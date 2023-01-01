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Сделать изображение некликабельным на мобильных: решение
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Сделать изображение некликабельным на мобильных: решение

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы сделать HTML-элемент некликабельным и при этом позволить взаимодействие с элементами, находящимися за ним, следует использовать CSS-свойство pointer-events в значении none. Такой подход позволит игнорировать все события мыши, предназначенные для данного элемента.

CSS
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.no-click {
  pointer-events: none; /* Элемент становится "неприкасаемым" 👻 */
}

Нужно добавить класс .no-click к элементу, с которым взаимодействие не предполагается:

HTML
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<div class="no-click">Клик сюда не пройдёт! 🚫</div>
Пошаговый план для смены профессии

Особенности свойства pointer-events

pointer-events — это универсальное свойство, позволяющее регулировать режимы взаимодействия с событиями мыши. Отметим, что данное свойство не поддерживается в Internet Explorer 10 и более ранних версиях. Это свойство эффективно управляет взаимодействием с устройствами на сенсорной основе, включая как клики, так и сенсорные события.

Значения свойства pointer-events

Свойство pointer-events может принимать различные значения в зависимости от способа его применения:

  • auto: Стандартное поведение, подразумевающее взаимодействие с элементом.
  • none: Отключение всех событий мыши.
  • Для SVG определены специфические значения (visiblePainted, visibleFill, visibleStroke, и visible): эти значения позволяет подробно настраивать взаимодействие с элементами SVG в зависимости от их видимости и типа заполнения.

Запомните: Важны детали! 😈

Влияние на прокрутку и операции перетаскивания

Если у элемента установлено свойство pointer-events: none, он не принимает взаимодействий. Это особенно полезно когда требуется разместить элементы в слоях: так, пользователь сможет прокручивать и перетаскивать контент под этими слоями, не вызывая случайно лишних событий.

Визуализация

Давайте наглядно продемонстрируем, как работает pointer-events: none. Представьте следующую схему:

Markdown
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Верхний слой (🔓 Элемент): [⬆️🚶‍♂️⬇️]
Нижний слой (🔒 Цель): [🎯]

Применим к верхнему слою свойство pointer-events: none:

CSS
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pointer-events: none; /* Зона взаимодействия отсутствует! 🎟️ */

Теперь взаимодействие происходит сразу с целевым объектом, минуя верхний слой:

Markdown
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Траектория взаимодействия: [⬆️🚶‍♂️⬇️] ➡️ [🎯]
Результат: Прямое попадание! Мишень так и была поражена, объект остался нетронутым.

Динамическое изменение свойства pointer-events при помощи JavaScript

JavaScript идеально подойдет для динамического изменения свойства pointerEvents, позволяющего сделать элемент прозрачным для мыши. Это достигается с помощью свойства style, позволяющего переключиться между состояниями элемента, в зависимости от потребностей:

JS
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function toggleClickThrough(element, enable) {
  element.style.pointerEvents = enable ? 'none' : 'auto'; // Переключаем "прозрачность"
}

// Пример использования:
// Включаем "прозрачность"
toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), true);
// Выключаем "прозрачность"
toggleClickThrough(document.getElementById('myElement'), false);

Когда 'pointer-events: none' особенно полезен

Это свойство нашло широкое применение в различных практических ситуациях, включая:

  • Создание игровых элементов, которые не должны затруднять взаимодействие с игровым процессом. Игровые персонажи будут вам благодарны! 🔫
  • Формирование наложений интерфейса, которые не блокируют доступ к основному содержимому страницы.

На что стоит обратить внимание

Свойство pointer-events: none представляется довольно удобным, но необходимо помнить о возможных компликациях:

  • Это может смутить пользователей, если они видят интерактивные элементы, но не могут с ними взаимодействовать.
  • Более старые версии Internet Explorer могут не поддерживать это свойство.

Пример работы кода

Чтобы наглядно продемонстрировать, как pointer-events: none применяется на практике, можно использовать следующий пример на веб-сервисе JSFiddle, где показано, как элементы игнорируют клики: Пример на JSFiddle

Полезные материалы

  1. Свойство CSS pointer-events — подробное описание и примеры.
  2. pointer-events — CSS | MDN — подробная информация на MDN.
  3. Click through a DIV to underlying elements — Stack Overflow — варианты решения задачи от других разработчиков.
  4. Z-Index CSS Property: The Stack Order of Web Elements — Smashing Magazine — всё о z-index.
  5. Понимание z-index в CSS — MDN — мастер-класс по работе со слоями от MDN.
  6. Полное руководство по Flexbox — CSS-Tricks — углубленное изучение CSS Flexbox.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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