Сделать поле ввода текста неизменяемым: CSS решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы сделать текстовое поле ввода нередактируемым, необходимо использовать атрибут
readonly:
<input type="text" value="Заморожено во времени" readonly>
Данный атрибут защищает поле ввода от внедрения изменений, при этом оставляя его визуально активным. Стилизация элемента остается нетронутой, а возможность взаимодействия с элементом сохраняется.
Детальный разбор
Когда применять:
readonly
Атрибут
readonly функционирует как страж, который охраняет ваше значение, оставляя его доступным для выделения и копирования. Внешний вид поля ввода остается неприкосновенным, стиль не требует дополнительных настроек.
Альтернатива:
disabled
Если вы хотите превратить поле ввода в неактивный элемент, примените атрибут
disabled. Он делает элемент неактивным и исключает его из переключения при использовании клавиши Tab. Поле в режиме "спящего режима" не передаст свое содержимое при отправке формы.
Стильный пример:
pointer-events
Существует более малоизвестный метод — значение CSS
none для свойства
pointer-events. Этот прием позволяет полю ввода игнорировать любые события мыши, тем самым превращая его в элегантно нередактируемый элемент.
Визуализация
Давайте представим концепцию неизменяемого текстового поля с помощью сценария на основе эмодзи:
Обыкновенная книга (**`<input>`**), где можно вести записи.
📘 `<input type="text">` : [_____________] (Здесь могла бы быть ваша история!)
Добавим замок (атрибут `readonly`) — теперь записи под надежной защитой!
🔒 `<input type="text" readonly>`: [🖋️ Ваш эпос под защитой 📜] (Редактирование запрещено!)
Текстовое поле с атрибутом readonly походит на книгу, которая становится непоколебимым свидетельством слов, недоступных для внесения поправок.
Изучаем детали
Преимущества
readonly
Атрибут
readonly проявляет себя достойно и ненавязчиво. Он сохраняет данные без шума и исчезновения, которые не пропадают при отправке формы. Элемент просто охраняет данные, не позволяя внести изменения.
Доступность
В экосистеме HTML, атрибут
readonly является примером хороших отношений. Поля с этим атрибутом доступны для фокусировки и взаимодействия с вспомогательными технологиями. Скринридеры могут читать содержимое этих полей, а пользователи с клавиатуры могут перемещаться по ним без ограничений.
Отправка формы и
readonly
В контексте форм
readonly проявляет себя на все сто: в отличие от
disabled, поля с атрибутом readonly успешно передают свое значение при отправке формы, полноценно участвуя в этом процессе.
Более глубокое погружение
Роль JavaScript
JavaScript предоставляет возможность более динамичного взаимодействия с элементами. С помощью этого языка программирования вы можете легко менять состояние
readonly, делая интерфейс более отзывчивым.
Визуальные индикаторы
Визуальные сигналы, вроде тонкого сочетания цветов или иконки замка, могут значительно улучшить пользовательский опыт, намекая на нередактируемость поля.
Баланс между эстетикой и функциональностью
Важно поддерживать баланс: поле с атрибутом
readonly не должно быть слишком визуально навязчивым или наоборот, незаметным. Оно должно ясно сообщать о своем статусе, но без избыточности.
Полезные материалы
- HTML Standard — Спецификация HTML, в которой представлена подробная информация о атрибуте
readonly.
- css – How to disable text selection highlighting — Обсуждение на StackOverflow о том, как избежать выделения текста.
- Just a moment... — Ветка обсуждения различий между
readonlyи
disabled.
- WebAIM: Creating Accessible Forms – Accessible Form Controls — Наставление по созданию доступных форм с использованием элементов
readonly.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда