Сделать изображение некликабельным на мобильных: решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы сделать HTML-элемент некликабельным и при этом позволить взаимодействие с элементами, находящимися за ним, следует использовать CSS-свойство
pointer-events в значении
none. Такой подход позволит игнорировать все события мыши, предназначенные для данного элемента.
.no-click {
pointer-events: none; /* Элемент становится "неприкасаемым" 👻 */
}
Нужно добавить класс
.no-click к элементу, с которым взаимодействие не предполагается:
<div class="no-click">Клик сюда не пройдёт! 🚫</div>
Особенности свойства pointer-events
pointer-events — это универсальное свойство, позволяющее регулировать режимы взаимодействия с событиями мыши. Отметим, что данное свойство не поддерживается в Internet Explorer 10 и более ранних версиях. Это свойство эффективно управляет взаимодействием с устройствами на сенсорной основе, включая как клики, так и сенсорные события.
Значения свойства pointer-events
Свойство
pointer-events может принимать различные значения в зависимости от способа его применения:
auto: Стандартное поведение, подразумевающее взаимодействие с элементом.
none: Отключение всех событий мыши.
- Для SVG определены специфические значения (
visiblePainted,
visibleFill,
visibleStroke, и
visible): эти значения позволяет подробно настраивать взаимодействие с элементами SVG в зависимости от их видимости и типа заполнения.
Запомните: Важны детали! 😈
Влияние на прокрутку и операции перетаскивания
Если у элемента установлено свойство
pointer-events: none, он не принимает взаимодействий. Это особенно полезно когда требуется разместить элементы в слоях: так, пользователь сможет прокручивать и перетаскивать контент под этими слоями, не вызывая случайно лишних событий.
Визуализация
Давайте наглядно продемонстрируем, как работает
pointer-events: none. Представьте следующую схему:
Верхний слой (🔓 Элемент): [⬆️🚶♂️⬇️]
Нижний слой (🔒 Цель): [🎯]
Применим к верхнему слою свойство
pointer-events: none:
pointer-events: none; /* Зона взаимодействия отсутствует! 🎟️ */
Теперь взаимодействие происходит сразу с целевым объектом, минуя верхний слой:
Траектория взаимодействия: [⬆️🚶♂️⬇️] ➡️ [🎯]
Результат: Прямое попадание! Мишень так и была поражена, объект остался нетронутым.
Динамическое изменение свойства pointer-events при помощи JavaScript
JavaScript идеально подойдет для динамического изменения свойства
pointerEvents, позволяющего сделать элемент прозрачным для мыши. Это достигается с помощью свойства
style, позволяющего переключиться между состояниями элемента, в зависимости от потребностей:
function toggleClickThrough(element, enable) {
element.style.pointerEvents = enable ? 'none' : 'auto'; // Переключаем "прозрачность"
}
// Пример использования:
// Включаем "прозрачность"
toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), true);
// Выключаем "прозрачность"
toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), false);
Когда 'pointer-events: none' особенно полезен
Это свойство нашло широкое применение в различных практических ситуациях, включая:
- Создание игровых элементов, которые не должны затруднять взаимодействие с игровым процессом. Игровые персонажи будут вам благодарны! 🔫
- Формирование наложений интерфейса, которые не блокируют доступ к основному содержимому страницы.
На что стоит обратить внимание
Свойство
pointer-events: none представляется довольно удобным, но необходимо помнить о возможных компликациях:
- Это может смутить пользователей, если они видят интерактивные элементы, но не могут с ними взаимодействовать.
- Более старые версии Internet Explorer могут не поддерживать это свойство.
Пример работы кода
Чтобы наглядно продемонстрировать, как
pointer-events: none применяется на практике, можно использовать следующий пример на веб-сервисе JSFiddle, где показано, как элементы игнорируют клики: Пример на JSFiddle
Полезные материалы
- Свойство CSS pointer-events — подробное описание и примеры.
- pointer-events — CSS | MDN — подробная информация на MDN.
- Click through a DIV to underlying elements — Stack Overflow — варианты решения задачи от других разработчиков.
- Z-Index CSS Property: The Stack Order of Web Elements — Smashing Magazine — всё о
z-index.
- Понимание z-index в CSS — MDN — мастер-класс по работе со слоями от MDN.
- Полное руководство по Flexbox — CSS-Tricks — углубленное изучение CSS Flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда