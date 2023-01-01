Сделать текст невыделяемым в HTML: CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Если хотите предотвратить выделение текста, воспользуйтесь CSS-свойством user-select: none :

CSS Скопировать код .unselectable { user-select: none; } /* Этот класс делает текст невыделяемым */

Затем добавьте этот класс нужным элементам в HTML:

HTML Скопировать код <p class="unselectable">Окажитесь не в силах выделить меня!</p>

Таким образом, можно эффективно заблокировать выделение текста в подавляющем большинстве современных браузеров.

Совместимость и использование атрибута 'unselectable'

CSS-метод достаточно надежен, но некоторые старые версии браузеров, например Internet Explorer, могут не поддерживать его. В этом случае используйте атрибут unselectable со значением "on", тогда текст станет невыделяемым:

HTML Скопировать код <p unselectable="on">Даже старый IE не справится со мной.</p>

Этот атрибут не является стандартным, однако его явно стоит рассмотреть, когда нужно обеспечить обратную совместимость.

Применение JavaScript для сложных случаев

Если при помощи CSS не удается сделать текст невыделяемым, на помощь придет JavaScript:

JS Скопировать код function makeUnselectable(element) { if (element.nodeType === 1) { element.setAttribute("unselectable", "on"); // Декларируем элемент невыделяемым } var child = element.firstChild; while (child) { makeUnselectable(child); // Применяем рекурсивно ко всем потомкам child = child.nextSibling; } } makeUnselectable(document.getElementById('myElement')); // Активируем на выбранном элементе

Этот скрипт просматривает все потомки выбранного элемента и присваивает им атрибут невыделяемости.

Визуализация

Текст на веб-странице, подобно отдельным разделам книги с ограниченным доступом, можно защитить от выделения так, как будто при помощи невидимых чернил:

Markdown Скопировать код До: ['Привет', 'мир', '**Невидимый**', 'текст'] После: ['Привет', 'мир', '🔍✨', 'текст']

А CSS-класс работает подобно знаку "вход запрещён":

CSS Скопировать код .user-select-none { user-select: none; /* Ваш текст под охраной */ }

Подведите нужные элементы под этот класс, чтобы их текст стал невыделяемым.

Практическое применение и потенциальные трудности

Текст, невозможный для выделения, часто востребован при оформлении элементов интерфейса, таких как кнопки, чтобы случайное выделение не вызывало сбоев. Вместе с тем, чрезмерное использование такого текста может затруднить навигацию сайта.

Поддержка разными браузерами

Чтобы обеспечить работу во всех браузерах, добавьте всемирно известные префиксы -moz-user-select и -webkit-user-select к свойству user-select :

CSS Скопировать код .no-select { -webkit-user-select: none; /* Для Safari */ -moz-user-select: none; /* Для Firefox */ user-select: none; /* Для всех остальных браузеров */ }

Детали при двойном клике

В некоторых интерфейсах двойной клик позволяет улучшить взаимодействие с пользователем, поэтому применение user-select: none к таким элементам способствует созданию более эстетичного интерфейса.

Указывайте авторство при использовании других скриптов

Если вы используете внешний JavaScript, не забудьте упомянуть автора. Это поможет предотвратить конфликты, связанные с авторскими правами, и исключит путаницу среди разработчиков.

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