Симуляция эффекта hover на сенсорных устройствах

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Быстрый ответ

Чтобы имитировать эффекты наведения на сенсорных экранах, воспользуйтесь JavaScript для добавления и удаления CSS-класса на событиях touchstart и touchend . Ниже приведён пример для быстрой реализации:

JS Скопировать код // Спасение мира в одном касании... или двух! document.querySelectorAll('.simulated-hover').forEach(element => { element.addEventListener('touchstart', () => element.classList.add('on-hover')); element.addEventListener('touchend', () => element.classList.remove('on-hover')); });

Добавьте в данную реализацию соответствующий CSS-стиль, привязав класс из JavaScript к CSS:

CSS Скопировать код .on-hover, .simulated-hover:hover { /* Дополните данный хэш-код своими стилями, необходимыми для создания эффекта 'hover' */ }

Укажите класс .simulated-hover тем HTML-элементам, для которых необходимо имитировать наведение на сенсорных устройствах. Это будет давать визуальный отклик пользователям сенсорных экранов, аналогичный событию наведения курсора мыши.

Погружение: Принципы работы

Прежде чем углубляться в детали, обсудим основы. Эффекты наведения происходят, когда курсор мыши наводится на элемент и задерживается на нём, не активируя его. Однако сенсорные экраны не способны генерировать такое 'наведение'. Они работают исключительно на основе сенсорного взаимодействия. Именно поэтому, чтобы смоделировать псевдо-состояние наведения, мы будем использовать сочетание CSS и JavaScript.

Использование событий касания в jQuery

С помощью jQuery мы можем удобно привязывать события касания к элементам и изменять их классы:

JS Скопировать код // Больше значит лучше (как в данном случае с jQuery)! $('.simulated-hover').on('touchstart', function() { $(this).addClass('on-hover'); // Зафиксировали 'hover'! }).on('touchend touchmove', function() { $(this).removeClass('on-hover'); // И потеряли 'hover'! });

Чистоту кода обеспечиваем с помощью удаления класса 'on-hover', при отсутствии касания или сдвиге пальца. Это создает плавый пользовательский интерфейс.

Предотвращаем нежелательное выделение и подсветку

Цель стилизации – это не только создание эстетичного интерфейса, но и предотвращение нежелательных эффектов, таких как выделение текста или подсветка при касании:

CSS Скопировать код .simulated-hover { -webkit-user-select: none; /* Текст как бы говорит: "Не трогай меня!" */ -webkit-tap-highlight-color: transparent; /* Видите ли вы меня сейчас? Конечно, нет! */ }

Наведение + Касание = Единая команда

Мы поддерживаем принцип доступности. Так почему бы нам не объединить устройства с различными возможностями?

JS Скопировать код function toggleHoverState(event) { // Играем в прятки со стилем наведения! event.target.classList.toggle('on-hover'); } document.querySelectorAll('.simulated-hover').forEach(element => { element.addEventListener('mouseenter', toggleHoverState); // Добро пожаловать на наш вечер! element.addEventListener('mouseleave', toggleHoverState); // До свидания, будем рады снова Вас видеть! element.addEventListener('touchstart', toggleHoverState); element.addEventListener('touchend', toggleHoverState); });

Теперь события mouseenter и mouseleave работают вместе с touchstart и touchend , обеспечивая элегантное взаимодействие для всех видов устройств.

Не забываем о долгом тапе, вызывающем контекстное меню

Также разработчику следует помнить о долгих нажатиях, вызывающих появление контекстного меню. Организовывайте взаимодействие на сенсорных устройствах так, чтобы исключить непредвиденные ситуации:

JS Скопировать код const LONG_TOUCH_DURATION = 500; // Ничего не торопим, всё вдумчиво! $('.simulated-hover').on('touchstart', function(event) { this.timeout = setTimeout(() => { $(this).addClass('on-hover'); // Присваиваем класс }, LONG_TOUCH_DURATION); }).on('touchend touchmove', function(event) { clearTimeout(this.timeout); $(this).removeClass('on-hover'); // Удаляем класс! });

Таким образом, эффекты наведения могут активироваться только при осмысленном долгом нажатии, создавая более глубокий реактивный интерфейс.

Визуализация

Воспринимайте эффект наведения на сенсорных экранах как поднятие флага при взаимодействии пользователя с элементом:

Markdown Скопировать код Сенсорный экран (📱): [Элемент 1, Элемент 2*, Элемент 3]

Уже при нажатии (тапе 👆) флаг элемента поднимается вверх (🚀):

Markdown Скопировать код 👆 = Тап (касание) 🚀 = Статус наведения активирован!

Markdown Скопировать код До тапа: [🏳️, 🏳️, 🏳️] После тапа: [🏳️, 👆🚀, 🏳️]

Примечание: Для достижения такого эффекта вовсе не требуется магической палочки, достаточно научиться качественно использовать интуитивные тапы!

Создание надёжной симуляции эффекта наведения

Пора задуматься: Активация без наведения

Для мобильных устройств рекомендуется обрабатывать AJAX-запросы напрямую по событиям касания, минуя необходимость в событии наведения:

JS Скопировать код $('.interactive-element').on('click', function() { // Время для действий! Забудьте про наведение. Пора работать с AJAX! loadData(this.dataset.url); });

Такой подход наиболее подходит для действий, в которых состояние наведения не играет важной роли в пользовательском опыте или функциональности элемента.

Оптимальное решение: Наведение и активное состояние

В некоторых случаях достаточно использовать псевдокласс ':active', который идеально подходит для интерактивных элементов, таких как кнопки:

CSS Скопировать код .simulated-hover:active { /* Здесь применимы стили наведения, радушно встречающие пользователя */ }

Увлекательные взаимодействия с длительными триггерами касания

Можно сделать взаимодействие с пользователем ещё более интерактивным за счёт долгого касания, которое будет вызывать эффекты наведения, особенно у элементов, для которых польза от наведения очевидна (например, при появлении всплывающих подсказок):

JS Скопировать код let touchTimer; $('.simulated-hover').on('touchstart', function() { touchTimer = setTimeout(function() { // Эффект наведения включен! }, 800); // Чем дольше задержка, тем более заметно наведение! }).on('touchend touchcancel touchmove', function() { clearTimeout(touchTimer); // Стоп эффекту наведения });

Такой подход способствует созданию ясных и продуманных взаимодействий, имитирующих аккуратное наведение курсора мыши.

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