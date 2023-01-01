logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Сделать строку таблицы кликабельной с помощью HTML и CSS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Сделать строку таблицы кликабельной с помощью HTML и CSS

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Таблицы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете сделать всю строку таблицы кликабельной с помощью обработчиков событий JavaScript и правильного расположения тегов ссылок:

HTML
Скопировать код
<style>
.full-width-link {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
</style>

<table>
  <tr onclick="window.location='https://www.example.com';">
    <td>
      <a href="https://www.example.com" class="full-width-link">Кликните сюда!</a>
    </td>
    <td>Или здесь... В любом случае вы попадете на нужную страницу!</td>
  </tr>
</table>

CSS-класс .full-width-link позволяет ссылке занимать все доступное пространство внутри ячейки, улучшая таким образом удобство использования.

Пошаговый план для смены профессии

Устранение "мёртвых" зон

Каждый пиксель важен при навигации по сайту. Вы можете уменьшить некликабельные области, настроив отступы в CSS и расширив активную область:

CSS
Скопировать код
td, th {
  padding: 0;
}
.full-width-link {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  padding: 10px;
}

Применение современного Javascript

Используя такие современные методы JavaScript как querySelectorAll и addEventListener, Вы можете сделать строки таблицы кликабельными без привлечения библиотеки jQuery:

JS
Скопировать код
document.querySelectorAll('tr[data-href]').forEach(row => {
  row.addEventListener('click', () => {
    window.location = row.dataset.href;
  });
});

Использование атрибута data-href для хранения URL делает код более читабельным и удобным для поддержки.

Построение структуры внутри ссылок

Чтобы избежать проблем с вложенностью блочных элементов в тегах <a>, рекомендуется использовать более простой <span>:

HTML
Скопировать код
<td>
  <a href="https://www.example.com" class="full-width-link">
    <span class="link-content">На меня безопасно кликать!</span>
  </a>
</td>

Визуализация

Воспринимайте каждую строку таблицы как новый уровень в игре на внимание пользователя:

Строка (Уровни игры) Кликабельность
Уровень 1 🎮
Уровень 2 🎮
Уровень босса 🎮

Каждый клик ассоциируйте с переходом на новый уровень. Идите вперед, играйте!

Эксперименты с гибкостью

Использование div вместо элементов таблицы с применением CSS-стилей таблицы расширяет возможности для гибкости. Благодаря использованию события onClick в JavaScript, вы получаете больше контроля над функциональностью.

Проверка совместимости с различными браузерами

Не забывайте, что стилизация ссылок как таблиц может вызвать проблемы совместимости в различных браузерах и на различных устройствах. Проводите обязательное тестирование на разных платформах.

Полезные материалы

  1. :hover – CSS: Cascading Style Sheets | MDN
  2. HTML Таблицы
  3. Метод Window setTimeout()
  4. Введение в события браузера
  5. Руководство по авторской практике ARIA | APG | WAI | W3C
  6. Событие click | Документация jQuery API
  7. Делегирование событий
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой CSS-класс используется для создания кликабельной ссылки, занимающей всю ширину ячейки?
1 / 5

Ксения Сорокина

веб-техредактор

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024

Загрузка...