Семантически правильный тег для копирайта в HTML5#Основы HTML #Семантическая разметка #HTML5-элементы (header, main, footer)
Быстрый ответ
Для указания информации о копирайте в вашем HTML5-документе применяйте тег
<footer> в конце раздела, статьи или объекта
<div> на уровне всей страницы:
<footer>
<small>© 2023 Ваша Великолепная Компания. Все права защищены.</small>
</footer>
Такой подход обеспечит идеальное сочетание семантичности, юридической корректности и доступности. Показателем истинного мастерства веб-разработки является именно использование подобных приемов!
Почему семантика так важна?
В HTML5 семантические теги помогают как людям, так и поисковым системам, понять, что содержится в размечаемом блоке. Теги
<footer> и
<small> помогут вам корректно и законным образом разместить уведомление о копирайте, при этом сделав его доступным.
<footer> и
<small>: идеальное сочетание тегов
Тег
<footer> улучшает доступность контента, оптимизирует процесс индексации для поисковых систем и облегчает взаимодействие со скрин-ридерами. Использование
<small> предполагает уменьшение размера шрифта и ориентировано на отображение юридически значимой информации, включая копирайт.
Вставка ссылки на лицензию
Добавление ссылки на лицензионное соглашение с атрибутом
rel="license" превращает ваше уведомление о копирайте в формат, доступный для машинной обработки, и повышает прозрачность для пользователей.
Соответствие законодательству и краткость
Убедитесь, что ваша заметка о копирайте размещена адекватно с точки зрения семантики и соответствует юридическим нормам. По необходимости обязательно проконсультируйтесь с официальными руководствами или юридическими экспертами.
Визуализация
Тег
<footer> воспринимается как финал вашего контента, играет роль сигнала о его завершении. Тег
<small> действует подобно заключительным титрам в фильме: он может не привлекать основной фокус внимания, однако является неотъемлемой составляющей проекта.
<footer>
<small>© 2023 Ваша Великолепная Компания. Спасибо, что зашли к нам!</small>
</footer>
Подробности о семантических подвалах
Сущность машинной читаемости
Для сложных лицензий можно
Ксения Сорокина
веб-техредактор