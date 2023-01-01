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Семантически правильный тег для копирайта в HTML5
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Семантически правильный тег для копирайта в HTML5

#Основы HTML  #Семантическая разметка  #HTML5-элементы (header, main, footer)  
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Быстрый ответ

Для указания информации о копирайте в вашем HTML5-документе применяйте тег <footer> в конце раздела, статьи или объекта <div> на уровне всей страницы:

HTML
Скопировать код
<footer>
  <small>&copy; 2023 Ваша Великолепная Компания. Все права защищены.</small>
</footer>

Такой подход обеспечит идеальное сочетание семантичности, юридической корректности и доступности. Показателем истинного мастерства веб-разработки является именно использование подобных приемов!

Пошаговый план для смены профессии

Почему семантика так важна?

В HTML5 семантические теги помогают как людям, так и поисковым системам, понять, что содержится в размечаемом блоке. Теги <footer> и <small> помогут вам корректно и законным образом разместить уведомление о копирайте, при этом сделав его доступным.

Тег <footer> улучшает доступность контента, оптимизирует процесс индексации для поисковых систем и облегчает взаимодействие со скрин-ридерами. Использование <small> предполагает уменьшение размера шрифта и ориентировано на отображение юридически значимой информации, включая копирайт.

Вставка ссылки на лицензию

Добавление ссылки на лицензионное соглашение с атрибутом rel="license" превращает ваше уведомление о копирайте в формат, доступный для машинной обработки, и повышает прозрачность для пользователей.

Соответствие законодательству и краткость

Убедитесь, что ваша заметка о копирайте размещена адекватно с точки зрения семантики и соответствует юридическим нормам. По необходимости обязательно проконсультируйтесь с официальными руководствами или юридическими экспертами.

Визуализация

Тег <footer> воспринимается как финал вашего контента, играет роль сигнала о его завершении. Тег <small> действует подобно заключительным титрам в фильме: он может не привлекать основной фокус внимания, однако является неотъемлемой составляющей проекта.

HTML
Скопировать код
<footer>
  <small>&copy; 2023 Ваша Великолепная Компания. Спасибо, что зашли к нам!</small>
</footer>

Подробности о семантических подвалах

Сущность машинной читаемости

Для сложных лицензий можно

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Какой тег следует использовать для размещения информации о копирайте в HTML5?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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