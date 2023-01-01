Сделать изображение некликабельным на мобильных: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы сделать HTML-элемент некликабельным и при этом позволить взаимодействие с элементами, находящимися за ним, следует использовать CSS-свойство pointer-events в значении none . Такой подход позволит игнорировать все события мыши, предназначенные для данного элемента.

CSS Скопировать код .no-click { pointer-events: none; /* Элемент становится "неприкасаемым" 👻 */ }

Нужно добавить класс .no-click к элементу, с которым взаимодействие не предполагается:

HTML Скопировать код <div class="no-click">Клик сюда не пройдёт! 🚫</div>

Особенности свойства pointer-events

pointer-events — это универсальное свойство, позволяющее регулировать режимы взаимодействия с событиями мыши. Отметим, что данное свойство не поддерживается в Internet Explorer 10 и более ранних версиях. Это свойство эффективно управляет взаимодействием с устройствами на сенсорной основе, включая как клики, так и сенсорные события.

Значения свойства pointer-events

Свойство pointer-events может принимать различные значения в зависимости от способа его применения:

auto : Стандартное поведение, подразумевающее взаимодействие с элементом.

: Стандартное поведение, подразумевающее взаимодействие с элементом. none : Отключение всех событий мыши.

: Отключение всех событий мыши. Для SVG определены специфические значения ( visiblePainted , visibleFill , visibleStroke , и visible ): эти значения позволяет подробно настраивать взаимодействие с элементами SVG в зависимости от их видимости и типа заполнения.

Запомните: Важны детали! 😈

Влияние на прокрутку и операции перетаскивания

Если у элемента установлено свойство pointer-events: none , он не принимает взаимодействий. Это особенно полезно когда требуется разместить элементы в слоях: так, пользователь сможет прокручивать и перетаскивать контент под этими слоями, не вызывая случайно лишних событий.

Визуализация

Давайте наглядно продемонстрируем, как работает pointer-events: none . Представьте следующую схему:

Markdown Скопировать код Верхний слой (🔓 Элемент): [⬆️🚶‍♂️⬇️] Нижний слой (🔒 Цель): [🎯]

Применим к верхнему слою свойство pointer-events: none :

CSS Скопировать код pointer-events: none; /* Зона взаимодействия отсутствует! 🎟️ */

Теперь взаимодействие происходит сразу с целевым объектом, минуя верхний слой:

Markdown Скопировать код Траектория взаимодействия: [⬆️🚶‍♂️⬇️] ➡️ [🎯] Результат: Прямое попадание! Мишень так и была поражена, объект остался нетронутым.

Динамическое изменение свойства pointer-events при помощи JavaScript

JavaScript идеально подойдет для динамического изменения свойства pointerEvents , позволяющего сделать элемент прозрачным для мыши. Это достигается с помощью свойства style , позволяющего переключиться между состояниями элемента, в зависимости от потребностей:

JS Скопировать код function toggleClickThrough(element, enable) { element.style.pointerEvents = enable ? 'none' : 'auto'; // Переключаем "прозрачность" } // Пример использования: // Включаем "прозрачность" toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), true); // Выключаем "прозрачность" toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), false);

Когда 'pointer-events: none' особенно полезен

Это свойство нашло широкое применение в различных практических ситуациях, включая:

Создание игровых элементов , которые не должны затруднять взаимодействие с игровым процессом. Игровые персонажи будут вам благодарны! 🔫

, которые не должны затруднять взаимодействие с игровым процессом. Игровые персонажи будут вам благодарны! 🔫 Формирование наложений интерфейса, которые не блокируют доступ к основному содержимому страницы.

На что стоит обратить внимание

Свойство pointer-events: none представляется довольно удобным, но необходимо помнить о возможных компликациях:

Это может смутить пользователей, если они видят интерактивные элементы , но не могут с ними взаимодействовать.

, но не могут с ними взаимодействовать. Более старые версии Internet Explorer могут не поддерживать это свойство.

Пример работы кода

Чтобы наглядно продемонстрировать, как pointer-events: none применяется на практике, можно использовать следующий пример на веб-сервисе JSFiddle, где показано, как элементы игнорируют клики: Пример на JSFiddle

Полезные материалы