэтому, чтобы смоделировать псевдо-состояние наведения, мы будем использовать сочетание CSS и JavaScript.
Использование событий касания в jQuery
С помощью jQuery мы можем удобно привязывать события касания к элементам и изменять их классы:
// Больше значит лучше (как в данном случае с jQuery)!
$('.simulated-hover').on('touchstart', function() {
$(this).addClass('on-hover'); // Зафиксировали 'hover'!
}).on('touchend touchmove', function() {
$(this).removeClass('on-hover'); // И потеряли 'hover'!
});
Чистоту кода обеспечиваем с помощью удаления класса 'on-hover', при отсутствии касания или сдвиге пальца. Это создает плавый пользовательский интерфейс.
Предотвращаем нежелательное выделение и подсветку
Цель стилизации – это не только создание эстетичного интерфейса, но и предотвращение нежелательных эффектов, таких как выделение текста или подсветка при касании:
.simulated-hover {
-webkit-user-select: none; /* Текст как бы говорит: "Не трогай меня!" */
-webkit-tap-highlight-color: transparent; /* Видите ли вы меня сейчас? Конечно, нет! */
}
Наведение + Касание = Единая команда
Мы поддерживаем принцип доступности. Так почему бы нам не объединить устройства с различными возможностями?
function toggleHoverState(event) {
// Играем в прятки со стилем наведения!
event.target.classList.toggle('on-hover');
}
document.querySelectorAll('.simulated-hover').forEach(element => {
element.addEventListener('mouseenter', toggleHoverState); // Добро пожаловать на наш вечер!
element.addEventListener('mouseleave', toggleHoverState); // До свидания, будем рады снова Вас видеть!
element.addEventListener('touchstart', toggleHoverState);
element.addEventListener('touchend', toggleHoverState);
});
Теперь события
mouseenter и
mouseleave работают вместе с
touchstart и
touchend, обеспечивая элегантное взаимодействие для всех видов устройств.
Не забываем о долгом тапе, вызывающем контекстное меню
Также разработчику следует помнить о долгих нажатиях, вызывающих появление контекстного меню. Организовывайте взаимодействие на сенсорных устройствах так, чтобы исключить непредвиденные ситуации:
const LONG_TOUCH_DURATION = 500; // Ничего не торопим, всё вдумчиво!
$('.simulated-hover').on('touchstart', function(event) {
this.timeout = setTimeout(() => {
$(this).addClass('on-hover'); // Присваиваем класс
}, LONG_TOUCH_DURATION);
}).on('touchend touchmove', function(event) {
clearTimeout(this.timeout);
$(this).removeClass('on-hover'); // Удаляем класс!
});
Таким образом, эффекты наведения могут активироваться только при осмысленном долгом нажатии, создавая более глубокий реактивный интерфейс.
Визуализация
Воспринимайте эффект наведения на сенсорных экранах как поднятие флага при взаимодействии пользователя с элементом:
Сенсорный экран (📱): [Элемент 1, Элемент 2*, Элемент 3]
Уже при нажатии (тапе 👆) флаг элемента поднимается вверх (🚀):
👆 = Тап (касание)
🚀 = Статус наведения активирован!
До тапа: [🏳️, 🏳️, 🏳️]
После тапа: [🏳️, 👆🚀, 🏳️]
Примечание: Для достижения такого эффекта вовсе не требуется магической палочки, достаточно научиться качественно использовать интуитивные тапы!
Создание надёжной симуляции эффекта наведения
Пора задуматься: Активация без наведения
Для мобильных устройств рекомендуется обрабатывать AJAX-запросы напрямую по событиям касания, минуя необходимость в событии наведения:
$('.interactive-element').on('click', function() {
// Время для действий! Забудьте про наведение. Пора работать с AJAX!
loadData(this.dataset.url);
});
Такой подход наиболее подходит для действий, в которых состояние наведения не играет важной роли в пользовательском опыте или функциональности элемента.
Оптимальное решение: Наведение и активное состояние
В некоторых случаях достаточно использовать псевдокласс ':active', который идеально подходит для интерактивных элементов, таких как кнопки:
.simulated-hover:active {
/* Здесь применимы стили наведения, радушно встречающие пользователя */
}
Увлекательные взаимодействия с длительными триггерами касания
Можно сделать взаимодействие с пользователем ещё более интерактивным за счёт долгого касания, которое будет вызывать эффекты наведения, особенно у элементов, для которых польза от наведения очевидна (например, при появлении всплывающих подсказок):
let touchTimer;
$('.simulated-hover').on('touchstart', function() {
touchTimer = setTimeout(function() {
// Эффект наведения включен!
}, 800); // Чем дольше задержка, тем более заметно наведение!
}).on('touchend touchcancel touchmove', function() {
clearTimeout(touchTimer); // Стоп эффекту наведения
});
Такой подход способствует созданию ясных и продуманных взаимодействий, имитирующих аккуратное наведение курсора мыши.
Полезные материалы
- :hover – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Глубоко детализированный справочник по псевдо-классу CSS :hover.
- css – Changing :hover to touch/click for mobile devices – Stack Overflow — Статус знатока от пользователей о том, как смоделировать наведение на сенсорных экранах.
- Touch Events — Золотой стандарт событий касания, предоставляемый W3C.
- TouchEvent – Web APIs | MDN — Энциклопедия Mozilla по описанию событий касания в JavaScript — незаменимый ресурс для разработчиков мобильных веб-приложений.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда