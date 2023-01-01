Сделать строку таблицы кликабельной с помощью HTML и CSS

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Быстрый ответ

Вы можете сделать всю строку таблицы кликабельной с помощью обработчиков событий JavaScript и правильного расположения тегов ссылок:

HTML Скопировать код <style> .full-width-link { display: block; width: 100%; height: 100%; } </style> <table> <tr onclick="window.location='https://www.example.com';"> <td> <a href="https://www.example.com" class="full-width-link">Кликните сюда!</a> </td> <td>Или здесь... В любом случае вы попадете на нужную страницу!</td> </tr> </table>

CSS-класс .full-width-link позволяет ссылке занимать все доступное пространство внутри ячейки, улучшая таким образом удобство использования.

Устранение "мёртвых" зон

Каждый пиксель важен при навигации по сайту. Вы можете уменьшить некликабельные области, настроив отступы в CSS и расширив активную область:

CSS Скопировать код td, th { padding: 0; } .full-width-link { display: block; width: 100%; height: 100%; padding: 10px; }

Применение современного Javascript

Используя такие современные методы JavaScript как querySelectorAll и addEventListener , Вы можете сделать строки таблицы кликабельными без привлечения библиотеки jQuery:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('tr[data-href]').forEach(row => { row.addEventListener('click', () => { window.location = row.dataset.href; }); });

Использование атрибута data-href для хранения URL делает код более читабельным и удобным для поддержки.

Построение структуры внутри ссылок

Чтобы избежать проблем с вложенностью блочных элементов в тегах <a> , рекомендуется использовать более простой <span> :

HTML Скопировать код <td> <a href="https://www.example.com" class="full-width-link"> <span class="link-content">На меня безопасно кликать!</span> </a> </td>

Визуализация

Воспринимайте каждую строку таблицы как новый уровень в игре на внимание пользователя:

Строка (Уровни игры) Кликабельность Уровень 1 🎮 ✅ Уровень 2 🎮 ✅ Уровень босса 🎮 ✅

Каждый клик ассоциируйте с переходом на новый уровень. Идите вперед, играйте!

Эксперименты с гибкостью

Использование div вместо элементов таблицы с применением CSS-стилей таблицы расширяет возможности для гибкости. Благодаря использованию события onClick в JavaScript, вы получаете больше контроля над функциональностью.

Проверка совместимости с различными браузерами

Не забывайте, что стилизация ссылок как таблиц может вызвать проблемы совместимости в различных браузерах и на различных устройствах. Проводите обязательное тестирование на разных платформах.

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