Сделать ссылку неактивной с помощью CSS: подробное решение

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Быстрый ответ

Чтобы сделать ссылку <a> некликабельной, нужно добавить следующие стили CSS:

CSS Скопировать код .no-click { pointer-events: none; cursor: default; }

Затем назначьте этот класс конкретному элементу:

HTML Скопировать код <a href="#" class="no-click">Привет, я не активна!</a>

Свойство pointer-events: none; выключает взаимодействие с ссылкой, а cursor: default; заменяет курсор на стандартный курсор-стрелку, чтобы показать, что ссылка неактивна.

Разбираемся в изменении стилей ссылок

Проработка внешнего вида

Чтобы полностью удалить все признаки активности ссылки, добавьте стили:

CSS Скопировать код a.no-click { color: currentColor; /* Цвет текста соответствует основному */ text-decoration: none; /* Без подчёркивания */ }

Так <a> будет выглядеть как обычный текст.

Использование наложения: защита слоями

Без использования JavaScript вы можете перекрыть ссылку другим элементом с более высоким значением z-index :

HTML Скопировать код <div class="link-overlay"> <a href="#" class="underneath-link">Я недоступна!</a> </div>

CSS Скопировать код .link-overlay { position: relative; z-index: 1; } .underneath-link { position: absolute; z-index: -1; }

В этом случае ссылка будет видна, но клик по ней станет невозможным из-за перекрывающего ее div.

Юзабилити: не конфузим пользователя

Не забывайте, что ссылка, которая выглядит неактивной, может сбивать с толку пользователей. Обязательно давайте явные визуальные подсказки о ее состоянии.

Код для динамики контента и сложных случаев

Задача сохранения неактивности

В одностраничных приложениях или при динамической загрузке контента нужно последовательно использовать стили .no-click , чтобы поддерживать единообразие интерфейса.

Когда CSS взаимодействует с JavaScript

Несмотря на то что фокус данной статьи — CSS, напомним, что JavaScript или jQuery позволяют управлять взаимодействием со ссылками гораздо гибче:

JS Скопировать код $('a').click(function(event){ if (noDoorHere) { event.preventDefault(); } });

Однако добавление JavaScript усложняет проект, что не всегда оправдано для решения простых задач.

Учитываем доступность

Главное — не ухудшить доступность интерфейса после внесенных изменений. В скринридерах или при использовании клавиатурной навигации ссылка должна восприниматься как обычный текст. Возможно, придется удалить атрибут href или добавить tabindex="-1" .

Визуализация

Представьте тег <a> как дверцу, ведущую на другую страницу:

Markdown Скопировать код 🚪 <- Вход в другой мир

С помощью CSS можно сделать эту дверцу "некликабельной":

CSS Скопировать код a.not-clickable { pointer-events: none; /* Ручка застряла! */ text-decoration: none; /* Самой двери нет! */ color: inherit; /* Сливается с интерьером */ }

И в итоге мы получаем декоративную картину вместо дверцы:

Markdown Скопировать код 🖼️ <- Иллюзия, никуда не ведущая.

Улучшения для оптимального UX

Информируем пользователя

Чтобы пользователь понимал, что происходит с неактивными элементами на странице, можно использовать всплывающие подсказки или изменение прозрачности:

CSS Скопировать код a.no-click:hover { opacity: 0.5; /* Полупрозрачная */ } a.no-click::after { content: " (Сейчас закрыто)"; /* Визуальная подсказка */ }

Адаптируемся к устройствам

Проверяем, как работают неактивные ссылки на разных устройствах и разных экранах:

CSS Скопировать код @media (hover: none) { .no-click { pointer-events: auto; /* Всё в порядке для тач-устройств */ } }

Медиазапросы могут помочь настроить поведение для устройств без функции наведения, отключая pointer-events .

Изящные переходы

Добавляем анимацию перехода для красивой визуализации:

CSS Скопировать код a.no-click { transition: color 0.3s ease; /* Плавное изменение цвета */ } a.no-click:hover { color: grey; /* Серый — цвет остановки */ }

Такие визуальные эффекты делают изменение состояния ссылки более естественным.

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