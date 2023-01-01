Семантичное связывание заголовка и списка в HTML для доступности

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Быстрый ответ

Для семантического выделения заголовков списков используйте вложенные теги <figcaption> внутри <figure> для отдельных списков. В списке, присутствующем в рамках более большой структуры, предпочтительно использовать заголовок ( <h1> - <h6> ) в <section> .

HTML Скопировать код <figure> <figcaption>Заголовок списка</figcaption> <ul><li>Элемент</li></ul> </figure> <section> <h2>Заголовок списка</h2> <ul><li>Элемент</li></ul> </section>

Подписи: сочетание

Тег <figcaption> идеально подходит как семантический элемент для подписи списка в контейнере <figure> . Перед стилизацией списков важно сначала обеспечить правильную семантическую структуру.

HTML Скопировать код <figure> <figcaption>Список покупок</figcaption> <ul> <li>Молоко</li> </ul> </figure>

Правила использования заголовков для поддержания высокой семантики

Заголовки ( <h1> - <h6> ) сразу перед списком ( <ul> или <ol> ) обеспечивают четкую семантическую связь и удобство для вспомогательных технологий.

HTML Скопировать код <h3 id="fruits">Фрукты</h3> <ul aria-labelledby="fruits"> <li>Яблоки</li> <li>Бананы</li> </ul>

Необходимо соблюдать логическую иерархию заголовков, независимо от их h -уровня.

::before

Применяйте эти техники, когда элементы <header> или классы не видны. Псевдоэлемент ::before и атрибут data- позволяют добавить подпись к списку.

HTML Скопировать код <ul data-caption="Todo-лист"> <li>Стирка</li> </ul>

CSS Скопировать код ul:before { content: attr(data-caption); display: block; font-weight: bold; }

Следите за обновлениями W3C — иногда они вводят новые семантические элементы.

Стилизация списка: верный инструментарий семантики

При стилизации используйте классы и data-атрибуты для списка и его подписи. Так вы избежите проблем, таких как нежелательные всплывающие подсказки.

HTML Скопировать код <figure class="list box"> <figcaption class="necklace">Плейлист</figcaption> <ul> <li>Bohemian Rhapsody</li> </ul> </figure>

Вы можете использовать CSS для настройки внешнего вида подписей списков:

CSS Скопировать код .stylish-list .list-caption { font-size: 1.2em; color: #333; }

Визуализация

Списки без подписей напоминают корабль без капитана. Правильно выполненное добавление подписи напомнит о капитане, ведущем корабль в нужном направлении.

HTML Скопировать код <figure> <figcaption>🏷️: "Классические романы"</figcaption> <ul> <li>📗: "Гордость и предубеждение"</li> <li>📘: "Скотный двор"</li> </ul> </figure>

Такой подход устанавливает необходимую семантическую связь.

Семантические альтернативы традиционным спискам

<dl> предлагает встроенную возможность группировки элементов с подписями. В этом теге <dt> выступает как заголовок списка, а <dd> — как перечисленные элементы.

HTML Скопировать код <dl> <dt>Капитаны Земли</dt> <dd>Стив Роджерс</dd> <dd>Капитан Планета</dd> </dl>

Доступность посредством семантики

Ясная иерархия и использование ARIA-ориентиров обеспечивают простоту восприятия структуры веб-сайта и упрощают его использование.

HTML Скопировать код <nav aria-label="Основная навигация"> <ul> <li>Главная</li> </ul> </nav>

Применение семантики с помощью HTML5 и ARIA

HTML5 и ARIA — это инструменты, которые помогают организовать структуру документов и управлять ими с помощью специализированных ролей и атрибутов.

HTML Скопировать код <section role="region" aria-labelledby="todays-tasks"> <h2 id="todays-tasks">Задачи на сегодня</h2> <ul><li>Задача 1</li></ul> </section>

Благодаря этим инструментам контент становится более доступным для всех пользователей.

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