Считаем теги <option> в <select> с jQuery: динамические поля#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Если вас интересует, сколько элементов
option найдется внутри
select при использовании jQuery, потребуется свойство
.length:
var optionCount = $('#mySelect option').length;
alert(optionCount);
Показанный выше простой сниппет позволит узнать общее число элементов
option, находящихся внутри
select#mySelect. Это непременно пригодится, когда необходимо быстро определить количество доступных пользователю вариантов выбора.
Визуализация
Прикиньте, что каждый тег
<option> – это отдельный фрукт 🍎 в корзине:
<select>
<option>🍎</option> <!-- Яблоко №1 -->
<option>🍎</option> <!-- Яблоко №2 -->
<option>🍎</option> <!-- Яблоко №3 -->
</select>
Попробуем провести итог:
let fruitCount = $('select option').length;
В конечном итоге получаем 3 сочных яблока (элемента
option) в нашей корзине (
select).
Работа с динамически изменяемыми опциями
Отслеживание динамического подсчета
Работая с
select, часто возникает необходимость изменять его опции "на лету". Помимо прочего, отслеживайте эти изменения с помощью метода
.on():
$('#mySelect').on('change', function() {
var freshCount = $(this).find('option').length;
console.log('Текущее число динамически добавленных опций: ' + freshCount);
});
Работа с опциями
Для добавления новой опции и обновления их количества используйте такой подход:
$('#mySelect').append($('<option>', { value: 'new', text: 'Новая опция' }));
var updatedCount = $('#mySelect option').length;
// Добро пожаловать, новичок!
Когда последняя опция удаляется, обновленное количество опций можно установить так:
$('#mySelect option:last').remove();
var minusOneCount = $('#mySelect option').length;
// Прощай, последний!
Тонкости подсчета
Если вы хотите считать только определенные
option, никто не мешает вам проявить творчество в работе с селекторами:
// Считаем только 'специальные' опции
var specificValueCount = $("#mySelect option[value='special']").length;
// А сколько опций имеют определенный класс?
var classCount = $("#mySelect option.myClass").length;
// Ведь дьявол кроется в деталях!
Обработка содержимого, загруженного через AJAX
С опциями, загруженными через AJAX, важно использовать селекторы после их добавления на страницу:
$.ajax({
url: 'path/to/options', // Укажите ваш URL
success: function(data) {
$('#mySelect').html(data); // Вставляем новые опции
alert('Количество опций: ' + $('#mySelect option').length);
// Точный подсчет для новых данных
}
});
За оптимальность выбора
Где возможно, целесообразно использовать кешированные селекторы для повышения производительности:
var $mySelect = $('#mySelect');
var countOptions = $mySelect.find('option').length;
// Благодаря вашему изощренному использованию кешированных селекторов!
Избегайте типичных ошибок
- Метод
.size()устарел начиная с версии jQuery 1.8. Используйте вместо него
.length.
- ID должны быть уникальными — убедитесь в отсутствии дубликатов в вашем DOM.
- Если вы пропустили начальные уроки по jQuery, не забывайте, что индексация в jQuery начинается с нуля!
Полезные материалы
- .size() | jQuery API Documentation — описание ныне устаревшего метода
.size().
- .length | jQuery API Documentation — разъяснение использования свойства
.lengthв библиотеке jQuery.
- HTMLSelectElement – Веб API | MDN — документация по свойствам элемента select.
- .each() | jQuery API Documentation — метод
.each()в jQuery для итерации по коллекциям.
- Селекторы jQuery — руководство по работе с селекторами в jQuery.
- Учебный центр jQuery — ресурс для глубокого практического изучения jQuery.
- Руководства по обновлению jQuery — информация о переходе на новые версии библиотеки и устранении устаревших методов.
Элина Баранова
разработчик Android