Считаем теги <option> в <select> с jQuery: динамические поля

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Быстрый ответ

Если вас интересует, сколько элементов option найдется внутри select при использовании jQuery, потребуется свойство .length :

JS Скопировать код var optionCount = $('#mySelect option').length; alert(optionCount);

Показанный выше простой сниппет позволит узнать общее число элементов option , находящихся внутри select#mySelect . Это непременно пригодится, когда необходимо быстро определить количество доступных пользователю вариантов выбора.

Визуализация

Прикиньте, что каждый тег <option> – это отдельный фрукт 🍎 в корзине:

HTML Скопировать код <select> <option>🍎</option> <!-- Яблоко №1 --> <option>🍎</option> <!-- Яблоко №2 --> <option>🍎</option> <!-- Яблоко №3 --> </select>

Попробуем провести итог:

JS Скопировать код let fruitCount = $('select option').length;

В конечном итоге получаем 3 сочных яблока (элемента option ) в нашей корзине ( select ).

Работа с динамически изменяемыми опциями

Отслеживание динамического подсчета

Работая с select , часто возникает необходимость изменять его опции "на лету". Помимо прочего, отслеживайте эти изменения с помощью метода .on() :

JS Скопировать код $('#mySelect').on('change', function() { var freshCount = $(this).find('option').length; console.log('Текущее число динамически добавленных опций: ' + freshCount); });

Работа с опциями

Для добавления новой опции и обновления их количества используйте такой подход:

JS Скопировать код $('#mySelect').append($('<option>', { value: 'new', text: 'Новая опция' })); var updatedCount = $('#mySelect option').length; // Добро пожаловать, новичок!

Когда последняя опция удаляется, обновленное количество опций можно установить так:

JS Скопировать код $('#mySelect option:last').remove(); var minusOneCount = $('#mySelect option').length; // Прощай, последний!

Тонкости подсчета

Если вы хотите считать только определенные option , никто не мешает вам проявить творчество в работе с селекторами:

JS Скопировать код // Считаем только 'специальные' опции var specificValueCount = $("#mySelect option[value='special']").length; // А сколько опций имеют определенный класс? var classCount = $("#mySelect option.myClass").length; // Ведь дьявол кроется в деталях!

Обработка содержимого, загруженного через AJAX

С опциями, загруженными через AJAX, важно использовать селекторы после их добавления на страницу:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'path/to/options', // Укажите ваш URL success: function(data) { $('#mySelect').html(data); // Вставляем новые опции alert('Количество опций: ' + $('#mySelect option').length); // Точный подсчет для новых данных } });

За оптимальность выбора

Где возможно, целесообразно использовать кешированные селекторы для повышения производительности:

JS Скопировать код var $mySelect = $('#mySelect'); var countOptions = $mySelect.find('option').length; // Благодаря вашему изощренному использованию кешированных селекторов!

Избегайте типичных ошибок

Метод .size() устарел начиная с версии jQuery 1.8. Используйте вместо него .length .

устарел начиная с версии jQuery 1.8. Используйте вместо него . ID должны быть уникальными — убедитесь в отсутствии дубликатов в вашем DOM.

— убедитесь в отсутствии дубликатов в вашем DOM. Если вы пропустили начальные уроки по jQuery, не забывайте, что индексация в jQuery начинается с нуля!

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